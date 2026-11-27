Tháo gỡ điểm nghẽn, tạo đột phá phát triển giáo dục
Phát biểu chỉ đạo hội thảo Giáo dục năm 2026 với chủ đề “Cơ chế, chính sách và nguồn lực thực hiện đột phá phát triển giáo dục và đào tạo”, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, trọng tâm hiện nay là tổ chức thực hiện. Vướng mắc ở đâu phải tháo gỡ ở đó, không để chính sách đúng chậm phát huy tác dụng vì thiếu sự phối hợp giữa các cơ quan.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/thao-go-diem-nghen-tao-dot-pha-phat-trien-giao-duc-246261127181242024.htm