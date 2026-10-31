Tháo gỡ điểm nghẽn, tạo môi trường kinh doanh minh bạch, bình đẳng

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Nâng cao chất lượng quản lý ngân sách và hiệu quả đầu tư công

Theo dõi nội dung thảo luận tại hội trường, cử tri Hà Tĩnh đánh giá cao sự chỉ đạo quyết liệt, linh hoạt của Chính phủ trong việc gắn mục tiêu tăng trưởng với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, tháo gỡ vướng mắc thể chế và siết chặt kỷ luật tài chính. Việc Hà Tĩnh nằm trong số 6 địa phương đạt và vượt chỉ tiêu tăng trưởng do Chính phủ đề ra, đồng thời thuộc nhóm 4 tỉnh, thành phố đi đầu về giải ngân đầu tư công là minh chứng rõ nét cho sự nỗ lực của hệ thống chính trị từ Trung ương đến địa phương.

Dưới góc độ cơ quan giám sát kinh tế - ngân sách địa phương, ông Nguyễn Văn Tuấn, Phó Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh nhận định, kết quả giải ngân đạt trên 80% kế hoạch vốn đã tạo điều kiện quan trọng để sớm hoàn thành hệ thống hạ tầng, hỗ trợ sản xuất, kinh doanh và thu hút đầu tư. Tuy nhiên, đà tăng trưởng của tỉnh còn có sự đóng góp lớn từ sản xuất công nghiệp và các dự án trọng điểm đi vào vận hành. Do đó, cần đánh giá toàn diện các động lực để thấy rõ vai trò của công tác điều hành ngân sách.

Ông Nguyễn Văn Tuấn nhấn mạnh, điều chúng tôi đặc biệt quan tâm là chất lượng sử dụng vốn: Công trình phải bảo đảm tiến độ, chất lượng, chi phí hợp lý và phát huy hiệu quả sau đầu tư. Kết quả quản lý ngân sách cần được thể hiện bằng hạ tầng phục vụ tốt hơn, thêm cơ hội việc làm, nguồn thu bền vững và đời sống người dân được cải thiện.

Ông Nguyễn Văn Tuấn, Phó Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách, Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh. Ảnh: TTXVN phát

Để giữ vững đà tăng trưởng cho năm 2027, từ thực tiễn giám sát tại địa phương, ông Nguyễn Văn Tuấn kiến nghị Quốc hội và Chính phủ cần tiếp tục rà soát, bảo đảm tính đồng bộ giữa các quy định pháp luật về đầu tư công, ngân sách, đất đai, xây dựng và đấu thầu; đồng thời giao rõ trách nhiệm cho cơ quan chủ trì với thời hạn giải quyết cụ thể đối với các vướng mắc liên ngành.

Bên cạnh việc giao vốn sớm và bố trí đủ kinh phí chuẩn bị đầu tư cho các dự án có tính lan tỏa cao, việc phân cấp tài chính phải gắn liền với nguồn lực và năng lực thực hiện ở cấp cơ sở, nhất là cấp xã, đi kèm hướng dẫn chuẩn hóa về nhiệm vụ chi, nguồn thu và chi phí dịch vụ công. Ngoài ra, việc tập trung tháo gỡ đồng bộ các "điểm nghẽn" về mặt bằng, nguồn vật liệu và biến động giá xây dựng sẽ là chìa khóa quan trọng. Riêng đối với Hà Tĩnh, nguồn lực đầu tư công cần tiếp tục ưu tiên cho hạ tầng kết nối Khu kinh tế Vũng Áng, các vùng sản xuất tập trung và công trình phòng, chống thiên tai.

Khơi thông thể chế và dòng vốn, tạo niềm tin cho doanh nghiệp bứt phá

Cùng với các cơ quan quản lý, cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh dành sự quan tâm đặc biệt đến phiên họp của Quốc hội. Những giải pháp được các đại biểu tranh luận về cải thiện môi trường kinh doanh, tháo gỡ khó khăn về vốn và thể chế đã củng cố niềm tin cho các nhà đầu tư trong giai đoạn phát triển mới.

Đánh giá về công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, ông Nguyễn Anh Thắng, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Hà Tĩnh, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh (Mitraco) cho rằng, điểm đáng ghi nhận là tinh thần quyết liệt, hướng mạnh vào việc tháo gỡ các điểm nghẽn của nền kinh tế. Hạ tầng giao thông, kỹ thuật được đẩy nhanh tiến độ đã kéo theo sự phát triển của các ngành xây dựng, vật liệu, vận tải, logistics và dịch vụ, từ đó, hình thành hệ sinh thái sản xuất mới, giúp các doanh nghiệp địa phương tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng.

Ông Nguyễn Anh Thắng, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Hà Tĩnh, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh (Mitraco). Ảnh: TTXVN phát

Tuy nhiên, ông Nguyễn Anh Thắng thẳng thắn nhìn nhận, tăng trưởng chỉ thực sự có ý nghĩa khi chuyển hóa thành đơn hàng, việc làm, thu nhập và cơ hội đầu tư mới cho doanh nghiệp và người dân. Cộng đồng doanh nghiệp kỳ vọng giai đoạn tới, sức lan tỏa của tăng trưởng sẽ mạnh mẽ hơn nữa để các doanh nghiệp vừa và nhỏ thực sự được tham gia và hưởng lợi.

Từ thực tiễn hoạt động sản xuất, kinh doanh, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Hà Tĩnh kiến nghị, Quốc hội và Chính phủ chú trọng bảo đảm tính ổn định, thống nhất, dễ hiểu và dễ thực hiện của các chính sách giữa các cấp, ngành; đẩy mạnh phân cấp thực chất cho địa phương nhằm cắt giảm tối đa thời gian và chi phí tuân thủ thủ tục hành chính về đầu tư, đất đai, xây dựng cũng như môi trường.

Các cơ quan chức năng cần tiếp tục chỉ đạo giảm mặt bằng chi phí vốn, mở rộng cơ chế bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị tiên phong đổi mới công nghệ, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh tiếp cận dòng vốn. Đặc biệt, khâu thực thi cần được đẩy mạnh giám sát để rút ngắn khoảng cách từ nghị quyết đến thực tiễn, lấy sự hài lòng cùng việc tiết giảm chi phí, thời gian của doanh nghiệp làm thước đo cải cách.

Ông Nguyễn Anh Thắng khẳng định, doanh nghiệp không mong được ưu ái, doanh nghiệp cần một môi trường minh bạch, bình đẳng, thủ tục nhanh và chính sách đủ ổn định để yên tâm đầu tư dài hạn. Khi niềm tin của doanh nghiệp được củng cố, nguồn lực xã hội sẽ được khơi thông, tạo nền tảng vững chắc để Hà Tĩnh và cả nước duy trì đà tăng trưởng cao, bền vững.

Những ý kiến đóng góp thẳng thắn từ đại diện cơ quan giám sát và cộng đồng doanh nghiệp Hà Tĩnh góp phần cung cấp thêm căn cứ thực tiễn để Quốc hội, Chính phủ tiếp tục hoàn thiện thể chế, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững trong năm 2027 và những năm tiếp theo.