Tháo gỡ dứt điểm vướng mắc về pháp lý, bảo đảm quyền lợi chính đáng cho cư dân chung cư Stellar Garden

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng chủ trì buổi tiếp công dân. (Ảnh: QUANG THÁI)

Hàng trăm hộ dân mòn mỏi chờ sổ hồng

Hơn 6 năm qua, cư dân chung cư Stellar Garden, số 35 phố Lê Văn Thiêm, phường Thanh Xuân, Hà Nội, phải sống trong tình cảnh “ở chui” ngay trong những căn hộ đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính với chủ đầu tư.

Dự án chung cư Stellar Garden do Công ty cổ phần Kinh doanh và Xây dựng Quang Minh làm chủ đầu tư. Công trình cơ bản tuân thủ Giấy phép xây dựng, nhưng có một số điểm chưa hoàn toàn phù hợp như điều chỉnh kiến trúc góc vát, cục bộ chiều cao một số tầng, tiết diện cột, vách, thu hẹp hành lang từ 3,2m xuống 2,9m.

Theo chủ đầu tư, đây là những điều chỉnh kỹ thuật cục bộ, không ảnh hưởng đến kết cấu chịu lực, an toàn, phòng cháy, chữa cháy và mỹ quan công trình.

Chủ đầu tư cũng đã thực hiện khắc phục theo quyết định xử lý và được xác nhận hoàn thành khắc phục vào ngày 20/3/2020.

Nhưng chỉ vì những sai sót kỹ thuật đó, tòa nhà không thể nghiệm thu tổng thể, mặc dù các hạng mục phòng cháy, chữa cháy, thang máy, điện, nước và hạ tầng kỹ thuật, phòng cháy chữa cháy đã được nghiệm thu.

Do những vướng mắc pháp lý của công trình chưa được giải quyết dứt điểm, cư dân gặp khó khăn trong việc đăng ký thường trú, làm thủ tục cho con em theo học trường công lập, duy trì sinh hoạt Đảng hai chiều và chưa thể thành lập Ban quản trị.

Chủ đầu tư đã tích cực hoàn thiện hồ sơ pháp lý để tiến hành nghiệm thu tổng thể tòa nhà, nhưng quá trình này vẫn vướng mắc ở một số chi tiết kỹ thuật đã thi công thực tế, như hành lang rộng 2,9m thay vì 3,2m theo thiết kế. Đây là hiện trạng đã hình thành, khó có thể khắc phục bằng cách phá dỡ, xây dựng lại, nên cần phương án xử lý phù hợp từ các cơ quan chức năng.

Tháng 11/2025, 322 hộ dân Stellar Garden đã ký đơn gửi Ủy ban nhân dân phường Thanh Xuân, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Sở Xây dựng Hà Nội, kiến nghị tháo gỡ vướng mắc pháp lý, xem xét cho công trình tồn tại theo hiện trạng và vận dụng các quy định pháp luật để hoàn tất thủ tục nghiệm thu, tiến tới cấp sổ hồng cho cư dân.

Sau đó, Ủy ban nhân dân phường Thanh Xuân có Văn bản số 975/UBND-KTHT&ĐT gửi Sở Xây dựng và Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc khắc phục sai phạm tại dự án số 35 Lê Văn Thiêm theo hướng cho công trình tồn tại theo hiện trạng.

Chung cư Stellar Garden vướng mắc pháp lý kéo dài hơn 6 năm nay. (Ảnh: THANH CHƯƠNG)

Ngày 28/12/2025, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn ký Công văn số 21901/VP-ĐT, giao Sở Xây dựng tổng hợp ý kiến của Ủy ban nhân dân phường Thanh Xuân, phối hợp phường rà soát, xem xét xử lý các tồn tại tại dự án. Tuy nhiên, sau đó, vụ việc vẫn chưa có chuyển biến rõ rệt; những vướng mắc pháp lý tiếp tục kéo dài.

Mới đây, Thường trực Thành ủy Hà Nội yêu cầu tổng rà soát việc cấp Giấy chứng nhận tại các dự án chung cư, đẩy nhanh cấp giấy cho dự án đủ điều kiện và xây dựng phương án xử lý cụ thể với những dự án còn vướng mắc. Đây là cơ hội để cư dân Stellar Garden tiếp tục gửi đơn kiến nghị.

Qua xem xét đơn thư và hồ sơ dự án, Ban Tiếp công dân thành phố Hà Nội nhận định đây là vụ việc điển hình, kéo dài nên đã ưu tiên xem xét, báo cáo Thành ủy Hà Nội. Đại diện cư dân Stellar Garden nhận được giấy mời tham dự buổi tiếp công dân của Bí thư Thành ủy Hà Nội để trực tiếp trình bày những kiến nghị.

Rõ người, rõ việc, rõ thời hạn để giải quyết dứt điểm

Ngày 14/10, tại Trụ sở Tiếp công dân thành phố Hà Nội, đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, cùng đồng chí Nguyễn Thành Long, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy, lãnh đạo một số sở, ngành và phường Thanh Xuân đã tiếp đại diện cư dân Stellar Garden, lắng nghe kiến nghị về những vướng mắc kéo dài tại dự án.

Sau khi nghe ý kiến của đại diện cư dân, Sở Xây dựng và chủ đầu tư, đồng chí Trần Đức Thắng nhận định, những vấn đề của dự án không quá phức tạp, song đã kéo dài hơn 6 năm mà chưa được giải quyết dứt điểm. Đồng chí yêu cầu các cơ quan liên quan khẩn trương vào cuộc, xác định rõ trách nhiệm và tiến độ xử lý.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Bí thư Thành ủy chỉ đạo: “Giao Sở Xây dựng Hà Nội chủ trì làm việc với các cơ quan liên quan, hoàn thiện để đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền Sở hữu căn hộ cho các hộ dân, báo cáo tiến độ thực hiện trước 15/11/2026, hoàn thành nội dung cấp Giấy quyền sở hữu căn hộ trước ngày 30/11/2026”.

Đồng chí Trần Đức Thắng yêu cầu các cơ quan liên quan nghiêm túc thực hiện chỉ đạo, bảo đảm tiến độ đã đề ra; kết quả thực hiện sẽ là căn cứ đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của Sở Xây dựng và các cơ quan liên quan.

Ông Nguyễn Viết Long, đại diện cư dân Stellar Garden, chia sẻ: “Chúng tôi rất cảm kích và đánh giá cao sự quan tâm, chỉ đạo quyết liệt của đồng chí Bí thư Thành ủy Hà Nội. Đồng chí đã trực tiếp lắng nghe tiếng nói của người dân, đồng thời đưa ra những chỉ đạo cụ thể, sâu sát, đầy trách nhiệm. Đây là điều mà cư dân mong mỏi hơn sáu năm qua. Chúng tôi tin tưởng rằng, với sự chỉ đạo sát sao của đồng chí Bí thư Thành ủy, những vướng mắc pháp lý tại dự án sẽ sớm được tháo gỡ, bảo đảm quyền lợi chính đáng và đời sống ổn định của hàng trăm hộ dân tại chung cư này.”

Có thể thấy, chỉ đạo của Bí thư Thành ủy Hà Nội không chỉ thể hiện tinh thần “6 rõ” (rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền), mà còn cho thấy sự đổi mới trong công tác tiếp công dân của thành phố.

Đó là việc người đứng đầu trực tiếp lắng nghe, đối thoại thực chất, chỉ đạo xử lý các vụ việc phức tạp, tồn đọng, kéo dài; đồng thời chuyển từ theo dõi đơn thư sang theo dõi tiến trình giải quyết từng vụ việc, gắn trách nhiệm của cơ quan có thẩm quyền với kết quả cụ thể, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.

Việc tháo gỡ những vướng mắc tại chung cư Stellar Garden, với thời hạn hoàn thành trước ngày 30/11/2026, sẽ là thước đo cụ thể cho việc thực hiện tinh thần ấy.