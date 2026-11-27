Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đã có bài phát biểu nêu nhiều vấn đề quan trọng về GD-ĐT. Ảnh: ĐÌNH TUỆ

Đổi mới kiểm tra, đánh giá, ngăn chặn gian lận trong thi cử

Ghi nhận những kết quả đã đạt được của ngành giáo dục thời gian qua nhưng Phó Thủ tướng cho rằng vẫn còn những điểm nghẽn trong huy động, phân bổ và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho giáo dục. Đồng thời, công tác tổ chức thi hành pháp luật vẫn còn nhiều vướng mắc và điểm nghẽn. Chính phủ sẽ tập trung chỉ đạo tháo gỡ những điểm nghẽn này; đột phá về thể chế phải đi liền với đột phá về tổ chức thực hiện và phát huy hiệu quả trong thực tiễn.

​Đối với giáo dục mầm non và phổ thông, Phó Thủ tướng cho biết, Chính phủ đang chỉ đạo rà soát toàn diện, đồng bộ chương trình giáo dục phổ thông, sách giáo khoa, phương pháp giảng dạy, kiểm tra, đánh giá và tuyển sinh; lấy phát triển phẩm chất, năng lực, giáo dục đạo đức, nhân cách, lòng yêu nước làm trọng tâm, đáp ứng yêu cầu của kỷ nguyên số và trí tuệ nhân tạo. Việc đổi mới phải có lộ trình khoa học, không gây xáo trộn. Đặc biệt, kiểm tra, đánh giá phải đảm bảo công bằng, khắc phục tình trạng học để thi, chạy theo điểm số, thành tích ảo và ngăn chặn gian lận trong thi cử.

Cùng với đó là tập trung giải quyết tình trạng thiếu trường, thiếu lớp, thiếu giáo viên và mất cân đối cơ cấu đội ngũ, nhất là tại các đô thị, khu vực đông dân cư, trên cơ sở dự báo dài hạn về dân số và quy mô học sinh, tránh dư thừa trong tương lai; phấn đấu giải quyết cơ bản tình trạng thừa, thiếu giáo viên ngay trong năm học 2026-2027.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự phiên toàn thể Hội thảo Giáo dục 2026 chiều 27-11. Ảnh: ĐÌNH TUỆ

Chính phủ đang chỉ đạo về sửa đổi Nghị định 116 nhằm thu hút học sinh giỏi vào ngành sư phạm, gắn đào tạo với nhu cầu sử dụng giáo viên, ưu tiên nguồn lực cho vùng khó khăn, biên giới, hải đảo và các địa bàn còn thiếu trường, thiếu lớp, đảm bảo mọi trẻ em có cơ hội tiếp cận giáo dục một cách công bằng và có chất lượng.

Sắp xếp hệ thống đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

Đối với giáo dục đại học, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu cho biết, Chính phủ đang chỉ đạo nghiên cứu sắp xếp, tổ chức lại hệ thống cơ sở giáo dục đại học công lập và hướng tới là giảm tối thiểu 20% số cơ sở để tập trung nguồn lực, nâng cao năng lực đào tạo, nghiên cứu và công việc này sẽ hoàn thành vào quý 1-2027; đồng thời tập trung triển khai Chiến lược phát triển giáo dục đại học giai đoạn 2026–2035, tầm nhìn đến năm 2045, trong đó phát triển khoảng 30 cơ sở giáo dục đại học trọng điểm, 3 đến 5 đại học tinh hoa dẫn dắt sự phát triển của toàn hệ thống.

Phó Thủ tướng nêu rõ, siết chặt quản lý chất lượng từ điều kiện mở ngành, tuyển sinh đến chuẩn đầu ra, nhất là các ngành thuộc lĩnh vực sức khỏe, sư phạm và pháp luật; đẩy mạnh thực hiện cơ chế tự chủ đại học toàn diện, thực chất, không phụ thuộc vào mức độ tự chủ về tài chính; thúc đẩy liên kết giữa Nhà nước, nhà trường, viện nghiên cứu và doanh nghiệp...

Cũng theo Phó Thủ tướng, giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp là hai trụ cột quan trọng trong đào tạo nguồn nhân lực, cần được quan tâm đầu tư tương xứng. Chính phủ đã cơ bản hoàn thành sắp xếp, tổ chức lại hệ thống cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập và đến nay đã vượt xa mục tiêu giảm tối thiểu 30% số cơ sở theo yêu cầu của Trung ương, với quan điểm sắp xếp giảm đầu mối phải hướng đến mục tiêu đổi mới công tác quản trị và nâng cao chất lượng đào tạo.

Chính phủ sẽ tiếp tục phát triển hệ thống giáo dục nghề nghiệp theo hướng mở, linh hoạt, hiện đại và hội nhập; ưu tiên đầu tư cho các cơ sở đào tạo chất lượng cao, các ngành, nghề trọng điểm tiếp cận trình độ khu vực và quốc tế; gắn kết chặt chẽ giữa Nhà nước, nhà trường và doanh nghiệp; triển khai hiệu quả mô hình trung học nghề, thúc đẩy phân luồng bằng chất lượng và sức hấp dẫn của giáo dục nghề nghiệp; tạo điều kiện để người lao động được đào tạo lại, được nâng cao kỹ năng, chuyển đổi nghề nghiệp và học tập suốt đời.

​Về đảm bảo nguồn lực và đổi mới công tác phân bổ nguồn lực cho giáo dục, Phó Thủ tướng cho biết Chính phủ sẽ đảm bảo tỷ lệ chi ngân sách nhà nước cho giáo dục theo đúng Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển GD-ĐT; tập trung triển khai các nhiệm vụ phát triển GD-ĐT trong chương trình mục tiêu quốc gia vừa được Quốc hội thông qua. Đầu tư của Nhà nước giữ vai trò chủ đạo, nhưng cần phát huy mạnh mẽ tiềm năng, nguồn lực của toàn xã hội.

Chính phủ yêu cầu ngăn chặn gian lận trong thi cử. Ảnh minh họa

Đối với việc chủ động đổi mới giáo dục thích ứng với sự phát triển nhanh chóng của khoa học, của công nghệ và trí tuệ nhân tạo, Chính phủ đã chỉ đạo đưa kiến thức, kỹ năng về trí tuệ nhân tạo vào chương trình giáo dục phù hợp với từng cấp học từ năm 2026-2027. Đồng thời, Bộ GD-ĐT cũng đã được giao xây dựng đề án tổng thể về quản lý và sử dụng điện thoại thông minh, mạng xã hội tại các cơ sở giáo dục, báo cáo trong tháng 12. Quan điểm là phát huy tối đa những lợi ích của công nghệ đối với giáo dục nhưng cũng sẽ kiểm soát, hạn chế những tác động tiêu cực đối với học sinh trên môi trường số...