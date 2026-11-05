Tháo gỡ điểm nghẽn, tạo động lực đổi mới du lịch Đà Nẵng

Đổi mới sản phẩm, mở rộng không gian du lịch

Tại hội nghị đối thoại với doanh nghiệp ngành du lịch năm 2026, chủ đề “Kiến tạo môi trường thuận lợi để doanh nghiệp ngành du lịch phát triển bền vững” mới đây, Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng, lượng khách và tiềm năng du lịch của thành phố còn lớn, nhưng hiệu quả khai thác chưa tương xứng. Vì vậy, ngành du lịch cần quan tâm hơn đến thời gian lưu trú, mức chi tiêu; phát triển sản phẩm chất lượng cao, du lịch văn hóa và kinh tế đêm để gia tăng giá trị đóng góp.

Du lịch Đà Nẵng tập trung phát triển các sản phẩm chất lượng cao, kinh tế đêm để kéo dài thời gian lưu trú của du khách - Ảnh: Công Thái

Một trong những hướng đi quan trọng là đa dạng hóa sản phẩm, tạo thêm lý do để du khách ở lại lâu hơn và quay trở lại. Bên cạnh những sản phẩm đã tạo dấu ấn như du lịch biển, nghỉ dưỡng, lễ hội và sự kiện, Đà Nẵng cần phát triển thêm các hoạt động giải trí, mua sắm, ẩm thực, du lịch đêm và trải nghiệm văn hóa đặc trưng.

Ông Trần Quốc Bảo, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố, đề xuất nghiên cứu cơ chế quỹ đầu tư hợp tác công tư nhằm huy động nguồn lực tổ chức các chương trình âm nhạc, concert quy mô lớn. Theo ông Bảo, những sự kiện có sức hút với giới trẻ, đặc biệt là thế hệ Gen Z, sẽ góp phần kích thích nhu cầu lưu trú, vui chơi, mua sắm và chi tiêu. Thành phố cũng cần thu hút các tập đoàn bán lẻ lớn, phát triển trung tâm thương mại và mô hình mua sắm hàng hiệu giảm giá (outlet), bổ sung sản phẩm phục vụ khách quốc tế.

Cùng với đổi mới sản phẩm, mở rộng không gian du lịch là hướng đi cần được chú trọng. Thành phố đang xây dựng các sản phẩm kết nối khu vực trung tâm với phía Nam, phía Tây, gắn với du lịch cộng đồng, nông nghiệp, sinh thái và sản phẩm OCOP. Qua đó, khai thác tốt hơn giá trị văn hóa, cảnh quan và lợi thế riêng của từng địa bàn, đồng thời tạo thêm sinh kế cho người dân.

Về thị trường, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng Cao Trí Dũng cho rằng, thành phố cần tập trung xúc tiến tại những thị trường có khả năng chi tiêu cao, góp phần giảm tính mùa vụ như châu Âu, Ấn Độ, Indonesia và Trung Đông. Cùng với đó là nghiên cứu chính sách thị thực thuận lợi, tăng cường kết nối hàng không và mở thêm các đường bay trực tiếp đến thị trường tiềm năng.

Thực tế, chênh lệch lượng khách giữa mùa cao điểm và thấp điểm vẫn là khó khăn đối với hoạt động kinh doanh du lịch. Đại diện Vietnam Airlines đề xuất Đà Nẵng nghiên cứu các chương trình kích cầu theo mùa, chính sách giá dịch vụ khách sạn và hỗ trợ xúc tiến đường bay mới. Việc liên kết giữa hàng không, lưu trú và doanh nghiệp lữ hành để hình thành các gói sản phẩm phù hợp với từng thị trường cũng cần được đẩy mạnh.

Khơi thông điểm nghẽn hạ tầng, cải thiện môi trường kinh doanh

Bên cạnh sản phẩm và thị trường, hạ tầng và chất lượng môi trường tại các khu, điểm du lịch vẫn là những vấn đề cần sớm cải thiện. Doanh nghiệp phản ánh tình trạng ngập úng cục bộ ở một số khu vực ven biển, vệ sinh môi trường biển, kết nối giao thông từ cơ sở lưu trú đến điểm tham quan và thời gian làm thủ tục nhập cảnh còn ảnh hưởng đến trải nghiệm của du khách.

Hạ tầng giao thông và môi trường cảnh quan ven biển luôn được Đà Nẵng chú trọng nâng cấp - Ảnh: PV

Đại diện Công ty Cổ phần Đầu tư Khai thác Nhà ga quốc tế Đà Nẵng (AHT) đề xuất thành phố nghiên cứu phương tiện giao thông mới kết nối sân bay với trung tâm và các khu du lịch trọng điểm. Đồng thời, phối hợp với hãng hàng không, doanh nghiệp xây dựng các gói nghỉ dưỡng, golf, chăm sóc sức khỏe, ẩm thực và trải nghiệm đêm, góp phần gia tăng giá trị dịch vụ.

Ở góc độ quản lý điểm đến, ông Cao Trí Dũng kiến nghị nâng cao chất lượng vệ sinh môi trường đô thị, nhất là tại các tuyến đường và khu vực tập trung đông khách du lịch; điều chỉnh thời gian thu gom rác, đầu tư phương tiện vệ sinh chuyên dụng. Đây là những vấn đề thiết thực, tác động trực tiếp đến hình ảnh và sức cạnh tranh của điểm đến.

Trước các kiến nghị của doanh nghiệp, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh yêu cầu tái cơ cấu du lịch theo hướng chất lượng cao, khai thác tốt hơn giá trị văn hóa, di sản và lợi thế từng địa bàn. Thành phố sẽ đồng hành tháo gỡ khó khăn về tài chính, quy hoạch, đất đai, tiếp cận vốn và thủ tục đầu tư trên cơ sở tuân thủ pháp luật, hài hòa lợi ích của Nhà nước, doanh nghiệp và cộng đồng.

Ông Hùng cũng yêu cầu các sở, ngành, địa phương nâng cao trách nhiệm, chủ động xử lý những vấn đề thuộc thẩm quyền, không né tránh hoặc để công việc kéo dài. Những nội dung vượt thẩm quyền cần được tổng hợp, báo cáo để xem xét, kiến nghị cấp có thẩm quyền. Thành phố đặt yêu cầu rõ ràng về trách nhiệm và thời hạn xử lý đối với từng kiến nghị của doanh nghiệp.

Về phía doanh nghiệp, cần chủ động đổi mới mô hình kinh doanh, tái cấu trúc sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ và chú trọng đào tạo nhân lực. Các hiệp hội cần phát huy vai trò kết nối, hỗ trợ doanh nghiệp, phối hợp cùng chính quyền xây dựng môi trường du lịch văn minh, an toàn, thân thiện.

Du lịch Đà Nẵng đang có nền tảng tăng trưởng thuận lợi, song để duy trì sức cạnh tranh, việc tháo gỡ điểm nghẽn về hạ tầng, môi trường và thủ tục cần được triển khai đồng bộ với đổi mới sản phẩm, mở rộng thị trường. Khi chính quyền quyết liệt hơn trong xử lý vướng mắc, doanh nghiệp chủ động đổi mới, ngành du lịch sẽ có thêm động lực nâng cao giá trị và phát triển bền vững.