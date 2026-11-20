Chương trình tập trung xem xét, giải quyết kiến nghị của Công ty TNHH Dongkuk Việt Nam về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) đối với diện tích đất thuê lại của Trung tâm Phát triển hạ tầng và Dịch vụ Khu công nghiệp (trực thuộc Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh) để phục vụ sản xuất, kinh doanh tại Khu công nghiệp (KCN) Thụy Vân.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông chủ trì chương trình.

Cùng dự có đồng chí Phan Trọng Tấn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành chuyên môn.

Đại diện Công ty TNHH Dongkuk Việt Nam trình bày kiến nghị tại chương trình.

Theo hồ sơ vụ việc, từ ngày 2/5/2003, Công ty TNHH Dongkuk Việt Nam thuê lại đất từ Trung tâm Phát triển hạ tầng và Dịch vụ KCN để triển khai hoạt động sản xuất, kinh doanh tại KCN Thụy Vân. Theo Hợp đồng thuê lại đất và Phụ lục hợp đồng, thời hạn thuê là 46 năm 7 tháng, diện tích 19.750,50 m2; doanh nghiệp đã thực hiện thanh toán đầy đủ theo hợp đồng với tổng số tiền 119.600 USD.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Trọng Tấn trao đổi giải pháp tháo gỡ vướng mắc pháp lý để sớm cấp GCNQSDĐ cho doanh nghiệp.

Dù doanh nghiệp đã phối hợp thực hiện các thủ tục và nộp hồ sơ đề nghị cấp GCNQSDĐ đối với diện tích thuê lại, song đến nay thủ tục cấp giấy chứng nhận vẫn chưa được hoàn tất. Việc chậm cấp GCNQSDĐ kéo dài qua nhiều năm đã ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình triển khai các thủ tục pháp lý, đầu tư và vận hành của doanh nghiệp.

Tại chương trình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Trọng Tấn cùng lãnh đạo các sở, ngành, cơ quan liên quan tập trung phân tích, làm rõ nguyên nhân khách quan và chủ quan dẫn đến vướng mắc kéo dài.

Trên cơ sở đối chiếu thực tế hồ sơ và quy định pháp luật, các cơ quan chuyên môn đề xuất giải pháp rà soát, hoàn thiện quy trình thẩm định nhằm tháo gỡ dứt điểm những vướng mắc pháp lý, tạo điều kiện cấp GCNQSDĐ cho doanh nghiệp trong thời gian sớm nhất.

Đại diện lãnh đạo các sở, ngành, cơ quan liên quan thảo luận, làm rõ nguyên nhân và hướng xử lý kiến nghị của doanh nghiệp.

Phát biểu chỉ đạo, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông nhấn mạnh, đây là vướng mắc lịch sử đã kéo dài hơn 20 năm, đòi hỏi các cấp, ngành phải vào cuộc với tinh thần trách nhiệm cao nhất, xử lý dứt điểm, không đùn đẩy, né tránh.

Đồng chí yêu cầu Ban Quản lý các KCN tỉnh và Trung tâm Phát triển hạ tầng và Dịch vụ KCN khẩn trương rà soát toàn bộ hồ sơ gốc, các hợp đồng thuê đất tương tự trước đây cũng như các báo cáo liên quan để xác định chính xác nghĩa vụ tài chính doanh nghiệp đã thực hiện; đồng thời làm rõ và gắn trách nhiệm cụ thể của từng tập thể, cá nhân trong công tác lưu trữ, cung cấp hồ sơ phục vụ thẩm định.

Lãnh đạo Trung tâm Phát triển hạ tầng và Dịch vụ KCN báo cáo tại chương trình.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính và cơ quan Thuế hướng dẫn nghiệp vụ để Ban Quản lý các KCN tỉnh thống nhất hồ sơ; cơ quan Thuế chủ trì rà soát, đối chiếu các quy định pháp luật qua từng thời kỳ một cách khách quan, thận trọng, tránh áp dụng máy móc việc xử phạt chậm nộp đối với vướng mắc phát sinh từ lịch sử, hoàn thành việc xác nhận nghĩa vụ tài chính về tiền thuê đất trước ngày 5/12/2026.

Căn cứ kết quả xác nhận của cơ quan Thuế về việc hoàn thành nghĩa vụ nộp tiền thuê đất đối với diện tích Công ty TNHH Dongkuk Việt Nam thuê lại từ Trung tâm Phát triển hạ tầng và Dịch vụ KCN, Sở Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm hoàn thiện đầy đủ thủ tục theo quy định của pháp luật để giải quyết dứt điểm việc cấp GCNQSDĐ cho doanh nghiệp trước ngày 15/12/2026.

Quang cảnh Chương trình "Cà phê doanh nhân" phiên thứ Chín.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị Công ty TNHH Dongkuk Việt Nam chủ động phối hợp, cung cấp đầy đủ hồ sơ xin thuê đất, Giấy chứng nhận đầu tư và các tài liệu liên quan để các cơ quan chuyên môn đối chiếu, xử lý dứt điểm kiến nghị. Qua đó, tiếp tục khẳng định cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp và nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh của tỉnh Phú Thọ.