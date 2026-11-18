Tháo gỡ điểm nghẽn, thúc đẩy phát triển dữ liệu Quốc gia
Chiều 18/11, Đoàn giám sát của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường về việc ban hành, thực hiện chính sách, pháp luật về chuyển đổi số theo Nghị quyết số 57-NQ/TW giai đoạn 2024 - 2026 do Phó Chủ nhiệm Ủy ban Trần Văn Khải - Phó Trưởng đoàn giám sát dẫn đầu đã làm việc với Trung tâm Dữ liệu quốc gia (C12), Bộ Công an.
Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/thao-go-diem-nghen-thuc-day-phat-trien-du-lieu-quoc-gia-10444099.html