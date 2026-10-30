Tháo gỡ hơn 4.500m lưới bẫy chim tại Đồng bằng sông Hồng

Trung tâm Hành động vì động vật hoang dã Việt Nam (WildAct) phối hợp với lực lượng chức năng tháo gỡ lưới bẫy chim. (Nguồn: BTC)

Ngày 28/10, WildAct cho biết, trong hai đợt khảo sát và tháo gỡ bẫy chim được triển khai tại Hải Phòng và Ninh Bình vào tháng 10, nhóm Tim Cứu Chim do tổ chức này thành lập đã ghi nhận 13.686m lưới bẫy, hơn 165 que dính, 324 chim mồi giả và hơn 50 thiết bị phát tiếng chim.

Từ kết quả khảo sát, nhóm phối hợp với lực lượng chức năng tháo gỡ hơn 4.500m lưới bẫy, giải cứu 57 cá thể chim; đồng thời tiêu hủy 260 cọc tre, 54 chim giả bằng xốp và thu giữ 26 thiết bị phát tiếng chim.

Trong đợt khảo sát ngày 26/10 tại đảo Cát Hải (Hải Phòng), nhóm phối hợp với Hạt Kiểm lâm Cát Hải, Đồn Biên phòng Cát Hải, UBND và Công an Đặc khu Cát Hải xác định các điểm đặt bẫy. Trên cơ sở thông tin do nhóm cung cấp, lực lượng chức năng đã tháo dỡ, tiêu hủy tại chỗ 110 cọc tre và 2.000m lưới bẫy chim.

Theo WildAct, kết quả khảo sát cho thấy hoạt động săn bắt chim hoang dã tại khu vực Đồng bằng sông Hồng diễn ra với nhiều phương thức, gây ảnh hưởng đến hệ sinh thái và các loài chim di cư. Việc phát hiện, tháo gỡ các phương tiện bẫy bắt được xem là một trong những biện pháp nhằm bảo vệ đường bay của chim qua khu vực.

Bên cạnh hoạt động thực địa, từ tháng 8, WildAct đẩy mạnh truyền thông trên mạng xã hội và tổ chức các chương trình giáo dục về bảo tồn chim di cư. Tổ chức này đã phối hợp với Khoa Sinh học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội và Trường THCS Yên Thắng (Ninh Bình) tổ chức hoạt động ngoại khóa, giúp học sinh tìm hiểu về tập tính di cư, những mối đe dọa đối với chim hoang dã và vai trò của con người trong công tác bảo tồn.

Tiến sĩ Trang Nguyễn, nhà sáng lập kiêm Giám đốc WildAct, cho biết trong 5 năm qua, tổ chức kiên trì phối hợp với cộng đồng địa phương và lực lượng chức năng khảo sát, tháo gỡ bẫy chim tại Đồng bằng sông Hồng. WildAct sẽ tiếp tục duy trì các hoạt động này nhằm góp phần bảo vệ chim di cư và đa dạng sinh học tại Việt Nam.