Tuy nhiên, những bất cập trong huy động, phân bổ nguồn lực, phát triển đội ngũ nhà giáo và tổ chức thực thi chính sách đang đặt ra yêu cầu phải có giải pháp đồng bộ, gắn trách nhiệm của từng cấp, từng ngành với kết quả thực hiện.

Thạc sĩ Nguyễn Tuấn Khanh – Giảng viên khoa Điện tử Trường Cao đẳng Nghề Cần Thơ hướng dẫn sinh viên tìm hiểu thành phần các trạm điều khiển trong dây chuyền sản xuất linh hoạt, hiện đại, gắn với hoạt động điều khiển robot. Ảnh tư liệu: Hoàng Hiếu/TTXVN

Nhận diện những điểm nghẽn trong thực thi chính sách

Những kết quả bước đầu và các vấn đề đặt ra trong triển khai Nghị quyết 71-NQ/TW đã được tập trung phân tích tại Hội thảo Giáo dục năm 2026 với chủ đề “Cơ chế, chính sách và nguồn lực thực hiện đột phá phát triển giáo dục và đào tạo”, do Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức ngày 27/11.

Phát biểu tại hội thảo, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, khung thể chế được hình thành không có nghĩa là mọi vướng mắc đã được giải quyết; nguồn lực được quyết định không có nghĩa là đã đúng nơi, đúng lúc; nhiệm vụ được giao không đồng nghĩa với kết quả đã đạt được. Trọng tâm hiện nay là khâu tổ chức thực hiện, không thể để chính sách đúng lại chậm phát huy tác dụng chỉ vì thiếu sự phối hợp giữa các cơ quan.

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu mỗi nhiệm vụ phải rõ cơ quan chủ trì, nguồn lực bảo đảm, thời hạn và kết quả thực hiện; phân cấp phải tính đến năng lực thực tế, điều kiện thực hiện. Những kiến nghị đã được chỉ rõ phải được theo dõi đến khi khắc phục; những hạn chế kéo dài phải xác định trách nhiệm cụ thể của cơ quan, người đứng đầu để giải quyết căn cơ.

Trình bày báo cáo tại hội thảo, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn cho biết, nhiều cơ chế, chính sách đã phát huy tác dụng. Chính sách miễn, hỗ trợ học phí, hỗ trợ chi phí học tập và bữa ăn nội trú, bán trú góp phần giảm gánh nặng cho gia đình học sinh. Việc đầu tư trường nội trú tại các xã biên giới tạo điều kiện để học sinh vùng khó khăn đến trường và duy trì việc học. Các chính sách về giáo dục bắt buộc và phổ cập tiếp tục được luật hóa, trong đó có phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 3 đến 5 tuổi.

Ở bậc phổ thông, đổi mới nội dung giáo dục gắn với hướng nghiệp, phân luồng giúp học sinh có thêm lựa chọn sau Trung học cơ sở. Giáo dục STEM, phát triển năng lực số, lộ trình đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học góp phần nâng cao năng lực hội nhập của người học.

Giáo dục STEM và ứng dụng trí tuệ nhân tạo đang được ngành Giáo dục và Đào tạo Tây Ninh chú trọng triển khai, góp phần hình thành năng lực công nghệ cho học sinh. Ảnh: Giang Phương/TTXVN

Đối với giáo dục đại học, mở rộng quyền tự chủ gắn với trách nhiệm giải trình, triển khai cơ chế giảng viên đồng cơ hữu, chính sách học bổng, đặt hàng đào tạo và hợp tác với doanh nghiệp đang tạo thêm động lực nâng cao chất lượng đào tạo. Năm 2026, các ngành STEM chiếm 33,6% tổng số người nhập học đại học. Hơn 100 chương trình đào tạo tài năng trong các lĩnh vực then chốt, chiến lược đã được triển khai.

Tuy nhiên, theo Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn, hệ thống chính sách tuy đã tương đối hoàn thiện nhưng một số quy định còn thiếu đồng bộ. Chính sách hỗ trợ người học nằm ở nhiều văn bản, có nội dung giao thoa. Sau khi sắp xếp mạng lưới trường, lớp, một số địa phương còn lúng túng trong bố trí cán bộ quản lý, giáo viên và bảo đảm điều kiện đi học cho học sinh. Việc giao thẩm quyền cần đi cùng hướng dẫn cụ thể, nhân lực và kinh phí thực hiện.

Tình trạng thừa, thiếu giáo viên cục bộ vẫn xảy ra theo môn học, cấp học và địa bàn. Một số chế độ, chính sách đối với nhà giáo, nhất là chế độ tiền lương theo Nghị quyết 71-NQ/TW và Luật Giáo dục chưa được triển khai đầy đủ, kịp thời.

Tại một số đô thị, dân số tăng nhanh gây áp lực lên mạng lưới trường học, trong khi nhiều địa bàn khó khăn vẫn thiếu phòng học, thiết bị và đường truyền. Các trường nghề, trường đại học cần thêm không gian phát triển, đồng thời phải nâng cấp xưởng thực hành, phòng thí nghiệm và hạ tầng tính toán để đáp ứng yêu cầu đào tạo nhân lực trình độ cao.

Một điểm nghẽn khác được Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn chỉ ra là dữ liệu về tài chính, đầu tư, tài sản còn phân tán, gây khó khăn cho việc xác định thứ tự ưu tiên và đánh giá hiệu quả sau đầu tư. Dữ liệu về năng lực đào tạo của các trường, nhu cầu tuyển dụng, việc làm và ngân sách chưa được kết nối đầy đủ, ảnh hưởng đến việc xác định quy mô, trình độ đào tạo và lựa chọn ngành cần ưu tiên.

Theo Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh, vấn đề đặt ra hiện nay là làm thế nào để khung khổ pháp lý đã được thiết lập sớm phát huy hiệu quả; những khó khăn, vướng mắc cần được tháo gỡ ở khâu nào, bằng cơ chế, giải pháp gì và thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của cơ quan nào.

“Khoảng cách cần rút ngắn hôm nay không chỉ là giữa chủ trương và pháp luật, mà quan trọng hơn là giữa pháp luật và lớp học; đưa chính sách từ nghị trường đến được từng nhà trường, từng thầy cô, từng học sinh”, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh nhấn mạnh.

Đổi mới quản trị, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực

Tiết học STEM tại Trường THCS Chu Văn An (phường Kim Bảng, tỉnh Ninh Bình). Ảnh: Nguyễn Lành/TTXVN

Tại hội thảo, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu khẳng định, Chính phủ sẽ tập trung chỉ đạo tháo gỡ những điểm nghẽn trong huy động, phân bổ, sử dụng nguồn lực và tổ chức thi hành pháp luật, quyết tâm tạo chuyển biến thực chất trong triển khai Nghị quyết 71-NQ/TW. Đột phá về thể chế phải đi liền với đột phá về tổ chức thực hiện.

Đáng chú ý, Chính phủ đặt mục tiêu phấn đấu giải quyết cơ bản tình trạng thừa, thiếu giáo viên ngay trong năm học 2026 - 2027; tập trung khắc phục tình trạng thiếu trường, thiếu lớp, nhất là tại các đô thị, khu vực đông dân cư. Đối với giáo dục đại học, Chính phủ đang chỉ đạo nghiên cứu sắp xếp, tổ chức lại hệ thống cơ sở giáo dục đại học công lập, hướng tới giảm tối thiểu 20% số cơ sở, hoàn thành trong quý I/2027 để tập trung nguồn lực, nâng cao năng lực đào tạo, nghiên cứu.

Cùng với đó, Chính phủ tập trung triển khai Chiến lược phát triển giáo dục đại học giai đoạn 2026 - 2035, tầm nhìn đến năm 2045, trong đó phát triển khoảng 30 cơ sở giáo dục đại học trọng điểm, 3 - 5 đại học tinh hoa, dẫn dắt sự phát triển của toàn hệ thống; đẩy mạnh tự chủ đại học toàn diện, thực chất, không phụ thuộc vào mức độ tự chủ tài chính.

Để thực hiện các mục tiêu phát triển giáo dục, Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn cho biết, trong giai đoạn 2026 - 2030, Bộ Giáo dục và Đào tạo định hướng đổi mới quản trị theo mục tiêu, dữ liệu và kết quả. Mỗi chính sách cần xác định rõ kết quả phải đạt, trách nhiệm của từng cấp và nguồn lực đi kèm. Địa phương chủ động tổ chức thực hiện, bố trí nguồn lực theo nhu cầu trên địa bàn; các cơ sở giáo dục thực hiện quyền tự chủ, công khai điều kiện bảo đảm chất lượng và giải trình về kết quả hoạt động.

Về đầu tư, để thực hiện mục tiêu bố trí ít nhất 20% tổng chi ngân sách nhà nước cho giáo dục và đào tạo, Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn cho rằng, cần theo dõi cả chi thường xuyên, phân định rõ vốn đầu tư phát triển theo nhu cầu, mức độ khó khăn của từng địa bàn và kết quả sử dụng vốn; phối hợp nguồn lực từ ngân sách Trung ương, ngân sách địa phương và nguồn lực xã hội trong khuôn khổ Chương trình mục tiêu quốc gia.

Đối với giáo dục mầm non và phổ thông, cần ưu tiên vùng khó khăn, xã biên giới và địa bàn có dân số tăng nhanh. Đối với giáo dục nghề nghiệp và đại học, tập trung đầu tư xưởng thực hành, phòng thí nghiệm và hạ tầng kỹ thuật để nhiều cơ sở cùng khai thác trong đào tạo, nghiên cứu. Ngay khi lập dự án, cần xác định đơn vị vận hành, kinh phí vận hành, bảo trì, phương án dùng chung và kết quả cần đạt.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng định hướng triển khai Trung học nghề ở những nơi có đủ đội ngũ, chương trình và cơ sở thực hành; hoàn thiện cơ chế công nhận kết quả học tập, tạo điều kiện để người học có thể học liên thông hoặc quay lại học khi cần bổ sung kỹ năng, chuyển đổi nghề nghiệp.

Những vấn đề được đặt ra tại Hội thảo Giáo dục năm 2026 cho thấy, cùng với hoàn thiện thể chế, việc đổi mới phương thức quản trị, nâng cao năng lực tổ chức thực hiện và hiệu quả sử dụng nguồn lực có ý nghĩa quyết định đối với quá trình triển khai Nghị quyết 71-NQ/TW. Thước đo cuối cùng của mỗi chính sách phải là những cải thiện thực chất về điều kiện dạy và học, chất lượng đào tạo và cơ hội tiếp cận giáo dục của người dân.