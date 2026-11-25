Các đại biểu trao đổi, thảo luận tại hội nghị. (Ảnh: VÂN VÂN)

Ngày 25/11, Sở Y tế Hà Nội tổ chức hội nghị đối thoại về cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn thành phố năm 2026. Dự hội nghị có lãnh đạo Sở Y tế Hà Nội; đại diện các đơn vị trực thuộc Sở Y tế Hà Nội và hơn 70 doanh nghiệp và người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật tại các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Theo Trưởng phòng Nghiệp vụ Y Sở Y tế Hà Nội Bùi Quốc Vương, trên địa bàn Hà Nội có 5.162 cơ sở hành nghề ngoài công lập. Năm 2026, Sở Y tế Hà Nội đã cấp mới 6.799 giấy phép hành nghề; 324 giấy phép hành nghề cấp lại, thay đổi phạm vi; 279 giấy phép hành nghề cấp điều chỉnh bổ sung; 46 cơ sở đủ điều kiện hướng dẫn thực hành đã được công bố năm 2026.

Ngoài ra, Phòng Nghiệp vụ Y hiện thực hiện 49 thủ tục hành chính, tập trung chủ yếu vào các lĩnh vực cấp giấy phép hoạt động, cấp giấy phép hành nghề và đăng ký hành nghề; 100% thủ tục hành chính được thực hiện trên môi trường mạng, góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao tính công khai, minh bạch và tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong quá trình giải quyết thủ tục.

Trưởng phòng Nghiệp vụ Y Sở Y tế Hà Nội Bùi Quốc Vương trao đổi thông tin tại hội nghị. (Ảnh: VÂN VÂN)

Đáng chú ý, thời gian qua, Sở Y tế Hà Nội đã siết chặt quản lý cơ sở không phép, ban hành văn bản tăng cường quản lý cơ sở không phép, cung cấp và quảng cáo khám chữa bệnh quá phạm vi cấp phép; thông báo xử lý vi phạm gửi xã, phường có cơ sở vi phạm; phối hợp Phòng Văn hóa-Xã hội các xã, phường kiểm tra, hậu kiểm cơ sở ngoài công lập; thụ lý hồ sơ cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép hành nghề và giấy phép hoạt động.

Kết quả, 608 Giấy phép hoạt động được cấp; 4.448 Giấy phép hành nghề cấp mới; điều chỉnh Giấy phép hành nghề 162; 402 cơ sở đóng cửa hạ biển; thu hồi 75 chứng chỉ, giấy phép hành nghề. Đồng thời, Phòng Nghiệp vụ Y đẩy mạnh công tác phổ biến pháp luật, tập huấn cho cơ sở hành nghề trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Vũ Cao Cương đề nghị các đại biểu tham dự tăng cường trao đổi hai chiều, lấy những vướng mắc thực tế của doanh nghiệp, cơ sở y tế làm cơ sở rà soát, điều chỉnh quy trình giải quyết thủ tục, bảo đảm đúng quy định nhưng không gây phiền hà, phát sinh chi phí không cần thiết.

Các nội dung cần tập trung trao đổi như cấp giấy phép hành nghề; giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh; đăng ký hành nghề; công bố cơ sở đủ điều kiện hướng dẫn thực hành, khám sức khỏe; công tác kiểm tra chuyên ngành, quản lý bảo hiểm y tế, triển khai bản đồ số y tế và tiếp nhận, trả kết quả qua dịch vụ công trực tuyến.

Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Vũ Cao Cương phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: VÂN VÂN)

Đồng thời, yêu cầu các phòng chuyên môn chủ động rà soát, đơn giản hóa quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong phạm vi thẩm quyền; nâng cao trách nhiệm hướng dẫn, tiếp nhận và xử lý hồ sơ, không để xảy ra tình trạng đùn đẩy trách nhiệm hoặc kéo dài thời gian giải quyết. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh số hóa, công khai, minh bạch quy trình và tiến độ xử lý hồ sơ, lấy mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo chất lượng phục vụ.

Riêng đối với các doanh nghiệp, các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn thành phố, Sở Y tế đề nghị các đơn vị nghiêm túc chấp hành các quy định của pháp luật, bảo đảm hoạt động đúng phạm vi chuyên môn, giấy phép được cấp; đề cao tinh thần thượng tôn pháp luật, không vì yêu cầu đơn giản hóa thủ tục mà xem nhẹ các điều kiện bảo đảm an toàn và chất lượng khám, chữa bệnh.

“Thực hiện Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị, trong đó xác định y tế tư nhân là một trong những động lực quan trọng của hệ thống y tế, khuyến khích phát triển các bệnh viện quy mô lớn, đầu tư kỹ thuật chuyên sâu. Vì vậy, cải cách thủ tục hành chính cần hướng tới tháo gỡ thực chất các rào cản, tạo môi trường thuận lợi để các cơ sở y tế ngoài công lập phát triển, hoạt động đúng quy định, nâng cao chất lượng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh và đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân”, ông Vũ Cao Cương nhấn mạnh.

Tại hội thảo, đại diện các đơn vị trực thuộc Sở Y tế Hà Nội đã trao đổi, hướng dẫn các đơn vị, doanh nghiệp trong việc hoàn thiện hồ sơ, thực hiện các quy định chuyên môn và thao tác trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến; giải đáp từng nhóm vấn đề, hướng dẫn quy trình và tiếp thu kiến nghị để có giải pháp xử lý phù hợp tháo gỡ khó khăn cho các tổ chức, cá nhân trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính.