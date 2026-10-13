Tháo gỡ điểm nghẽn, tạo đột phá trong chuyển đổi số

Quang cảnh hội nghị.

Trong những tháng cuối năm, thành phố tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt nhằm tháo gỡ điểm nghẽn, hoàn thành các nhiệm vụ trễ hạn, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Theo đó, Cần Thơ sẽ chuyển mạnh từ phương thức triển khai riêng lẻ sang quản trị, điều hành dựa trên dữ liệu. Thành phố ưu tiên hoàn thiện Khung quản trị dữ liệu và Từ điển dữ liệu dùng chung; đẩy nhanh tiến độ hạ tầng số, Trung tâm dữ liệu, Trung tâm IOC và triển khai đô thị thông minh. Thành phố tập trung tái cấu trúc các thủ tục hành chính còn lại, tăng cường ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong quản lý nhà nước, bảo đảm an toàn thông tin và thúc đẩy phát triển kinh tế số, thương mại điện tử.

Đồng chí Đỗ Thanh Bình, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Cần Thơ Đỗ Thanh Bình nhấn mạnh, việc triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW phải gắn liền với đổi mới phương thức quản trị và phát triển kinh tế - xã hội, trong đó, người dân và doanh nghiệp được đặt làm trung tâm phục vụ. Bí thư Thành ủy Cần Thơ yêu cầu, các đơn vị không đánh giá kết quả bằng hình thức như số lớp tập huấn hay số văn bản ban hành mà phải căn cứ vào các sản phẩm và kết quả kiểm đếm thực tế như dữ liệu được làm sạch, hệ thống vận hành trơn tru, hồ sơ được xử lý, dự án được giải ngân và sản phẩm khoa học công nghệ được ứng dụng hiệu quả.

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu trong thời gian tới, Bí thư Thành ủy Cần Thơ đề ra 7 nhiệm vụ trọng tâm yêu cầu toàn hệ thống chính trị tập trung triển khai. Cụ thể, các cơ quan khẩn trương xử lý dứt điểm 5 nhiệm vụ đã quá hạn và kiểm soát chặt chẽ tiến độ nhiệm vụ còn lại với phương án, đầu mối chịu trách nhiệm và mốc thời gian hoàn thành cụ thể. Các sở, ngành chịu trách nhiệm rà soát, làm sạch và nâng cao tỷ lệ kết nối, đối soát các cơ sở dữ liệu chuyên ngành như, đất đai, thuế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, an sinh xã hội và sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID. Công tác đầu tư và giải ngân cần được đẩy mạnh, rà soát toàn bộ nguồn vốn để tháo gỡ vướng mắc, nâng cao tỷ lệ giải ngân từ nay đến cuối năm và bảo đảm trích lập, sử dụng đúng quy định 3% ngân sách địa phương cho hoạt động khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ phát biểu tại hội nghị.

Thành phố tập trung giải quyết các bài toán lớn thông qua việc lựa chọn 3 đến 5 bài toán trọng tâm để có giải pháp, nguồn lực, thời hạn và sản phẩm đo lường được. Các điểm nghẽn về hạ tầng, thiết bị tại Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã phải được khắc phục ngay, kết hợp với việc giao Sở Nội vụ chủ trì giải quyết dứt điểm 183 trường hợp chờ xử lý chính sách theo Nghị định số 179/2025/NĐ-CP cho cán bộ chuyên trách. Việc thực hiện Đề án 06 và chuyển đổi số phải đi vào thực chất, đơn giản hóa thủ tục hành chính trên nền tảng dữ liệu để giảm bớt thời gian, chi phí cho người dân và doanh nghiệp, đi đôi với công tác bảo đảm an ninh mạng, bảo vệ bí mật nhà nước.

“Cần tăng cường trách nhiệm người đứng đầu thông qua phương châm “6 rõ” (rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ sản phẩm, rõ trách nhiệm, rõ kết quả) cùng chế độ kiểm tra và cập nhật tiến độ hằng tuần. Các thành viên Ban Chỉ đạo theo lĩnh vực, địa bàn được phân công chủ động kiểm tra, đôn đốc và đề xuất xử lý vướng mắc. Đánh giá kết quả cuối năm phải căn cứ hồ sơ, số liệu và sản phẩm hoàn thành”, ông Đỗ Thanh Bình nhấn mạnh.

Tính đến ngày 30/9, thành phố hoàn thành 177/282 nhiệm vụ do Trung ương giao (đạt trên 62,7%), 105 nhiệm vụ còn lại đang trong tiến độ. Thành phố hoàn thành 40/108 nhiệm vụ do Ban Chỉ đạo thành phố giao.

Hạ tầng và ứng dụng số ghi nhận nhiều chuyển biến rõ nét: 100% xã, phường trang bị máy tính và thiết bị công nghệ thông tin; mạng 4G phủ sóng 100% dân số và 5G đạt 96%. Hệ thống Quản lý văn bản và Điều hành liên thông 3 cấp phục vụ 16.300 tài khoản tại 108 cơ quan, đơn vị, xử lý 100% hồ sơ công việc toàn trình trên môi trường điện tử. Trung tâm IOC đã tích hợp Kho dữ liệu dùng chung với 11 phân hệ, chứa hơn 270 triệu dòng dữ liệu.

Về thực hiện Đề án 06, 100% cơ sở khám chữa bệnh công lập đã áp dụng căn cước công dân gắn chip; tỷ lệ cấp căn cước công dân đạt 97,38% và tài khoản định danh điện tử đạt 85,76%. Khối kinh tế số hiện có hơn 702 doanh nghiệp công nghệ thông tin với doanh thu bình quân gần 7.000 tỷ đồng/năm, cùng 100% chợ triển khai thanh toán không dùng tiền mặt (25% là chợ 4.0). Đội ngũ nhân lực khoa học - công nghệ đạt khoảng 10 người/vạn dân, trong đó có 1.566 tiến sĩ và 306 giáo sư, phó giáo sư.

Bên cạnh các kết quả tích cực, Ban Chỉ đạo thẳng thắn nhìn nhận hạn chế như: Còn 30 nhiệm vụ có thời hạn chưa hoàn thành; hạ tầng dữ liệu và kết nối chuyên ngành chưa đồng bộ hoàn toàn (đối soát dữ liệu đất đai đạt 72,18%, mã số thuế cá nhân đạt 59,16%, Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID đạt 28,40%); nguồn nhân lực chuyên sâu về dữ liệu, AI, an toàn thông tin ở cơ sở còn mỏng...

Lãnh đạo thành phố Cần Thơ tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Đề án 06, giai đoạn 2022 - 2025.

Dịp này, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ tặng Bằng khen cho 10 tập thể và 19 cá nhân nhằm ghi nhận, biểu dương tôn vinh các đơn vị, cá nhân đã có những thành tích xuất sắc trong triển khai Đề án 06 giai đoạn 2022 - 2025.