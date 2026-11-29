Chỉ tính từ năm 2025 đến nay, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã chủ trì xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền 195 văn bản quy phạm pháp luật. Năm 2026 bố trí, phân bổ, giải ngân 104.461,4 tỷ đồng; làm chủ công nghệ lõi 5G, thiết bị bay không người lái, camera AI và chuyển sang quản lý chất lượng theo mức độ rủi ro, mở ra hướng đi mới cho KHCN và đổi mới sáng tạo.

Để KHCN và đổi mới sáng tạo đi vào cuộc sống thì việc “Mở đường thể chế”, tạo hành lang pháp lý là điều cốt lõi. Việc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật là khung khổ thể chế hóa cho KHCN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số có bước chuyển mạnh về tư duy quản lý. Tuy nhiên, vấn đề đặt ra nằm ở việc hoàn thiện hướng dẫn nghiệp vụ và xử lý dứt điểm các văn bản trước năm 2027.

Hợp tác xã thanh niên Nam Đại Dương (xã Nghĩa Hưng, tỉnh Ninh Bình) ứng dụng thiết bị bay không người lái để gieo sạ lúa. Ảnh: Nguyễn Lành/TTXVN

Dựng khung pháp lý

Theo PGS.TS Vũ Hải Quân, Bộ trưởng Bộ KH&CN, để thể chế hóa các định hướng, nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết số 57-NQ/TW vào thực tiễn, các quy định mới không chỉ giới hạn trong pháp luật về KHCN và đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, mà còn liên thông trực tiếp với pháp luật về đầu tư, đầu tư công, mua sắm công, ngân sách Nhà nước, sở hữu trí tuệ và thuế.

Trọng tâm của việc hoàn thiện thể chế này tập trung vào 8 nhóm chính sách: Thúc đẩy chuyển đổi số, dữ liệu và phân cấp, phân quyền; đổi mới quản lý hoạt động KHCN và đổi mới sáng tạo; phát triển công nghiệp công nghệ số, công nghệ cao, công nghệ chiến lược; cơ chế đầu tư mạo hiểm và khởi nghiệp sáng tạo, đặt hàng, khoán chi và chấp nhận rủi ro trong nghiên cứu, cùng tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ quốc gia; xác lập quyền sở hữu, chuyển giao, thương mại hóa kết quả nghiên cứu; cơ chế ưu đãi thuế, khơi thông nguồn vốn xã hội hóa; thu hút chuyên gia, nhân tài và thiết lập vị trí Tổng công trình sư, Kiến trúc sư trưởng; hoàn thiện chính sách về chuyển giao công nghệ, sở hữu trí tuệ, tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, an toàn bức xạ và hạt nhân.

Ông Nguyễn Trường Giang, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội cho rằng, dù khung thể chế đã có bước đột phá, quá trình triển khai cho thấy độ trễ nhất định ở khâu chuyển hóa quy định thành thao tác thực hiện cụ thể. Do nhiều quy định mang tính liên ngành, liên lĩnh vực và nằm rải rác ở các văn bản pháp luật khác nhau, việc áp dụng đồng bộ trong thực tiễn vẫn phát sinh vướng mắc.

Qua tổng rà soát 494 văn bản, cơ quan quản lý đã xác định 94 văn bản phải tiếp tục xử lý, trong đó năm 2026 là 50 văn bản và năm 2027 là 44 văn bản.

Thẳng thắn nhìn nhận hạn chế này, tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI mới đây, Bộ trưởng Bộ KHCN đã nhận rõ trách nhiệm về việc hướng dẫn một số nghiệp vụ chưa kịp thời, nhất là các quy định về khoán chi, xác định sản phẩm đầu ra và xử lý rủi ro trong nghiên cứu. Đây chính là những nội dung cốt lõi quyết định tâm lý dám nghĩ, dám làm của tổ chức chủ trì và nhà khoa học khi tiếp cận cơ chế mới.

Trong giai đoạn tiếp theo, trọng tâm điều hành được xác định là xử lý dứt điểm 94 văn bản quy phạm pháp luật đến hết năm 2027 theo chương trình xây dựng, hoàn thiện pháp luật năm 2026 và năm 2027, bảo đảm định hướng lập pháp nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI. Các văn bản được ưu tiên là những quy định trực tiếp tháo gỡ điểm nghẽn, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, cải cách thủ tục hành chính, tạo động lực phát triển kinh tế xã hội và nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật.

Cùng với đó, Bộ sẽ trình Chính phủ Nghị định sửa đổi, bổ sung các nghị định hướng dẫn Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; phối hợp với Bộ Tài chính xử lý các quy định chưa thống nhất về thuế đối với dịch vụ sở hữu trí tuệ và quỹ đầu tư mạo hiểm. Nhiệm vụ thể chế hóa Kết luận số 99-KL/TW cũng được đặt song hành với việc chuẩn hóa hướng dẫn khoán chi, cấp kinh phí qua quỹ, cơ chế chấp nhận rủi ro và thử nghiệm có kiểm soát.

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân trả lời chất vấn các đại biểu Quốc hội ngày 12/11/2026. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Tháo gỡ điểm nghẽn trong giải ngân

Năm 2026 ghi nhận tổng nguồn kinh phí chi cho KHCN và chuyển đổi số lên tới 104.461,4 tỷ đồng, bao gồm 70.000 tỷ đồng từ ngân sách trung ương, 25.000 tỷ đồng từ ngân sách địa phương và 9.461,4 tỷ đồng chuyển nguồn từ năm 2025. Đến ngày 30/10/2026, kế hoạch vốn đã được giao cho các bộ, ngành, địa phương đạt 55.486,7 tỷ đồng, chưa bao gồm 30.000 tỷ đồng do Bộ Tài chính chủ trì phân bổ.

Theo số liệu thống kê của Kho bạc Nhà nước đến ngày 30/10/2026, tổng kinh phí đã giải ngân đạt 22.402,05 tỷ đồng, tương ứng 42,12% dự toán sử dụng trong năm thuộc phạm vi thống kê của Kho bạc Nhà nước là 53.190,975 tỷ đồng. Xét theo cấp ngân sách, tỷ lệ giải ngân của ngân sách trung ương đạt 46,18% và ngân sách địa phương đạt 38,57%. Xét theo nguồn chi, chi đầu tư phát triển đạt 40,97% và chi thường xuyên đạt 41,23%. Trong khi đó, bức tranh theo lĩnh vực cho thấy sự phân hóa rõ rệt: khoa học và công nghệ đạt 53,43%, còn đổi mới sáng tạo chỉ đạt 27,98% và chuyển đổi số đạt 29,90%.

Năm 2027, Bộ KH&CN đã đề xuất bố trí 7.200 tỷ đồng cho nghiên cứu công nghệ chiến lược, bảo đảm tối thiểu 15% kinh phí sự nghiệp khoa học theo đúng yêu cầu của Nghị quyết số 57-NQ/TW để trình cấp có thẩm quyền quyết định.

Bên cạnh kết quả giải ngân còn khiêm tốn, ở mảng đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, thực tiễn điều hành đang đối mặt với bốn vướng mắc lớn, đó là còn 18.096,7 tỷ đồng ngân sách trung ương chưa được phân bổ chi tiết; các bộ, ngành, địa phương đề nghị hoàn trả hoặc hủy dự toán tới 8.074 tỷ đồng. Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026–2030 từ nguồn ngân sách trung ương cho lĩnh vực vẫn chưa được giao.

Bộ trưởng Vũ Hải Quân cho rằng, do hồ sơ lập dự toán, mua sắm, thuê dịch vụ phải cập nhật lại theo quy định mới nên thời gian hoàn thiện bị dồn vào nửa cuối năm. Thêm vào đó, một số hồ sơ còn thiếu yêu cầu về sản phẩm, dự toán, tiến độ, trong khi một số dự án đầu tư công vẫn vướng ở bước phê duyệt dự án và đăng ký kế hoạch vốn.

Trước thực trạng trên, Bộ KH&CN nhận trách nhiệm về những mặt còn chậm trong hướng dẫn, thẩm định và đề xuất phân bổ kinh phí. Giải pháp trước mắt là phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài chính rà soát từng khoản chưa phân bổ chi tiết, xác định rõ nguyên nhân để trình cấp có thẩm quyền xem xét. Với các khoản kinh phí đã giao, cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách phải rà soát tiến độ từng nhiệm vụ, khẩn trương hoàn thiện thủ tục thuộc thẩm quyền và báo cáo kịp thời các vướng mắc để Bộ tổng hợp, kiến nghị xử lý đối với những trường hợp vượt thẩm quyền.

Công tác giám sát sẽ đi theo hướng gắn trách nhiệm cụ thể, đó là theo dõi từng khoản kinh phí còn vướng theo cơ quan xử lý và thời hạn hoàn thành, đồng thời chủ động đề xuất điều chuyển kinh phí sang các nhiệm vụ đủ điều kiện và có khả năng thực hiện trong năm.

Về trung hạn, việc chuẩn bị dự toán năm 2027 sẽ chỉ xuất phát từ các nhiệm vụ đã xác định rõ sản phẩm và tiến độ; phối hợp Bộ Tài chính trình cấp có thẩm quyền giao kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030, và đề xuất áp dụng trình tự, thủ tục đầu tư công đặc biệt đối với các dự án đáp ứng đủ điều kiện.

Bài 2: Tự chủ công nghệ chiến lược và bài toán đồng bộ hạ tầng