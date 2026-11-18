Đồng chí Phan Huy Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo tại cuộc họp.

Theo báo cáo của Thống kê tỉnh, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của UBND tỉnh, các sở, ngành đã chủ động triển khai nhiệm vụ, chủ động đẩy nhanh giải quyết thủ tục hành chính, áp dụng cơ chế rút ngắn tối đa thời gian xử lý thủ tục hành chính theo quy trình "luồng xanh 50%" đối với các dự án đầu tư trọng điểm ngoài ngân sách; tập trung phân loại, xử lý dứt điểm các khó khăn, vướng mắc đối với các dự án tồn đọng, kéo dài cả trong và ngoài ngân sách; tăng cường phối hợp, cung cấp thông tin phục vụ công tác thống kê, dự báo và điều hành tăng trưởng.

Đồng chí Phan Huy Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại cuộc họp.

Tuy nhiên, qua rà soát cho thấy: Tăng trưởng kinh tế quý IV còn đối mặt với nhiều khó khăn, đáng chú ý, lĩnh vực công nghiệp, nhất là sản xuất và phân phối điện, chịu tác động từ điều kiện thủy văn, lưu lượng nước về các hồ thủy điện giảm. Một số doanh nghiệp công nghiệp gặp khó khăn về nguồn nguyên liệu, chi phí sản xuất và thị trường tiêu thụ. Tiến độ đưa các dự án công nghiệp mới vào hoạt động còn chậm, ảnh hưởng đến khả năng bổ sung năng lực sản xuất. Trong lĩnh vực xây dựng, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công tại một số dự án chưa đáp ứng yêu cầu. Sản xuất nông, lâm nghiệp chịu ảnh hưởng của thời tiết, dịch bệnh, biến động nguồn nguyên liệu và thị trường tiêu thụ. Hoạt động thương mại, dịch vụ, du lịch hiệu quả khai thác các dư địa tăng trưởng chưa đồng đều…

Tại cuộc họp, lãnh đạo các sở, ngành tập trung thảo luận, làm rõ những khó khăn, đánh giá khả năng thực hiện trong quý IV và các giải pháp của từng sở, ngành tập trung thực hiện đôn đốc các đơn vị, doanh nghiệp gia tăng sản lượng sản xuất công nghiệp; Đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đầu tư, giải ngân vốn đầu tư công. Đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn, đồng hành cùng doanh nghiệp về nguyên liệu, thị trường tiêu thụ...

Đồng chí Nguyễn Mạnh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại cuộc họp.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Phan Huy Ngọc, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Với quyết tâm chính trị cao nhất tỉnh không điều chỉnh các chỉ tiêu tăng trưởng; vì vậy, các sở ngành, địa phương tiếp tục tập trung thực hiện quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế những tháng cuối năm. Trong đó, cần nhận diện rõ những khó khăn, điểm nghẽn của từng ngành, lĩnh vực; chủ động triển khai giải pháp tháo gỡ phù hợp với tình hình thực tế. Tiếp tục nêu cao trách nhiệm người đứng đầu, nâng cao trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao, tăng cường phối hợp, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền.

Lãnh đạo Sở Xây dựng phát biểu tại cuộc họp.

Đặc biệt, tập trung hỗ trợ doanh nghiệp duy trì, mở rộng sản xuất, đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư, giải ngân vốn đầu tư công, khai thác hiệu quả các nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế. Riêng công tác thống kê phải được làm kỹ lưỡng, tính đúng, tính đủ nguồn lực, dư địa phát triển; báo cáo phải bảo đảm chính xác, khách quan, phản ánh đúng tình hình thực tế, góp phần tham mưu giúp UBND tỉnh chỉ đạo, điều hành thực hiện cao nhất các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026.