Tháo gỡ 'điểm nghẽn' trật tự đô thị từ cơ sở

Tập trung đối thoại lắng nghe

Đi thực tế chợ hoa quả Thanh Lâm, xã Tiến Thắng thời gian gần đây dễ nhận thấy những thay đổi về trật tự đô thị. Mặc dù vào những ngày đầu tháng 8 âm lịch, nhu cầu mua bán rất lớn nhưng các xe tải ra vào chợ không còn dừng đỗ trên đường 35 mà đã được quy hoạch gọn và các đường xương cá, đường nhánh gần đó. Việc bốc dỡ hàng hoá cũng được bà con tiểu thương thực hiện gọn gàng, an toàn .

Chợ hoa quả Thanh Lâm không còn cảnh lấn chiếm ảnh hưởng tới giao thông. Ảnh: Bảo Hân

Có được sự thay đổi này, theo UBND xã Tiến Thắng, đó chính là nhờ đối thoại lắng nghe ý kiến từ cơ sở. Người dân nơi đây đã cùng chính quyền chung tay tháo gỡ điểm nghẽn “trật tự đô thị”.

Chị Nguyễn Thị Nhung, một hộ kinh doanh cho biết, thay vì nhắc nhở xử phạt và áp dụng các biện pháp thông thường, từ đầu tháng 9 vừa qua, Công an xã Tiến Thắng đã tổ chức hội nghị đối thoại với các hộ kinh doanh, tiểu thương và nhân dân thôn Thanh Tước, tập trung trao đổi về những vấn đề còn tồn tại trong công tác bảo đảm trật tự đô thị, trật tự công cộng và vệ sinh môi trường.

Công an xã đã lắng nghe ý kiến từ những người trực tiếp sinh sống, kinh doanh, buôn bán tại đây, từ đó các vấn đề phát sinh được nhìn nhận cụ thể và có giải pháp giải quyết phù hợp, hạn chế tình trạng vi phạm kéo dài hoặc tái diễn.

Đường thông hè thoáng tại xã Tiến Thắng. Ảnh: Bảo Hân

Ngay sau cuộc đối thoại đã không còn cảnh lấn chiếm tự phát. Các hộ kinh doanh đã chủ động dành hành lang cho giao thông thông thoáng, người dân nơi xa về buôn bán cũng thấy vui vẻ thoải mái.

Thượng tá Nguyễn Bá Mạnh Hùng, Trưởng Công an xã Tiến Thắng cho biết, thực tế cho thấy, những vi phạm về trật tự đô thị, vệ sinh môi trường nhiều khi bắt nguồn từ những hành động tưởng như nhỏ: một túi rác để không đúng nơi quy định, vài vật dụng bày ra vỉa hè, một phương tiện dừng đỗ thiếu ý thức... Nếu không được nhắc nhở và chấn chỉnh kịp thời, những việc nhỏ có thể trở thành thói quen, ảnh hưởng đến cảnh quan và cuộc sống của cả khu dân cư.

Vì vậy, Công an xã Tiến Thắng xác định công tác tuyên truyền, vận động và đối thoại trực tiếp với nhân dân là một trong những giải pháp quan trọng để tạo chuyển biến từ cơ sở. Khi người dân hiểu rõ trách nhiệm của mình và cùng tham gia, việc giữ gìn trật tự đô thị, trật tự công cộng, vệ sinh môi trường sẽ không còn là nhiệm vụ riêng của lực lượng chức năng.

Công an xã Tiến Thắng cùng nhân dân giữ gìn vệ sinh môi trường. Ảnh: Bảo Hân

Tuyên truyền sâu, rộng, đa dạng hoá hình thức

Những kinh nghiệm hay và bài học từ xã Tiến Thắng cũng được xã Mê Linh cùng thực hiện khi trên địa bàn có chợ hoa, chợ rau đầu mối của thành phố. Không chỉ dừng lại ở đó, Công an xã Mê Linh còn xử lý hiệu quả việc lập lại trật tự đô thị ngay những ngày đầu năm học mới nhờ biện pháp tuyên truyền.

Công an xã Mê Linh tập trung tuyên truyền về pháp luật cho người dân. Ảnh: Bảo Hân

Đại uý Phạm Văn Tuấn, cán bộ Tổ Cảnh sát trật tự, Công an xã Mê Linh cho biết, ngay từ trước thềm năm học, công an xã cùng các trường trên địa bàn đã tổ chức tuyên truyền sâu, rộng cho các em trong lứa tuổi học sinh những quy định của pháp luật về an toàn giao thông. Các kỹ năng điều khiển phương tiện, xử lý tình huống.

Để những buổi học ngoại khoá đó thêm sinh động, hấp dẫn công an xã chủ động xây dựng clip video về các vi phạm của học sinh, các vụ tai nạn giao thông liên đến học sinh, việc xử lý hình sự đối với hành vi giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển. Lấy tuyên truyền là trọng tâm, công an xã thường phối hợp các nhà trường trình chiếu tại các buổi họp phụ huynh để nâng cao nhận thức của gia đình trong việc quản lý con em.

Người dân xã Mê Linh đã tự giác chấp hành các quy định về pháp luật. Ảnh: Bảo Hân

Hiệu quả của tuyên truyền đã có chuyển biến tích cực khi hàng ngày phụ huynh đưa trẻ đến trường đều tự giác đội mũ bảo hiểm, phụ huynh kiên quyết không giao xe cho con khi chưa đủ tuổi và trong giờ đưa đón con em không còn cảnh lộn xộn dừng đỗ xe quanh cổng trường.

Ông Hoàng Trung Thuận, Tổ phó Tổ An ninh cơ sở thôn Yên Nhân, xã Mê Linh cho biết, người dân đã tự giác thực hiện nếp sống văn minh khi được cùng thực hiện với chính quyền và công an xã phát động xây dựng phong trào quần chúng nhân dân, nhất là ở từng gia đình không giao xe cho học sinh điều khiển khi chưa đủ điều kiện. Chung tay nhân rộng mô hình “Cổng trường an toàn giao thông”, Đội thanh niên tình nguyện trực tại khu vực cổng trường trong các giờ cao điểm, tạo thói quen chấp hành các quy định của pháp luật về giao thông tại cổng trường cho học sinh và phụ huynh học sinh.

Cô giáo Nguyễn Thị Thu Hiền, Hiệu phó Trường THCS Tiền Phong cho biết thêm, nhà trường đã tổ chức cho học sinh, phụ huynh học sinh và các cá nhân, tổ chức có phương tiện đưa, đón học sinh ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông. Phụ huynh có trách nhiệm thường xuyên kiểm tra phương tiện của con em, kịp thời phát hiện, ngăn chặn việc tự ý thay đổi kết cấu, lắp đặt phụ kiện trái phép; không để con em sử dụng phương tiện đã “độ”, “chế…

Niềm vui các em đến trường an toàn mỗi ngày. Ảnh: Bảo Hân

Nói về cách làm mới đem lại hiệu quả cao, Thượng tá Nguyễn Xuân Tiến, Trưởng Công an xã Mê Linh cho biết: "Chúng tôi không tập trung vào việc xử lý hành chính mà lấy tuyên truyền để cảm hoá, nâng cao ý thức của phụ huynh và học sinh. Chính vì thế, việc duy trì “cổng trường an toàn giao thông” hàng ngày không cần sự có mặt của Tổ cảnh sát trật tự, vì mọi nền nếp như đưa đón con em, tự giác tuân thủ luật lệ giao thông đều được cô trò và phụ huynh tự giác thực hiện.

Từ những thay đổi nhỏ trong ý thức của từng người dân, những “điểm nghẽn” về trật tự đô thị được tháo nút thắt hài hoà, tạo chuyển biến rõ nét, góp phần xây dựng nông thôn sạch, đẹp, an toàn, văn minh.