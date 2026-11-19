Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Khắc Toàn kết luận hội nghị. Ảnh: NGỌC PHÚ

Dự hội nghị có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Khắc Toàn; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Đức Dũng; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Hùng; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Đình Vĩnh; Phó Bí thư Thành ủy Ngô Xuân Thắng; các ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, lãnh đạo các sở, ban, ngành.

Tại hội nghị, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Đoàn Duy Tân quán triệt, triển khai các nội dung trọng tâm: Chương trình hành động số 137-CTr/TU của Thành ủy về thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tiếp tục đổi mới, hoàn thiện phương thức lãnh đạo, cầm quyền; cán bộ và công tác cán bộ.

Quán triệt Chương trình hành động số 112-CTr/TU ngày 25/8/2025 của Thành ủy về thực hiện Kết luận số 76-KL/TW ngày 28/7/2026 của Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV về tiếp tục hoàn thiện, vận hành hiệu quả mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền địa phương 2 cấp;Chương trình hành động số 131-CTr/TU ngày 14/10/2026 của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị về phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong kỷ nguyên mới.

Bên cạnh đó, quán triệt Quy định số 221-QĐ/TW ngày 5/10/2026 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của đảng viên đang công tác đối với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú; Quy định số 227-QĐ/TW ngày 19/10/2026 của Bộ Chính trị về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị và trong toàn Đảng.

Lãnh đạo thành phố dự hội nghị. Ảnh: NGỌC PHÚ

Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Huỳnh Thị Thùy Dung quán triệt Kế hoạch số 155-KH/TU ngày 17/11/2026 của Ban Thường vụ Thành ủy triển khai thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW ngày 13/7/2026 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới trên địa bàn thành phố.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Trần Thắng Lợi quán triệt Quy định số 225-QĐ/TW ngày 14/10/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh quán triệt Chương trình hành động số 126-CTr/TU ngày 18/9/2026 của Thành ủy về triển khai thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 28/7/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đổi mới mô hình phát triển Việt Nam.

Lãnh đạo thành phố dự hội nghị. Ảnh: NGỌC PHÚ

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Nam Hưng quán triệt Kế hoạch số 125-KH/TU ngày 31/8/2026 của Thành ủy về thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 28/7/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Chương trình hành động số 34-CTr/TW ngày 28/7/2026 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Việt Nam thành quốc gia biển mạnh.

Quán triệt Chương trình hành động số 130-CTr/TU ngày 13/10/2026 của Thành ủy về thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 28/7/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về quan điểm, định hướng sửa đổi Luật Đất đai và các luật có liên quan và Kế hoạch số 07-KH/TW ngày 28/7/2026 của Bộ Chính trị.

Kế hoạch số 150-KH/TU ngày 9/11/2026 của Thành ủy về nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Kết luận số 75-KL/TW ngày 28/7/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Chương trình hành động số 31-CTr/TW ngày 28/7/2026 của Bộ Chính trị về bảo vệ môi trường và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu trong thời kỳ mới.

Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Đoàn Duy Tân quán triệt các văn bản. Ảnh: NGỌC PHÚ

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi quán triệt Chương trình hành động số 132-CTr/TU ngày 16/10/2026 của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới.

Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Mạnh Hà quán triệt Chỉ thị số 24-CT/TU ngày 12/10/2026 của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa - xã hội, nông thôn, dân tộc và miền núi giai đoạn 2026 - 2035 trên địa bàn thành phố.

Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Huỳnh Thị Thùy Dung quán triệt các văn bản. Ảnh: NGỌC PHÚ

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, Giám đốc Công an thành phố quán triệt Kế hoạch số 126-KH/TU ngày 31/8/2026 của Ban Thường vụ Thành ủy về tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 28/7/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Chương trình hành động số 32-CTr/TW ngày 28/7/2026 của Bộ Chính trị về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW về xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển.

Kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Khắc Toàn nhấn mạnh, 14 văn bản được quán triệt tại hội nghị đề cập nhiều vấn đề quan trọng về xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và phát triển kinh tế - xã hội. Các nội dung này có quan hệ chặt chẽ, cần được nhận thức đầy đủ và triển khai đồng bộ, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, địa phương, đơn vị.

Đối với Đà Nẵng, yêu cầu đó càng có ý nghĩa trong bối cảnh thành phố vừa tập trung tạo động lực phát triển mới, phấn đấu tăng trưởng 2 con số, vừa tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Trần Thắng Lợi quán triệt các văn bản. Ảnh: NGỌC PHÚ

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị tập trung 4 nhiệm vụ trọng tâm. Thứ nhất, quán triệt đúng, cụ thể hóa sát, tổ chức thực hiện kịp thời.

Ngay sau hội nghị, các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục tổ chức nghiên cứu, phổ biến những nội dung liên quan đến cán bộ, đảng viên và các đối tượng phù hợp.

Phải làm rõ điểm mới, nhất là những nội dung tác động trực tiếp đến nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị và những vấn đề nhân dân quan tâm.

Đồng thời rà soát chương trình, kế hoạch hiện có để bổ sung, điều chỉnh hoặc xây dựng mới theo yêu cầu; tránh ban hành nhiều văn bản nhưng thiếu tính khả thi. Việc cụ thể hóa phải bảo đảm “6 rõ”, gắn với nguồn lực và cơ chế kiểm tra, đánh giá.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh quán triệt các văn bản. Ảnh: NGỌC PHÚ

Đối với các nghị quyết, quy định, kết luận của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIV, các cơ quan được giao chủ trì phải khẩn trương tham mưu triển khai, bảo đảm tiến độ và chất lượng...

Thứ hai, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh, nâng cao chất lượng đội ngũ và hiệu quả vận hành bộ máy. Theo đó, tiếp tục rà soát tổ chức bộ máy, quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ và cơ chế phối hợp; làm rõ những nội dung còn giao thoa, bỏ sót hoặc chưa rõ thẩm quyền.

Bảo đảm chính quyền địa phương 2 cấp vận hành thông suốt, giải quyết công việc kịp thời, không để người dân, doanh nghiệp chịu bất tiện do phối hợp thiếu đồng bộ.

Thực hiện nghiêm các quy định về công tác cán bộ; tổ chức kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tập thể, cá nhân năm 2026 thực chất, khách quan, lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ làm căn cứ quan trọng.

Phát huy tinh thần tiên phong, gương mẫu, đổi mới, sáng tạo, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; chấn chỉnh biểu hiện né tránh, đùn đẩy, làm việc cầm chừng.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Nam Hưng quán triệt các văn bản. Ảnh: NGỌC PHÚ

Nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh hạn chế, phòng ngừa vi phạm từ sớm; thực hiện nghiêm trách nhiệm của đảng viên đối với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú.

Việc học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh phải gắn với công việc hằng ngày: Tác phong sâu sát hơn, xử lý công việc trách nhiệm hơn, phục vụ nhân dân tốt hơn; không dừng ở đăng ký, báo cáo hoặc mô hình hình thức.

Thứ ba, triển khai đồng bộ các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, tập trung tháo gỡ điểm nghẽn và phát huy động lực tăng trưởng. Các cấp ủy, cơ quan, địa phương, đơn vị bám sát nhiệm vụ được giao, cụ thể hóa các chủ trương về đổi mới mô hình phát triển, kinh tế biển, du lịch, quản lý đất đai, bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu và phát triển văn hóa - xã hội.

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, Giám đốc Công an thành phố quán triệt các văn bản. Ảnh: NGỌC PHÚ

Trong tổ chức thực hiện, phải xác định rõ trọng tâm, thứ tự ưu tiên và khả năng huy động nguồn lực; bảo đảm liên kết giữa các ngành, các địa phương, tránh cục bộ, dàn trải, trùng lặp. Tập trung xử lý những điểm nghẽn đang cản trở phát triển; việc thuộc thẩm quyền phải chủ động giải quyết, việc vượt thẩm quyền phải kịp thời đề xuất phương án, không chỉ báo cáo khó khăn.

Đảng ủy UBND thành phố lãnh đạo UBND thành phố rà soát, phân công cụ thể các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực phụ trách; gắn mục tiêu tăng trưởng với tiến độ đầu tư, hiệu quả sử dụng đất đai, nguồn lực và chất lượng môi trường kinh doanh.

Phát triển kinh tế phải đi đôi với phát triển văn hóa, bảo đảm an sinh xã hội, bảo vệ môi trường và nâng cao đời sống nhân dân. Hiệu quả thực hiện chủ trương phải được thể hiện ở những chuyển biến cụ thể, bền vững, không chỉ ở các chỉ tiêu tổng hợp.

Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Mạnh Hà quán triệt các văn bản. Ảnh: NGỌC PHÚ

Thứ tư, đề cao trách nhiệm người đứng đầu, tăng cường kiểm tra và theo dõi đến kết quả cuối cùng.

Bí thư cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, địa phương, đơn vị phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm về kết quả triển khai trong phạm vi phụ trách; không khoán trắng cho cơ quan tham mưu, không coi việc ban hành kế hoạch là đã hoàn thành nhiệm vụ.

Thường xuyên kiểm tra tiến độ, kịp thời tháo gỡ vướng mắc, chấn chỉnh nhiệm vụ chậm; chủ động phối hợp xử lý công việc liên ngành, liên cấp; không để công việc tồn đọng do chưa thống nhất đầu mối hoặc né tránh trách nhiệm.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi quán triệt các văn bản. Ảnh: NGỌC PHÚ

Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, thời gian của năm 2026 không còn nhiều, trong khi khối lượng công việc rất lớn. Các cơ quan, địa phương, đơn vị gắn triển khai các văn bản hôm nay với rà soát nhiệm vụ năm 2026; tập trung những việc còn chậm, những chỉ tiêu có nguy cơ không hoàn thành, đồng thời chuẩn bị chu đáo nhiệm vụ năm 2027; không để việc mới làm chậm việc đang triển khai; cũng không vì công việc cuối năm mà chậm cụ thể hóa các chủ trương mới.

Với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và quyết tâm cao, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị khẩn trương tổ chức thực hiện, tạo chuyển biến rõ nét trong từng cơ quan, địa phương, đơn vị, góp phần hoàn thành cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ của thành phố.