Tháo gỡ điểm nghẽn thể chế, nâng cao chất lượng giải quyết kiến nghị cử tri

Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội Lê Thị Nga trình bày Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI. Ảnh: An Đăng - TTXVN

Sáng 17/10, Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI khai mạc trọng thể tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội. Tại phiên khai mạc, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội Lê Thị Nga đã trình bày Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI.

Trình bày báo cáo Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội Lê Thị Nga cho biết, thông qua các cuộc tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội, 855 kiến nghị đã được tổng hợp và chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Đến nay, các cơ quan chức năng đã giải quyết, trả lời 854 kiến nghị, đạt tỷ lệ 99,9%. Trong đó, Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội đã tiếp nhận, nghiên cứu và trả lời 20/20 kiến nghị.

Tiếp thu kiến nghị cử tri, Quốc hội không ngừng đổi mới phương thức hoạt động, đặt lợi ích của cử tri và nhân dân lên hàng đầu khi thực hiện các nhiệm vụ lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước.

Đặc biệt trong công tác lập pháp, Quốc hội đã thể hiện rõ tinh thần đổi mới, hành động quyết liệt để tháo gỡ các “điểm nghẽn”, vừa bảo đảm tính căn cơ, lâu dài, vừa kịp thời đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Theo đánh giá của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, “điểm nghẽn về thể chế cơ bản đã được tháo gỡ”, đây là kết quả quan trọng được cử tri và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Ở khối cơ quan hành chính, Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương đã tiếp nhận, nghiên cứu giải quyết và trả lời 772/773 kiến nghị. Việc tiếp thu, giải quyết và trả lời kiến nghị cử tri được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Chính phủ, các bộ, ngành đặc biệt quan tâm thực hiện, với nhiều đổi mới nhằm xử lý kịp thời, góp phần tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tiễn, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của cử tri.

Nhiều bộ, ngành đã nghiên cứu, đưa ra giải pháp thiết thực hoặc giải đáp đầy đủ các vấn đề cử tri quan tâm, được đánh giá cao như Bộ Công an, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Y tế.

Nhìn chung, các kiến nghị cử tri đã được Chính phủ, các bộ, ngành quan tâm, tập trung nghiên cứu, giải quyết và đề ra nhiều giải pháp trong quản lý, điều hành gắn với thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và bảo đảm an sinh xã hội.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Báo cáo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ ra 4 nhóm hạn chế còn tồn tại cùng các kiến nghị xử lý cụ thể. Đó là việc giải quyết, trả lời kiến nghị cử tri ở một số bộ, ngành còn chưa đúng trọng tâm, chưa làm rõ lộ trình xử lý. Quyền lợi của cử tri bị ảnh hưởng do văn bản quy phạm pháp luật chậm được sửa đổi, bổ sung hoặc còn thiếu thống nhất.

Một số kiến nghị cử tri chưa được giải quyết kịp thời do công tác phối hợp giữa các bộ, ngành hoặc giữa bộ, ngành với địa phương chưa thật sự chặt chẽ. Một số nội dung trả lời kiến nghị cử tri còn chưa đầy đủ, thiếu thống nhất đối với những vấn đề được nhiều địa phương cùng quan tâm…