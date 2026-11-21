Trong khi không gian công cộng dành cho vui chơi, rèn luyện sức khỏe tại khu vực nội đô ngày càng trở nên quý giá thì tại khu đất rộng hàng nghìn mét vuông ở số 45 đường Nghĩa Tân, phường Nghĩa Đô, một diện tích đất công lại đang bị bỏ hoang, gây lãng phí và ảnh hưởng đến môi trường xung quanh.