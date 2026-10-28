Tháo gỡ điểm nghẽn, thúc đẩy kinh tế nông nghiệp, kinh tế biển Quảng Ngãi phát triển

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Hồ Văn Niên và Thứ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Võ Văn Hưng tham quan các gian hàng trưng bày sản phẩm OCOP, sản phẩm nông nghiệp đặc trưng của Quảng Ngãi. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Dự hội thảo có các đồng chí: Hồ Văn Niên - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi; Võ Văn Hưng - Thứ trưởng Nông nghiệp và Môi trường; Đỗ Tâm Hiển - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi cùng các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý và cộng đồng doanh nghiệp.

5 nghị quyết chuyên đề, tạo động lực tăng trưởng mới

Hội thảo là diễn đàn có ý nghĩa quan trọng nhằm đánh giá kết quả đạt được, nhận diện tiềm năng, lợi thế, khó khăn, thách thức. Đồng thời trao đổi, đề xuất các định hướng và giải pháp chiến lược nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế nông nghiệp, kinh tế biển gắn với bảo vệ môi trường trong giai đoạn mới.

Đồng chí Hồ Văn Niên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi phát biểu chào mừng hội thảo. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Phát biểu chào mừng hội thảo, đồng chí Hồ Văn Niên cho rằng, sau hợp nhất, Quảng Ngãi có không gian phát triển mới, hội tụ lợi thế, tiềm năng của vùng duyên hải miền trung và đại ngàn Tây Nguyên.

Tuy nhiên, tiềm năng chỉ trở thành lợi thế thực sự khi được khai thác bằng tư duy phù hợp, cơ chế hiệu quả và những giải pháp có tính khả thi cao. Do vậy, vấn đề đặt ra không chỉ là phát huy những gì sẵn có, mà còn phải tổ chức lại sản xuất, khơi thông nguồn lực, nâng cao giá trị gia tăng và bảo đảm phát triển hài hòa giữa kinh tế-xã hội với bảo vệ tài nguyên, môi trường.

Trên tinh thần đó, tỉnh đã tập trung cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 bằng việc ban hành 11 nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy nhằm tạo chuyển biến thực chất trên các lĩnh vực trọng yếu.

Trong đó, có 5 nghị quyết chuyên đề liên quan nông, lâm nghiệp, dược liệu, kinh tế biển và các chương trình mục tiêu quốc gia. Đây là những định hướng quan trọng để khai thác hiệu quả tiềm năng từng vùng, tháo gỡ các điểm nghẽn, tạo động lực tăng trưởng mới, đồng thời cải thiện sinh kế và nâng cao đời sống nhân dân, nhất là ở vùng nông thôn, miền núi, biên giới và ven biển.

Quang cảnh hội thảo. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Để đưa các nghị quyết vào cuộc sống, bên cạnh quyết tâm và nỗ lực của cấp ủy, chính quyền, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của nhân dân, tỉnh rất cần sự đồng hành, đóng góp trí tuệ của các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý và cộng đồng doanh nghiệp.

Người đứng đầu Tỉnh ủy Quảng Ngãi bày tỏ, thông qua hội thảo, tỉnh mong muốn nhận được những ý kiến sâu sắc, thiết thực về quy hoạch, quản lý và sử dụng hiệu quả đất đai; tổ chức lại sản xuất nông nghiệp, phát triển vùng nguyên liệu, ứng dụng khoa học-công nghệ và đẩy mạnh chế biến sâu; kết hợp hài hòa giữa phát triển kinh tế biển với bảo vệ, phát triển rừng; khai thác bền vững tiềm năng dược liệu, thủy sản; gắn bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa với phát triển du lịch và xây dựng các sản phẩm đặc trưng của tỉnh.

Cùng với đó là những hiến kế về cơ chế, chính sách, huy động nguồn lực, liên kết doanh nghiệp với người dân và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm.

Đề xuất nhiều định hướng, giải pháp thiết thực

Với tinh thần trách nhiệm, tại hội thảo, các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý và cộng đồng doanh nghiệp tập trung trao đổi, thảo luận đề xuất những cơ chế đột phá nhằm thúc đẩy tích tụ, tập trung đất đai, hình thành vùng sản xuất hàng hóa quy mô lớn, thu hút doanh nghiệp đầu tư nông nghiệp công nghệ cao; đồng thời tháo gỡ những vướng mắc trong quản lý, sử dụng đất lâm nghiệp, bảo đảm hài hòa giữa phát triển kinh tế và bảo vệ tài nguyên.

Thứ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Võ Văn Hưng phát biểu tại hội thảo. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Cùng với đó, đưa ra những giải pháp cụ thể để thu hút nhà đầu tư chiến lược, phát triển các trung tâm chế biến, bảo quản, kho lạnh và dịch vụ logistics; kết nối hiệu quả vùng nguyên liệu phía tây với các trung tâm công nghiệp, cảng biển phía đông, qua đó nâng cao giá trị gia tăng và sức cạnh tranh của nông sản Quảng Ngãi.

Đồng thời, hiến kế phát triển rừng gỗ lớn, mở rộng diện tích rừng được cấp chứng chỉ quản lý bền vững; xây dựng chuỗi giá trị sâm Ngọc Linh và các loại dược liệu đặc hữu gắn với bảo tồn đa dạng sinh học, sinh kế người dân; các cơ chế khai thác giá trị dịch vụ môi trường rừng, giảm phát thải và từng bước tham gia thị trường carbon.

Phó Cục trưởng Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn Nguyễn Thị Hoàng Yến trình bày tham luận tại hội thảo. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Về phát triển kinh tế biển và quản lý nghề cá bền vững, các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý và cộng đồng doanh nghiệp đề xuất nhiều giải pháp hiện đại hóa quản lý tàu cá, tăng cường giám sát hành trình, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi khai thác IUU, góp phần cùng cả nước tháo gỡ cảnh báo “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu.

Song song đó là định hướng đầu tư hạ tầng cảng cá, dịch vụ hậu cần nghề cá, phát triển nuôi biển công nghệ cao và chuyển đổi sinh kế bền vững cho ngư dân…

Theo Thứ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Võ Văn Hưng, Quảng Ngãi đang đứng trước cơ hội quan trọng để định hình lại mô hình phát triển kinh tế nông nghiệp và kinh tế biển trong không gian mới.

Tiến sĩ Mai Văn Phấn, Phó Cục trưởng Cục Quản lý đất đai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) trình bày tham luận tại hội thảo. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Để thực hiện hiệu quả mục tiêu trên, Quảng Ngãi cần chuyển từ phát triển dựa chủ yếu vào tiềm năng tài nguyên sang phát triển dựa trên giá trị, tri thức và đổi mới sáng tạo; từ những lợi thế riêng lẻ sang sức mạnh liên kết của một không gian kinh tế tích hợp; từ sản xuất đơn lẻ sang các chuỗi giá trị có doanh nghiệp dẫn dắt, có thương hiệu và thị trường; từ tăng trưởng về quy mô sang tăng trưởng về chất lượng, hiệu quả và bền vững.

“Tương lai nông nghiệp Quảng Ngãi không chỉ được quyết định bởi những gì thiên nhiên đã ban tặng. Quan trọng hơn, tương lai ấy được quyết định bởi tư duy phát triển, năng lực đổi mới sáng tạo, sức mạnh liên kết của doanh nghiệp và người dân, cùng khả năng biến những lợi thế riêng có thành sản phẩm có giá trị, có thương hiệu, có thị trường và có sức cạnh tranh. Đó là con đường để chuyển tiềm năng thành giá trị, chuyển khát vọng thành hiện thực, xây dựng một Quảng Ngãi phát triển nhanh, bền vững và thịnh vượng”, Thứ trưởng Võ Văn Hưng nhấn mạnh.

Trong khuôn khổ hội thảo, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với 10 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường.