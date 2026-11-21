Tháo gỡ điểm nghẽn, tạo sức bật phát triển khu vực phía Bắc Thủ đô
Khơi thông các điểm nghẽn về cơ chế, quy hoạch, đầu tư và ngân sách; tăng cường phối hợp giữa các sở, ngành và chính quyền cơ sở, tạo động lực phát triển khu vực phía Bắc Thủ đô. Đây là yêu cầu của Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Xuân Lưu tại buổi làm việc với 5 xã: Đông Anh, Thư Lâm, Phúc Thịnh, Thiên Lộc và Vĩnh Thanh về kết quả thực hiện nhiệm vụ 10 tháng năm 2026 và phương hướng thời gian tới. Cùng chủ trì có Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đăng Định.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/thao-go-diem-nghen-tao-suc-bat-phat-trien-khu-vuc-phia-bac-thu-do-246261121193001336.htm