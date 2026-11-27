Hội thảo Giáo dục 2026 "Cơ chế, chính sách và nguồn lực thực hiện đột phá phát triển giáo dục và đào tạo”. (Ảnh: TẠ LÊ)

Ngày 27/11, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội phối hợp Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội thảo Giáo dục 2026 với chủ đề “Cơ chế, chính sách và nguồn lực thực hiện đột phá phát triển giáo dục và đào tạo”.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn đồng chủ trì hội thảo.

Tham dự hội thảo có khoảng 150 đại biểu đại diện các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương, cơ sở giáo dục, các chuyên gia, nhà khoa học, nhà giáo và doanh nghiệp.

Đưa chủ trương đột phá phát triển giáo dục vào thực tiễn

Hội thảo diễn ra trong bối cảnh giáo dục và đào tạo tiếp tục được xác định là quốc sách hàng đầu, giữ vai trò nền tảng trong phát triển nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo đặt ra yêu cầu đổi mới mạnh mẽ, tạo động lực và không gian phát triển mới cho toàn ngành.

Thời gian qua, nhiều chủ trương lớn về giáo dục đã được thể chế hóa thông qua các luật, nghị quyết của Quốc hội. Tuy nhiên, quá trình triển khai vẫn bộc lộ những khó khăn, bất cập, nhất là trong tổ chức thực hiện, phân cấp quản lý và bảo đảm nguồn lực. Khoảng cách giữa mục tiêu chính sách với điều kiện thực tế tại các địa phương, cơ sở giáo dục đòi hỏi phải tiếp tục rà soát cơ chế quản lý, phương thức phân bổ nguồn lực và trách nhiệm của các chủ thể liên quan.

Hội thảo là diễn đàn để các cơ quan hoạch định, tổ chức thực thi chính sách, pháp luật, địa phương, cơ sở giáo dục, chuyên gia và doanh nghiệp trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, nhận diện những vấn đề đặt ra từ thực tiễn; qua đó đề xuất giải pháp thiết thực, khả thi nhằm nâng cao hiệu quả thực thi chính sách, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho phát triển giáo dục.

Theo chương trình, hội thảo gồm hai phiên làm việc: phiên chuyên đề vào buổi sáng và phiên toàn thể vào buổi chiều.

Quang cảnh hội thảo. (Ảnh: TẠ LÊ)

Phát biểu khai mạc phiên chuyên đề, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh nhấn mạnh, giáo dục và đào tạo không chỉ là nhiệm vụ của riêng ngành giáo dục mà còn là nhiệm vụ chiến lược của quốc gia.

Theo Phó Chủ tịch Quốc hội, Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị, đặt ra yêu cầu tạo đột phá trong phát triển giáo dục và đào tạo. Thể chế hóa các chủ trương này, Quốc hội đã ban hành nhiều luật, nghị quyết quan trọng về giáo dục, tạo cơ sở pháp lý cho đổi mới toàn diện ngành. Các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành tiếp tục được xây dựng, hoàn thiện.

Tuy nhiên, hoàn thiện thể chế mới là điều kiện cần. Hiệu quả của đột phá phải được thể hiện bằng những chuyển biến thực chất về chất lượng giáo dục, cơ hội học tập và phát triển toàn diện của người học, chế độ đãi ngộ đối với nhà giáo, cũng như khả năng đáp ứng yêu cầu nhân lực của đất nước.

Qua thực tiễn triển khai các chính sách mới, Phó Chủ tịch Quốc hội ghi nhận những chuyển biến bước đầu, các mô hình hay, cách làm chủ động, sáng tạo của ngành giáo dục và các địa phương. Tuy nhiên, một số văn bản hướng dẫn còn chậm được ban hành; việc triển khai chính sách tiền lương, phụ cấp nhà giáo còn những vướng mắc. Tình trạng thiếu giáo viên, mất cân đối cơ cấu và phân bổ đội ngũ giữa các môn học, cấp học, địa bàn vẫn chưa được khắc phục.

Từ thực tế này, Phó Chủ tịch Quốc hội yêu cầu nhanh chóng đưa khung khổ pháp lý vào cuộc sống, xác định rõ những điểm nghẽn, cơ chế giải quyết và trách nhiệm của từng cơ quan. Khoảng cách cần thu hẹp không chỉ là giữa chủ trương và pháp luật mà quan trọng hơn là giữa pháp luật và lớp học. Mục tiêu cuối cùng là đưa chính sách từ nghị trường đến từng nhà trường, từng thầy cô và học sinh.

Năm nhóm vấn đề cần tập trung tháo gỡ

Định hướng nội dung thảo luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đề nghị các đại biểu tập trung vào năm nhóm vấn đề trọng tâm.

Thứ nhất, hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu quả thực thi và đổi mới quản trị giáo dục.

Các đại biểu cần đánh giá khách quan việc triển khai các luật, nghị quyết mới; phân định rõ những vướng mắc xuất phát từ chính sách, pháp luật, những vấn đề cần hướng dẫn thống nhất và những hạn chế trong tổ chức thực hiện; đồng thời, rà soát tính đồng bộ giữa pháp luật về giáo dục với các quy định về ngân sách, đầu tư công, tài sản công, tổ chức bộ máy và nhân sự.

Cùng với đó, cần làm rõ cơ chế phân cấp, phân quyền gắn với điều kiện về nhân lực, tài chính, công cụ quản lý và trách nhiệm giải trình; bảo đảm quyền chủ động của địa phương, quyền tự chủ thực chất của cơ sở giáo dục. Việc đổi mới quản trị cần dựa trên dữ liệu, đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo, bảo đảm an toàn, minh bạch, hiệu quả.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh phát biểu khai mạc Hội thảo Giáo dục 2026. (Ảnh: TẠ LÊ)

Thứ hai, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và bảo đảm công bằng trong giáo dục.

Trọng tâm là thu hẹp chênh lệch chất lượng giáo dục giữa các vùng, miền, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Việc đổi mới chương trình, kiểm tra, đánh giá và triển khai chủ trương đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học cần tính đến điều kiện thực tế từng địa bàn, đồng thời có giải pháp hỗ trợ những nơi còn thiếu giáo viên, thiết bị dạy học.

Bên cạnh trang bị kiến thức, cần chú trọng giáo dục đạo đức, trách nhiệm công dân, phát triển thể chất và tinh thần cho học sinh. Đối với các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền, cần làm rõ cơ chế bảo đảm đội ngũ, kinh phí vận hành và điều kiện chăm sóc, nuôi dưỡng học sinh ngay từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư.

Thứ ba, đổi mới cơ chế tài chính, đầu tư và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực.

Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, đột phá phát triển giáo dục đòi hỏi nguồn lực tương xứng. Tuy nhiên, vấn đề không chỉ là tăng đầu tư mà còn phải xác định rõ ưu tiên, phương thức phân bổ và sử dụng nguồn lực để đạt hiệu quả cao nhất.

Các đại biểu cần tập trung thảo luận cơ chế bảo đảm chi tối thiểu 20% tổng chi ngân sách nhà nước cho giáo dục và đào tạo; đổi mới phương thức phân bổ phù hợp với sứ mạng, điều kiện và kết quả hoạt động của từng cơ sở giáo dục. Việc đầu tư cần bảo đảm cân đối giữa cơ sở vật chất, phát triển đội ngũ và các điều kiện nâng cao chất lượng giáo dục, nhất là tại địa bàn khó khăn.

Đối với giáo dục ngoài công lập, cần đề xuất cơ chế khuyến khích, huy động nguồn lực xã hội đầu tư phát triển, đồng thời hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, nhà đầu tư và người học, gắn với chất lượng giáo dục, trách nhiệm xã hội và công bằng trong tiếp cận giáo dục.

Thứ tư, phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục.

Nhấn mạnh vai trò quyết định của đội ngũ nhà giáo đối với chất lượng giáo dục, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị đánh giá việc triển khai Luật Nhà giáo và Nghị quyết số 248/2025/QH15 của Quốc hội; làm rõ nguyên nhân thiếu giáo viên, những vướng mắc trong nguồn tuyển, biên chế, tuyển dụng và điều động.

Cần đề xuất giải pháp bố trí, sử dụng đội ngũ phù hợp với quy mô người học, cơ cấu môn học và đặc thù địa bàn; tháo gỡ bất cập trong thực hiện chính sách tiền lương, phụ cấp, thu hút và đãi ngộ nhà giáo, nhất là tại vùng khó khăn và những môn học còn thiếu giáo viên; đồng thời, cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao năng lực chuyên môn của giáo viên và năng lực quản trị của cán bộ quản lý.

Thứ năm, gắn đào tạo với nhu cầu phát triển nhân lực, xây dựng hệ thống giáo dục mở và linh hoạt.

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị rà soát, sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học theo sứ mạng, năng lực và nhu cầu nhân lực; hoàn thiện cơ chế Nhà nước đặt hàng đào tạo, doanh nghiệp tham gia xây dựng chương trình và tổ chức thực hành.

Các đại biểu tham gia phiên thảo luận chuyên đề Hội thảo Giáo dục 2026. (Ảnh: TẠ LÊ)

Đối với mô hình trung học nghề, cần bảo đảm đồng thời kiến thức phổ thông, kỹ năng nghề và cơ hội học tiếp, tạo điều kiện để người học tự nguyện lựa chọn, học tập suốt đời. Tự chủ đại học phải gắn với trách nhiệm giải trình, không đồng nhất với mức độ tự chủ tài chính. Cùng với đó, cần ưu tiên đào tạo nhân lực trong các lĩnh vực công nghệ chiến lược, đồng thời củng cố và phát triển các ngành khoa học cơ bản.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đề nghị các đại biểu tập trung nhận diện đúng điểm nghẽn, đề xuất giải pháp cụ thể, khả thi, làm rõ nguyên nhân, thẩm quyền, trách nhiệm, nguồn lực và điều kiện thực hiện. Những vấn đề còn có ý kiến khác nhau cần được trao đổi thẳng thắn, khoa học và xây dựng.

Ủy ban Văn hóa và Xã hội phối hợp Bộ Giáo dục và Đào tạo tổng hợp các kiến nghị tại hội thảo, góp phần hoàn thiện chính sách, pháp luật và nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện.

Tập trung thảo luận các vấn đề từ thực tiễn

Trong phiên chuyên đề buổi sáng, các đại biểu tập trung đánh giá thực trạng thực hiện chính sách, pháp luật và huy động nguồn lực cho giáo dục; nhận diện những điểm nghẽn trong cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện, đồng thời đề xuất các giải pháp đột phá, khả thi.

Nhiều tham luận đi sâu phân tích các vấn đề như: thể chế hóa chủ trương của Đảng về đột phá phát triển giáo dục; phát triển mô hình trung học nghề; đổi mới thi, kiểm tra, đánh giá học sinh theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018; thực hiện chính sách bán trú và hỗ trợ bữa ăn cho học sinh; tự chủ đại học và định hướng phát triển giáo dục đại học đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2045.

Các đại biểu cũng trao đổi về đổi mới cơ chế tài chính giáo dục theo hướng bảo đảm nguồn lực, công bằng và hiệu quả; thu hút nhân tài, phát triển nhân lực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo; đổi mới giáo dục nghề nghiệp đáp ứng nhu cầu nhân lực có kỹ năng giai đoạn 2026-2030; dự báo nhu cầu nhân lực quốc gia và giải pháp phát triển nguồn nhân lực ngành y tế. Bên cạnh đó, vấn đề đào tạo giáo viên năng khiếu nghệ thuật cho giáo dục phổ thông cũng được đưa ra thảo luận.

Để hiện thực hóa các mục tiêu về giáo dục đào tạo, các ý kiến đề xuất trong giai đoạn tới, ngành giáo dục và các cấp, các ngành tập trung hai ưu tiên hành động: tháo gỡ đồng bộ điểm nghẽn thể chế (tự chủ, tài chính, quản trị, chính sách đội ngũ) và tập trung nguồn lực có trọng điểm cho đội ngũ nhà giáo, trường lớp, vùng khó khăn, giáo dục nghề nghiệp, đại học và hạ tầng số nhằm tạo sức lan tỏa thực chất cho toàn hệ thống.

Báo Nhân Dân sẽ tiếp tục thông tin các nội dung tại hội thảo.