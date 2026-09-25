Tháo gỡ 'điểm nghẽn', tạo động lực tăng trưởng những tháng cuối năm

Quang cảnh buổi làm việc - Ảnh: N.L

Theo báo cáo của Sở Tài chính, 9 tháng năm 2026, GRDP của tỉnh ước tăng 8,28%. Trong khi đó, để đạt mục tiêu tăng trưởng 10,6% năm 2026, quý IV cần mức tăng khoảng 17,02%. Vì vậy, yêu cầu đặt ra là phải tập trung vào những ngành, lĩnh vực và dự án có khả năng tạo giá trị tăng thêm ngay trong những tháng cuối năm.

Trong đó, các dự án năng lượng, công nghiệp, đầu tư công và các lĩnh vực thương mại, dịch vụ, du lịch được xác định là những động lực cần tập trung đôn đốc. Một số dự án năng lượng dự kiến đưa vào vận hành cuối năm cũng được kỳ vọng tạo thêm năng lực sản xuất cho nền kinh tế.

Đại diện lãnh đạo Sở Tài chính báo cáo tại buổi làm việc - Ảnh: N.L

Cùng với tăng trưởng, thu ngân sách và giải ngân vốn đầu tư công vẫn còn những "điểm nghẽn" cần tập trung tháo gỡ. Trong 9 tháng năm 2026, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 9.215 tỉ đồng, bằng 73,5% dự toán Trung ương giao và 68,1% dự toán HĐND tỉnh giao. Tuy nhiên, một số khoản thu còn thấp, đáng chú ý là thu tiền sử dụng đất mới đạt 51,57% dự toán Trung ương giao và 40,11% dự toán tỉnh giao. Ở cấp xã, còn 20/78 địa phương chưa đạt tiến độ thu theo yêu cầu.

Đại biểu tham dự buổi làm việc - Ảnh: N.L

Đại biểu tham dự buổi làm việc - Ảnh: N.L

Đối với đầu tư công, tính đến ngày 17/9, toàn tỉnh đã giải ngân hơn 3.006 tỉ đồng, đạt 45,7% kế hoạch. Đến ngày 20/9, vẫn còn 1.220 tỉ đồng vốn thuộc kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao chưa được phân bổ. Đối với khu vực đầu tư ngoài ngân sách, từ nay đến cuối năm dự kiến có 19 dự án khởi công mới, trong đó có nhiều dự án quy mô lớn.

Tuy nhiên, toàn tỉnh vẫn còn 151 dự án chậm tiến độ cần được xử lý. Trong đó, 103 dự án còn khả năng triển khai nhưng đang gặp khó khăn, vướng mắc; 13 dự án được xác định không còn khả năng tiếp tục và các dự án còn lại thuộc diện phải rà soát, xử lý theo quy định.

Đồng chí Hoàng Nam, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc - Ảnh: N.L

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo các sở, ngành tập trung đề xuất các giải pháp nhằm thúc đẩy triển khai các dự án năng lượng, công nghiệp, khu công nghiệp, khu kinh tế; đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công và tiến độ các dự án chuẩn bị khởi công, đi vào sản xuất; đồng thời mở rộng dư địa tăng trưởng ở các lĩnh vực thương mại, du lịch, nông nghiệp và tăng cường quản lý thu, chống thất thu ngân sách.

Đồng chí Bùi Hoàng Phương, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận tại buổi làm việc - Ảnh: N.L

Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Bùi Hoàng Phương, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung tháo gỡ những "điểm nghẽn" đang cản trở tăng trưởng, nhất là ở việc giải ngân vốn đầu tư công, thu ngân sách, thực hiện các dự án đầu tư và xử lý tài sản công.

Đối với các dự án đầu tư chậm tiến độ, yêu cầu rà soát cụ thể từng dự án, phân loại rõ nguyên nhân, trách nhiệm và thời hạn xử lý; lập đoàn kiểm tra để tháo gỡ khó khăn, tìm mọi giải pháp đẩy nhanh tiến độ, nhất là các công trình trường nội trú liên cấp; đồng thời gắn kết quả thực hiện với đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ, công chức. Những dự án còn khả năng triển khai, khẩn trương báo cáo UBND tỉnh để có giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ trong khả năng của tỉnh, sớm đưa vào thực hiện.

Lãnh đạo sở Nông nghiệp và Môi trường phát biểu tại buổi làm việc - Ảnh: N.L

Đồng chí Bùi Hoàng Phương, Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu khẩn trương xây dựng phương án xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư, tránh để nguồn lực đất đai, tài sản công bị lãng phí. Về thu ngân sách, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý không nên quá tập trung vào nguồn thu từ đấu giá quyền sử dụng đất. Sở Nông nghiệp và Môi trường sớm rà soát, điều chỉnh bảng giá đất bảo đảm phù hợp với tình hình thực tế, làm cơ sở quản lý và khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai.

Để cải thiện môi trường đầu tư, đồng chí Bùi Hoàng Phương, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành nghiên cứu, áp dụng cơ chế “luồng xanh” trong giải quyết thủ tục đầu tư, theo hướng ưu tiên, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ. Trước mắt, nghiên cứu mô hình của tỉnh Thái Nguyên, phấn đấu cắt giảm khoảng 60% thời gian giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực đầu tư. Đôn đốc các xã, phường đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm trong quý IV/2026, gắn từng nhiệm vụ với thời hạn hoàn thành cụ thể; tăng cường kiểm tra, đôn đốc, kịp thời tháo gỡ khó khăn phát sinh, phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội năm 2026.