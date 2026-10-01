Tháo gỡ điểm nghẽn, thúc đẩy tiến độ các công trình trọng điểm

Thúc tiến độ các công trình trọng điểm

Ngày 1/10, Báo Điện tử Chính phủ thông tin, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc chủ trì Phiên họp thứ nhất của Ban Chỉ đạo các công trình trọng điểm trong lĩnh vực công thương và xây dựng, kết nối trực tuyến với điểm cầu tại UBND một số tỉnh, thành phố.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc nhấn mạnh, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xác định tiến độ triển khai các công trình, dự án trọng điểm trong lĩnh vực công thương và xây dựng là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm thúc đẩy tăng trưởng, phát triển sản xuất, tăng cường năng lực hạ tầng, bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế và tạo động lực phát triển trong giai đoạn mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc chủ trì Phiên họp thứ nhất của Ban Chỉ đạo các công trình trọng điểm trong lĩnh vực công thương và xây dựng. Ảnh: chinhphu.vn/Phương Nguyên

Theo Phó Thủ tướng Thường trực, xây dựng và công thương là hai lĩnh vực có vai trò quan trọng đối với mục tiêu tăng trưởng trong năm 2026 và những năm tiếp theo. Thời gian qua, nhiều công trình, dự án đã được các bộ, ngành, địa phương tập trung đầu tư, triển khai và đạt kết quả tích cực.

Tuy nhiên, thực tế vẫn còn những khó khăn, vướng mắc liên quan đến thủ tục đầu tư, quy hoạch, đất đai, giải phóng mặt bằng, nguồn vốn, vật liệu, công nghệ, năng lực thực hiện và sự phối hợp giữa các cơ quan. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng và lãnh đạo các bộ đã thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra tại hiện trường, đôn đốc triển khai, tháo gỡ khó khăn để đẩy nhanh tiến độ và giải ngân các dự án.

Phiên họp thứ nhất nhằm đánh giá tình hình, kết quả triển khai các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm trong lĩnh vực công thương và xây dựng, đồng thời thống nhất phương thức chỉ đạo, điều hành và kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo.

Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu các bộ, ngành thành viên Ban Chỉ đạo, các tập đoàn, doanh nghiệp và lãnh đạo các địa phương tập trung đánh giá tiến độ triển khai, khả năng hoàn thành các công trình, dự án theo yêu cầu hoặc cam kết, nhất là những dự án chậm tiến độ và dự kiến hoàn thành trong năm 2026.

Qua kiểm tra thực tế, Phó Thủ tướng Thường trực cho biết, một số công trình dự kiến hoàn thành trong năm 2026 đã cho thấy khả năng chậm tiến độ. Vì vậy, các bộ, ngành, địa phương phải đánh giá đúng tình hình, làm rõ từng khó khăn, vướng mắc, đề xuất phương án xử lý, đồng thời xác định cụ thể tiến độ và kết quả giải ngân của từng dự án. Những vấn đề có thể giải quyết tại phiên họp cần được xử lý ngay. Những vấn đề vượt thẩm quyền phải được tổng hợp, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Rà soát thực chất tiến độ

Trong lĩnh vực năng lượng, Thứ trưởng Bộ Công Thương Trương Thanh Hoài cho biết, các công trình, dự án trọng điểm đang ở nhiều giai đoạn khác nhau, từ chuẩn bị đầu tư, lựa chọn nhà đầu tư đến thi công. Tiến độ giữa các nhóm dự án chưa đồng đều. Trong 18 dự án điện LNG thuộc danh mục theo dõi, 16 dự án đã lựa chọn được chủ đầu tư, trong đó 2 dự án đã khởi công, 14 dự án đang hoàn thiện các bước chuẩn bị đầu tư. Hai dự án chưa lựa chọn được nhà đầu tư là LNG Nghi Sơn và LNG Long Sơn.

Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng phát biểu. Ảnh: chinhphu.vn/Phương Nguyên

Theo Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng, trong số 18 dự án này, với tổng công suất hơn 20.000 MW, hiện chỉ có LNG Hiệp Phước được đánh giá có khả năng đáp ứng tiến độ. Phần lớn các dự án còn lại đang gặp khó khăn trong quá trình chuẩn bị đầu tư và hoàn thiện các điều kiện cần thiết để triển khai. Với 16 dự án nhà máy thủy điện đã lựa chọn chủ đầu tư, 2 dự án đang thi công, 14 dự án đang hoàn thiện thủ tục chuẩn bị đầu tư. Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng cho rằng, cần rà soát thực chất khả năng hoàn thành của từng dự án để có cơ sở tính toán phương án nguồn điện phù hợp.

Cũng tại sự kiện, ý kiến thảo luận của lãnh đạo một số bộ, ngành, địa phương đã làm rõ thêm yêu cầu sử dụng hiệu quả nguồn lực, đánh giá đúng tiến độ và trách nhiệm tổ chức thực hiện.

Kết luận phiên họp, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc nhấn mạnh, Ban Chỉ đạo không làm thay chức năng quản lý nhà nước của các bộ, ngành, địa phương, không làm thay trách nhiệm của chủ đầu tư và không thay thế trách nhiệm của người đứng đầu. Những vấn đề thuộc thẩm quyền của cơ quan, địa phương nào thì cơ quan, địa phương đó phải chủ động giải quyết và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện. Hoạt động của Ban Chỉ đạo phải thực chất, hiệu quả, tập trung vào những vấn đề liên ngành, liên địa phương, những điểm nghẽn cần tháo gỡ và những vấn đề vượt thẩm quyền của từng bộ, ngành, địa phương.

Quang cảnh sự kiện. Ảnh: chinhphu.vn/Phương Nguyên

Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu tăng cường phối hợp liên ngành, phân công nhiệm vụ rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn, rõ kết quả. Các công trình, dự án phải được triển khai bảo đảm tiến độ, chất lượng, an toàn, hiệu quả, tránh thất thoát, lãng phí.

Đối với các dự án năng lượng, Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu xây dựng tiến độ cụ thể cho từng dự án ngay từ các khâu chuẩn bị đầu tư, quyết định đầu tư, lựa chọn nhà thầu EPC đến vận hành thương mại (COD). Việc kiểm tra, giám sát không chỉ căn cứ vào mốc COD cuối cùng mà phải theo dõi từng mốc trong toàn bộ quá trình triển khai để nhận diện, xử lý sớm nguy cơ chậm tiến độ.

"Mục tiêu cuối cùng là công việc phải chuyển biến, dự án phải có đường găng tiến độ, các vướng mắc phải được tháo gỡ, nguồn lực phải được khơi thông và hiệu quả đầu tư phải được nâng lên", Phó Thủ tướng Thường trực nhấn mạnh.