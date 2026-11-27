Khơi thông nguồn lực cho giáo dục

Sáng 27/11, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội phối hợp Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội thảo Giáo dục năm 2026, chủ đề “Cơ chế, chính sách và nguồn lực thực hiện đột phá phát triển giáo dục và đào tạo”.

Phát biểu tại hội thảo, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh nhấn mạnh, giáo dục và đào tạo luôn được Đảng, Nhà nước xác định là quốc sách hàng đầu. Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị, đặt ra yêu cầu đột phá giáo dục. Đây là nhiệm vụ chiến lược quốc gia.

Thể chế hóa Nghị quyết số 71, trong năm 2025, Quốc hội đã ban hành đồng bộ các luật, nghị quyết quan trọng về giáo dục, có hiệu lực từ ngày 1/1/2026. Các văn bản quy định chi tiết đã và đang được khẩn trương xây dựng, ban hành, từng bước hoàn thiện khung pháp lý cho đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh nhấn phát biểu tại hội thảo

Sau gần một năm triển khai, ngành giáo dục đạt kết quả bước đầu tích cực, với nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh ghi nhận nỗ lực của ngành, địa phương và nhà giáo. Dù vậy, một số văn bản hướng dẫn còn chậm, nhất là quy định về tiền lương, phụ cấp nhà giáo. Tình trạng thiếu giáo viên, mất cân đối cơ cấu và phân bổ đội ngũ giữa môn học, cấp học, địa bàn vẫn chưa được khắc phục.

Vấn đề là làm thế nào để khung pháp lý sớm phát huy hiệu quả, xác định đúng điểm nghẽn và trách nhiệm tháo gỡ. Khoảng cách cần rút ngắn không chỉ giữa chủ trương và pháp luật, mà quan trọng hơn là giữa pháp luật và lớp học.

Gợi mở 5 nhóm vấn đề

Từ thực tiễn triển khai, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đề nghị các đại biểu tập trung vào 5 nhóm vấn đề. Trước hết, đề nghị đánh giá khách quan việc triển khai các luật, nghị quyết mới; phân định rõ những vướng mắc cần tiếp tục hoàn thiện chính sách, pháp luật, những vấn đề cần hướng dẫn thống nhất và những vấn đề thuộc trách nhiệm tổ chức thực hiện. Rà soát tính đồng bộ giữa pháp luật về giáo dục với pháp luật về ngân sách, đầu tư công, tài sản công, tổ chức bộ máy và nhân sự, bảo đảm những quyền hạn được giao có thể thực hiện được trên thực tế.

Làm rõ cơ chế phân cấp, phân quyền gắn với bảo đảm các điều kiện về nhân lực, tài chính, công cụ quản lý và trách nhiệm giải trình, vừa bảo đảm quản lý thống nhất, vừa phát huy tính chủ động của địa phương và quyền tự chủ thực chất của cơ sở giáo dục. Quản trị cần dựa trên dữ liệu, đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo.

Nhóm thứ hai là công bằng trong giáo dục, nhất là cơ hội học tập có chất lượng của học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Cần thu hẹp chênh lệch chất lượng giữa các vùng, miền. Đổi mới chương trình, kiểm tra, đánh giá và đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai phải tính đến điều kiện từng địa bàn; nơi thiếu giáo viên, thiết bị cần được hỗ trợ.

Cần coi trọng giáo dục đạo đức, trách nhiệm công dân và phát triển toàn diện học sinh. Với trường phổ thông nội trú liên cấp ở xã biên giới, cần bảo đảm đội ngũ, kinh phí và điều kiện chăm sóc học sinh.

Quang cảnh hội thảo.

Nhóm thứ ba đột phá phát triển giáo dục đòi hỏi nguồn lực tương xứng, nhưng vấn đề đặt ra không chỉ là tăng đầu tư mà còn là đầu tư vào đâu, phân bổ như thế nào và sử dụng ra sao để đạt hiệu quả cao nhất. Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị thảo luận cơ chế bảo đảm chi tối thiểu 20% ngân sách nhà nước cho giáo dục; phân bổ nguồn lực theo sứ mạng, điều kiện và kết quả hoạt động của từng cơ sở giáo dục; bảo đảm cân đối giữa đầu tư cơ sở vật chất với phát triển đội ngũ và điều kiện nâng cao chất lượng giáo dục, nhất là ở những địa bàn còn khó khăn.

Cần cân đối đầu tư cơ sở vật chất, đội ngũ và chất lượng, nhất là ở địa bàn khó khăn. Cần thúc đẩy chia sẻ hạ tầng, phòng thí nghiệm và cơ sở thực hành. Giáo dục ngoài công lập cần được khuyến khích huy động nguồn lực xã hội, hài hòa lợi ích và bảo đảm chất lượng, trách nhiệm xã hội, công bằng.

Nhóm thứ tư tập trung vào đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục. Mọi đột phá của giáo dục đều phải đi qua người thầy; để chính sách thực sự đến được với học trò, trước hết phải đến được với thầy cô. Đề nghị các đại biểu đánh giá việc triển khai Luật Nhà giáo và Nghị quyết số 248/2025/QH15 của Quốc hội; làm rõ vướng mắc về nguồn tuyển, biên chế, tuyển dụng, điều động.

Đồng thời, làm rõ bất cập về tiền lương, phụ cấp, chính sách thu hút, đãi ngộ cần được nhận diện, nhất là ở vùng khó khăn và môn học còn thiếu giáo viên. Cần cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao năng lực đội ngũ.

Nhóm thứ năm là gắn đào tạo với nhu cầu phát triển nhân lực, xây dựng hệ thống giáo dục mở, linh hoạt. Đào tạo nhân lực không chỉ phải đáp ứng nhu cầu trước mắt mà còn phải hướng tới những ngành, lĩnh vực có ý nghĩa quyết định đối với sự phát triển lâu dài của đất nước. Đề nghị các đại biểu làm rõ việc sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học theo sứ mạng, năng lực và nhu cầu nhân lực; cơ chế Nhà nước đặt hàng, doanh nghiệp tham gia xây dựng chương trình, tổ chức thực hành.

Đối với trung học nghề cần bảo đảm học vấn phổ thông, kỹ năng nghề và khả năng học tiếp. Chất lượng, triển vọng việc làm và cơ hội liên thông phải bảo đảm để người học tự nguyện lựa chọn, học tập suốt đời. Tự chủ đại học phải đi cùng trách nhiệm giải trình. Cần ưu tiên nhân lực công nghệ chiến lược và khoa học cơ bản.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh nhấn mạnh, hội thảo không chỉ nhằm đánh giá kết quả mà quan trọng hơn là nhận diện điểm nghẽn, đề xuất giải pháp cụ thể, khả thi. Đồng thời làm rõ nguyên nhân, thẩm quyền, trách nhiệm, nguồn lực và điều kiện thực hiện.