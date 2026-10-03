Tháo gỡ điểm nghẽn, tạo thêm dư địa tăng trưởng trong quý IV

Tạo thêm dư địa cho công nghiệp, thương mại

Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng cho biết, trong 8 chỉ tiêu thuộc lĩnh vực Bộ theo dõi, đến nay đã hoàn thành 6 chỉ tiêu; hai chỉ tiêu còn lại về tăng trưởng nguồn năng lượng và thương mại điện tử sẽ được tập trung hoàn thành trong quý IV.

Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9/2026. (Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc).

Trong 9 tháng, sản lượng điện đạt 266,2 tỷ kWh, tăng 9,5% so với cùng kỳ năm trước; sản xuất công nghiệp tiếp tục tăng trưởng cao, trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo tăng khoảng 13%.

Để duy trì đà tăng trưởng, Bộ Công Thương sẽ tiếp tục khai thác hiệu quả nguồn năng lượng sơ cấp trong nước, giảm phụ thuộc vào nhập khẩu dầu, khí, than; phối hợp điều tiết các hồ chứa thủy điện và chủ động ứng phó với diễn biến El Nino.

Cùng với đó, các công trình, dự án trọng điểm trong lĩnh vực năng lượng, công nghiệp sẽ được thúc đẩy để bảo đảm tiến độ trong quý IV. Bộ cũng đẩy mạnh kích cầu trong nước, nhất là tại các trung tâm tiêu dùng lớn.

Trong hoạt động xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương tiếp tục mở rộng thị trường, thúc đẩy đàm phán, ký kết các hiệp định thương mại mới, đồng thời quản trị kim ngạch gắn với cán cân thương mại và đa dạng hóa thị trường xuất khẩu.

Bộ Công Thương cũng đề nghị các địa phương phối hợp chặt chẽ trong bàn giao các mỏ khoáng sản, bảo đảm nguồn cung; đồng bộ quy hoạch các dự án nguồn điện với lưới điện, nhất là lưới dưới 220kV, đồng thời chủ động cân đối nguồn - phụ tải khi thu hút các dự án sử dụng điện lớn.

Các đại biểu tham dự phiên họp. (Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc).

Gỡ điểm nghẽn về đầu tư, vật liệu

Đối với đầu tư xây dựng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh cho biết hiện có 61 dự án đang được triển khai thi công tại các bộ, ngành và địa phương, trong đó có 10 dự án giải ngân dưới 20% và 12 dự án giải ngân dưới 40%.

Một trong những điểm nghẽn cần tập trung xử lý là nguồn vật liệu đắp nền cho các dự án tại Đồng bằng sông Cửu Long. Bộ Xây dựng đề nghị các địa phương bám sát từng dự án, xác định rõ nhu cầu, nguồn cung và tiến độ khai thác để chủ động giải quyết, bảo đảm tiến độ thi công.

Việc công bố giá vật liệu tại một số địa phương còn chậm cũng ảnh hưởng đến lập hồ sơ thanh toán khối lượng của nhà thầu và tiến độ giải ngân. Vì vậy, cần kịp thời cập nhật, công bố giá để tháo gỡ vướng mắc trong thanh toán, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công.

Về nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê, Bộ Xây dựng đề nghị các địa phương căn cứ chỉ tiêu được giao, đẩy nhanh thủ tục, khởi công và tổ chức thi công các dự án, bảo đảm mục tiêu năm 2026 và giai đoạn 2026-2030.

Trong lĩnh vực giao thông, Bộ Xây dựng sẽ phối hợp với các địa phương triển khai giải pháp bảo đảm giao thông trên Quốc lộ 6, thúc đẩy các dự án nâng cấp tuyến Hòa Bình - Mộc Châu và tuyến kết nối lên Điện Biên, qua đó tăng khả năng kết nối và mở rộng không gian phát triển.

Các đại biểu tham dự phiên họp. (Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc).

Chuyển hóa cam kết quốc tế thành nguồn lực

Từ góc độ đối ngoại, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung cho biết đánh giá quốc tế về triển vọng kinh tế Việt Nam nhìn chung tích cực, đồng thời lưu ý những sức ép từ giá năng lượng, chi phí vận tải và đầu vào quốc tế; điều kiện tài chính quốc tế, xu hướng kiểm soát thương mại và các rủi ro từ biến đổi khí hậu.

Theo Bộ trưởng, một số đánh giá quốc tế cho rằng các động lực phục hồi và phát triển của Việt Nam thể hiện ở công nghiệp chế biến, chế tạo, xuất khẩu công nghệ, đầu tư hạ tầng, dịch vụ và tiêu dùng nội địa. Đây cũng là những lĩnh vực cần tiếp tục được thúc đẩy trong thời gian tới.

Đáng chú ý, Bộ Ngoại giao đã phối hợp với các bộ, ngành, địa phương rà soát khoảng một phần tư các cam kết quốc tế, qua đó xác định rõ những vướng mắc, nhiệm vụ cần thực hiện và cơ chế phối hợp. Trong 9 tháng đầu năm, Việt Nam đã ký khoảng 450 cam kết, thỏa thuận quốc tế; riêng quý III ký 101 cam kết, thỏa thuận.

Theo Bộ trưởng Lê Hoài Trung, nếu được triển khai hiệu quả, các cam kết này có thể tạo thêm nguồn lực cho phát triển, trong đó có những lĩnh vực mới như năng lượng, dầu khí, điện hạt nhân, khoáng sản thiết yếu, lượng tử và hàng không vũ trụ.

Bộ Ngoại giao cũng đang phối hợp thúc đẩy các thỏa thuận mở rộng thị trường. Đáng chú ý, đàm phán Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và 4 nước EFTA gồm Thụy Sĩ, Na Uy, Iceland và Liechtenstein đang được hoàn tất, mở thêm dư địa cho thương mại.

Trong quý IV, hoạt động đối ngoại tiếp tục được triển khai với trọng tâm nâng cao chất lượng, hiệu quả và tăng khả năng chuyển hóa các kết quả đối ngoại thành nguồn lực cụ thể cho phát triển.