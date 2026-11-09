Tháo gỡ 'điểm nghẽn', thúc đẩy tiến độ giải phóng mặt bằng dự án Trục không gian Quốc lộ 1A

Người dân xã Phú Xuyên tập trung tháo dỡ công trình phục vụ giải phóng mặt bằng Dự án Trục không gian Quốc lộ 1A và tái thiết, chỉnh trang đô thị. Ảnh: Nguyễn Chương

Thời gian qua, với sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của người dân, công tác giải phóng mặt bằng Dự án Trục không gian Quốc lộ 1A và tái thiết, chỉnh trang đô thị ở xã Phú Xuyên đã đạt được những kết quả tích cực. Luỹ kế bàn giao mặt bằng đạt trên 62% (35/56,17ha tổng diện tích đất thu hồi); toàn xã có hơn 80 hộ dân đã tự nguyện tháo dỡ nhà xưởng, hàng quán, cơ sở sản xuất, di dời tài sản để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công.

Ông Trần Đình Tất ở thôn Đỗ Xá gương mẫu tháo dỡ công trình phục vụ giải phóng mặt bằng Dự án Trục không gian Quốc lộ 1A và tái thiết, chỉnh trang đô thị. Ảnh: Nguyễn Chương

Ông Trần Đình Tất ở thôn Đỗ Xá cho biết, gia đình có 91,7m2 đất ở trong phạm vi giải phóng mặt bằng phục vụ dự án. Sau khi được chính quyền địa phương và các bên liên quan tuyên truyền, vận động, giải thích các chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư, tôi đã gương mẫu, tự nguyện phá dỡ công trình, di dời tài sản để bàn giao đất, mặt bằng phục vụ dự án.

“Đất ở gắn liền với cuộc sống, sinh hoạt và nhiều kỷ niệm của gia đình. Hoạt động kinh doanh dọc Quốc lộ 1A của tôi cũng rất thuận lợi, vậy nhưng với tầm quan trọng của dự án, tôi đã chủ động tháo dỡ công trình, bàn giao mặt bằng trước, sau đó mới nhận kinh phí bồi thường, hỗ trợ. Gia đình mong muốn mọi quyền lợi chính đáng sẽ được giải quyết đầy đủ, đúng quy định”, ông Trần Đình Tất cho biết.

Người dân xã Phú Xuyên tháo dỡ công trình trong phạm vi giải phóng mặt bằng là yếu tố quan trọng, góp phần tạo thuận lợi để Dự án Trục không gian Quốc lộ 1A và tái thiết, chỉnh trang đô thị triển khai thi công đúng tiến độ. Ảnh: Nguyễn Chương

Quốc lộ 1A qua địa bàn xã Phú Xuyên dài khoảng 9km. Qua rà soát, tổng diện tích đất thu hồi phục vụ giải phóng mặt bằng Dự án Trục không gian Quốc lộ 1A và tái thiết, chỉnh trang đô thị là 56,17ha (không bao gồm mặt đường Quốc lộ 1A và đường sắt), với khoảng 3.495 hộ bị ảnh hưởng.

Riêng tại địa bàn thôn Nguyên Hanh, theo rà soát có khoảng 330 hộ dân bị ảnh hưởng, trong đó có 161 hộ cần tiếp tục rà soát, xác minh, làm rõ nguồn gốc và hiện trạng sử dụng đất (98 hộ sử dụng đất thuê ki-ốt và 63 hộ sử dụng đất nông nghiệp được giao tại khu ao Là Đá). Đây là những trường hợp còn có ý kiến khác nhau liên quan đến điều kiện, chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

“Chúng tôi đã đẩy mạnh tuyên truyền, tích cực phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tiến hành kiểm kê, giải phóng mặt bằng Dự án Trục không gian Quốc lộ 1A và tái thiết, chỉnh trang đô thị. Hiện nay, nhiều hộ dân trong thôn đã chủ động tháo dỡ công trình, nhà xưởng, bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Liên quan đến nguồn gốc đất, quá trình sử dụng và điều kiện được hưởng chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư mà người dân còn băn khoăn, kiến nghị đang tiếp tục được các cấp có thẩm quyền rà soát, xác minh, làm rõ”, ông Nguyễn Văn Ân, Trưởng thôn Nguyên Hanh cho biết.

Qua tìm hiểu được biết, để công tác giải phóng mặt bằng được thực hiện đồng bộ, hiệu quả, trước đó (ngày 5-11) xã Phú Xuyên đã tổ chức hội nghị tuyên truyền, vận động, đối thoại với người dân thôn Nguyên Hanh về chế độ, chính sách bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng phục vụ dự án.

Tại hội nghị, đại diện các hộ dân đã trực tiếp phản ánh những vấn đề liên quan đến quyền lợi khi Nhà nước thu hồi đất, việc xác định nguồn gốc đất, điều kiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và phương án di dời tài sản, công trình trên đất. Đại diện các cơ quan, đơn vị liên quan cũng đã trao đổi, giải thích, làm rõ một số nội dung thuộc thẩm quyền, đồng thời tiếp thu những kiến nghị của người dân để tiếp tục xác minh, xem xét giải quyết theo quy định.

Xã Phú Xuyên tổ chức hội nghị tuyên truyền, vận động, đối thoại với người dân thôn Nguyên Hanh về chế độ, chính sách bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng phục vụ dự án Trục không gian Quốc lộ 1A và tái thiết, chỉnh trang đô thị. Ảnh: Ngọc Ánh

“Công tác giải phóng mặt bằng được địa phương thực hiện công khai, minh bạch, chặt chẽ, đảm bảo trình tự và đúng quy định hiện hành. Đối với những trường hợp còn vướng mắc, chúng tôi tiếp tục giao các phòng, ban chuyên môn phối hợp kiểm tra, rà soát, xác minh cụ thể về nguồn gốc, hiện trạng sử dụng đất, nghĩa vụ tài chính… để xem xét và có phương án giải quyết phù hợp, đúng quy định của pháp luật”, ông Nguyễn Thành Chung, Phó Chủ tịch Thường trực UBND xã Phú Xuyên thông tin.