Tháo gỡ điểm nghẽn, tạo động lực phát triển phường Cam Ly - Đà Lạt

Đồng chí Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng phát biểu tại buổi làm việc

Sau sắp xếp, phường Cam Ly - Đà Lạt là địa phương có tiềm năng phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch canh nông, làng hoa Vạn Thành và nông nghiệp công nghệ cao. Địa phương tập trung ổn định tổ chức bộ máy, phân công nhiệm vụ, duy trì hoạt động hành chính thông suốt; đồng thời ưu tiên thu ngân sách, giải ngân đầu tư công, quản lý đất đai, trật tự đô thị, chăm lo giáo dục, y tế, an sinh xã hội và bảo đảm quốc phòng - an ninh.

Về công tác xây dựng Đảng, Thường trực Đảng ủy phường tập trung kiện toàn tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ sau sắp xếp; duy trì nền nếp sinh hoạt cấp ủy, chi bộ; chú trọng công tác chính trị, tư tưởng, kiểm tra, giám sát và dân vận.

Đồng chí Nguyễn Thừa Đoàn, Chủ tịch UBND phường Cam Ly - Đà Lạt báo cáo kết quả kinh tế - xã hội 9 tháng tại buổi làm việc

Đảng ủy phường cũng chú trọng nắm tình hình cơ sở, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh, kiến nghị chính đáng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân, tạo sự đồng thuận trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy, quản lý đô thị và triển khai các nhiệm vụ phát triển địa phương.

UBND phường xác định tăng trưởng kinh tế "2 con số" là nhiệm vụ chính trị trọng tâm. Trên cơ sở đó, phường tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh; thúc đẩy thương mại, dịch vụ, du lịch, nông nghiệp và triển khai các công trình, dự án trên địa bàn.

Nhờ đó, kinh tế của phường trong 9 tháng năm 2026 tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) quý III tăng 10,29% so với cùng kỳ; lũy kế 9 tháng tăng 10,28%.

Cùng với duy trì tốc độ tăng trưởng, công tác thu ngân sách và giải ngân đầu tư công đạt kết quả tích cực. Tính đến ngày 18/10, tổng thu ngân sách do phường quản lý đạt 145,016/176,096 tỷ đồng, bằng 82,35% dự toán năm. Địa phương đặt mục tiêu đến cuối năm thu 193,206 tỷ đồng, tương đương khoảng 109,72% dự toán năm.

Đồng chí Phạm Kim Quang, Bí thư Đảng ủy phường Cam Ly - Đà Lạt báo cáo tại buổi làm việc

Giải ngân vốn đầu tư công đạt 18,875/20,933 tỷ đồng, bằng 90% kế hoạch. Phường đang tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thiện hồ sơ thanh toán, quyết toán và tháo gỡ khó khăn liên quan đến đất đai, bồi thường, giải phóng mặt bằng, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn năm 2026.

Hoạt động thương mại, dịch vụ và du lịch tiếp tục được duy trì. Trong 10 tháng đầu năm, địa phương ước đón 494.445 lượt khách tham quan, nghỉ dưỡng. Sản xuất nông nghiệp cơ bản ổn định với tổng diện tích gieo trồng khoảng 2.865 ha, gồm 1.447 ha cây lâu năm và 1.418 ha cây hằng năm.

Địa phương tiếp tục định hướng phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nâng cao giá trị sản phẩm trên đơn vị diện tích, gắn sản xuất với phát triển du lịch canh nông.

Trong thời gian tới, phường Cam Ly - Đà Lạt xác định tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng; giữ vững đoàn kết, thống nhất trong cấp ủy; tăng cường kiểm tra, giám sát và phát huy trách nhiệm người đứng đầu.

Địa phương tập trung tăng thu ngân sách, hoàn thành giải ngân vốn đầu tư công, tháo gỡ khó khăn cho các dự án, đẩy nhanh tiến độ khám sức khỏe toàn dân và tạo động lực phát triển khu vực phía Tây Đà Lạt.

Đồng chí Lê Bình Minh, Phó Giám đốc Sở Tài chính trả lời các kiến nghị của địa phương tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, Thường trực Đảng ủy phường Cam Ly - Đà Lạt đề xuất tỉnh quan tâm chỉ đạo rà soát, điều chỉnh các đồ án quy hoạch phân khu D3, D4 và quy hoạch không gian phát triển phía Tây Đà Lạt; tháo gỡ khó khăn cho các dự án đầu tư và công trình giao thông trọng điểm.

Trong đó, dự án tuyến đường đấu nối Nguyễn Đình Quân - ĐT725 có chiều dài khoảng 11,5 km, tổng mức đầu tư dự kiến 280 tỷ đồng, thực hiện trong giai đoạn 2026 - 2029.

Địa phương cũng kiến nghị tháo gỡ vướng mắc về bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với các công trình đường Yết Kiêu, đường Vành đai, khu vực suối Hai Bà Trưng; nghiên cứu quy hoạch các khu dân cư giãn dân, tái định cư và quỹ đất phát triển nhà ở tại khu vực phía Tây Đà Lạt.

Đồng chí Bùi Trường Sơn, Phó Giám đốc Sở Xây dựng trả lời kiến nghị của địa phương liên quan đến quy hoạch liên phường

Cùng với đó, phường đề xuất tỉnh quan tâm đầu tư cơ sở vật chất cho Trường THCS Lam Sơn, Trường Tiểu học Lê Lợi, Trường Tiểu học Tà Nung và Trường Mầm non Tà Nung; hỗ trợ nhân lực, trang thiết bị, kinh phí để đẩy nhanh chương trình khám sức khỏe toàn dân; xem xét phương án bố trí trụ sở làm việc tập trung cho các cơ quan của phường sau sắp xếp đơn vị hành chính.

Trao đổi, làm rõ các kiến nghị của địa phương, đại diện các sở, ngành liên quan cho biết, đối với quy hoạch liên phường khu vực Đà Lạt, dự kiến được ban hành chính thức trong tháng 11/2026. Đây sẽ là cơ sở để địa phương rà soát, cập nhật các quy hoạch phân khu, xác định không gian phát triển và từng bước tháo gỡ những vướng mắc liên quan đến quản lý đất đai, xây dựng, chỉnh trang đô thị.

Đồng chí Võ Ngọc Minh Phát, Phó Giám đốc Ban Quản lý đầu tư xây dựng số 1 trả lời các kiến nghị của địa phương

Đối với các công trình giao thông trọng điểm trên địa bàn, các sở, ngành ghi nhận những khó khăn, kiến nghị của phường; đồng thời cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với địa phương rà soát thủ tục, tháo gỡ các vướng mắc liên quan đến đất đai, bồi thường, giải phóng mặt bằng và hạ tầng kỹ thuật để giải quyết trong thời gian sớm nhất.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy ghi nhận những kết quả phường Cam Ly - Đà Lạt đạt được trong thời gian qua, nhất là những kết quả về công tác giải ngân vốn đầu tư công, thu ngân sách và tốc độ tăng trưởng GRDP.

Đồng chí Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng phát biểu kết luận hội nghị

Phường Cam Ly - Đà Lạt cần tiếp thu đầy đủ các ý kiến trao đổi, trả lời của sở, ngành tại buổi làm việc. Địa phương cần chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thời gian sớm nhất. Đồng chí Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng

Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới, đồng chí Đặng Hồng Sỹ đề nghị phường tiếp tục đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu hoàn thành mục tiêu đề ra. Để bảo đảm nguồn thu ngân sách, địa phương cần đa dạng hóa các nguồn thu, chú trọng khai thác tiềm năng trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ; tăng cường quản lý đất đai, tài sản công và đất công trên địa bàn, bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định.

Đối với kiến nghị liên quan đến trụ sở UBND phường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đặng Hồng Sỹ đề nghị địa phương phối hợp với các sở, ngành liên quan đánh giá cụ thể hiện trạng công trình. Trên cơ sở đó, đề xuất phương án xử lý phù hợp với tình hình thực tế và đáp ứng yêu cầu hoạt động của bộ máy chính quyền địa phương.

Quang cảnh buổi làm việc

Đồng chí Đặng Hồng Sỹ cũng đề nghị phường phát huy lợi thế về cảnh quan, nông nghiệp và không gian sinh thái để phát triển du lịch xanh, du lịch bền vững. Địa phương cần đẩy mạnh thu hút, kêu gọi các nhà đầu tư có năng lực triển khai những dự án phù hợp với định hướng phát triển của địa phương.

Trong quá trình xây dựng và triển khai quy hoạch, phường cần chú trọng mục tiêu phát triển du lịch bền vững, hài hòa giữa khai thác tiềm năng kinh tế với bảo vệ cảnh quan, môi trường và các giá trị đặc trưng của khu vực phía Tây Đà Lạt.