Tháo gỡ 'điểm nghẽn', tạo đột phá chuyển đổi số trong lực lượng Công an nhân dân

Dự, chủ trì tại điểm cầu Công an tỉnh Tuyên Quang có các đồng chí: Thiếu tướng Nguyễn Đức Thuận, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 57 tỉnh; Vũ Thị Minh Hạnh, Phó Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo một số sở, ngành và các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Công an tỉnh Tuyên Quang.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung đánh giá những kết quả đạt được, đồng thời phân tích, thảo luận sâu về cơ chế, chính sách phát triển sản phẩm khoa học - công nghệ, công tác quản lý, sử dụng nguồn vốn, việc xây dựng cơ sở dữ liệu chuyên ngành, phát triển nền tảng số và các giải pháp thực chất nhằm thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện trong lực lượng Công an nhân dân.

Phát biểu kết luận hội nghị, Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương tập trung quán triệt và thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, người đứng đầu Công an các địa phương phải nêu cao tinh thần gương mẫu, chịu trách nhiệm toàn diện, khắc phục triệt để tình trạng “khoán trắng”; phân công theo nguyên tắc “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ nguồn lực”, bảo đảm triển khai hiệu quả Nghị quyết số 57 của Ban Chỉ đạo Trung ương.

Đồng chí Bộ trưởng nhấn mạnh, các đơn vị cần tập trung tháo gỡ dứt điểm các “điểm nghẽn” về cơ chế, chính sách và nguồn vốn; đẩy mạnh hỗ trợ chuyển giao công nghệ, ứng dụng kinh nghiệm quốc tế. Đồng chí giao Văn phòng Bộ làm đầu mối tham mưu tháo gỡ khó khăn cho các địa phương; tiếp tục ưu tiên phát triển hạ tầng số, xây dựng và kết nối các cơ sở dữ liệu chuyên ngành; tăng cường công tác kiểm tra, theo dõi tiến độ thực hiện nhiệm vụ. Công an các tỉnh, thành phố chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng Công an trong ứng dụng công nghệ để bảo đảm an ninh, trật tự, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa bàn.