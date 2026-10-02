Tháo gỡ điểm nghẽn, nâng cao hiệu quả quản trị và bảo đảm chất lượng giáo dục

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Anh Tuấn và các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Tuyên Quang.

Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Tuyên Quang có đồng chí Đỗ Anh Tuấn, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Theo báo cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tính đến đầu năm học 2026-2027, mạng lưới cơ sở giáo dục công lập cả nước đã cơ bản hoàn thành công tác sắp xếp, tinh gọn đầu mối. Sau khi thực hiện tổ chức lại, số cơ sở giáo dục công lập tại 34 tỉnh, thành phố giảm từ 37.530 xuống còn 18.555 đầu mối (giảm 50,6%). Toàn quốc đã hình thành 13.518 cơ sở giáo dục theo mô hình đa cơ sở và 2.418 trường phổ thông nhiều cấp học.

Cùng với đó, đội ngũ cán bộ quản lý đã tinh giảm 33.870 người, trong đó có 21.009 người chuyển sang làm giáo viên trực tiếp giảng dạy. Việc sắp xếp mạng lưới trường lớp đã giảm đáng kể các đầu mối quản lý trung gian nhưng vẫn duy trì các điểm trường lẻ cần thiết để bảo đảm quyền tiếp cận giáo dục của học sinh vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số.

Đối với việc vận hành trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới, tính đến ngày 30-9-2026, trong tổng số 108 trường thuộc giai đoạn 1, đã có 38 trường hoàn thành toàn bộ các hạng mục công trình và 101 trường đã đưa học sinh vào học tập, nuôi dưỡng tại cơ sở mới với tổng số trên 113.000 học sinh. Công tác tổ chức bữa ăn bán trú, bảo đảm dinh dưỡng và an toàn thực phẩm học đường hiện duy trì quy mô rộng lớn với 96,8% cơ sở giáo dục mầm non và khoảng 55% trường phổ thông tổ chức bán trú.

Về công tác chuyển đổi số, tính đến hết tháng 9-2026, toàn quốc đã phát hành trên 17,9 triệu học bạ số (đạt tỷ lệ 94,7%), thực hiện ký số hồ sơ tại 87,7% số trường học và cập nhật dữ liệu đầu năm học đạt 95% trên cơ sở dữ liệu ngành. Tiến độ số hóa văn bằng, chứng chỉ đảm bảo theo đúng kế hoạch…

Lãnh đạo các sở, ngành dự hội nghị.

Tại Tuyên Quang ngay từ đầu năm học 2026-2027 đã hoàn thành công tác rà soát, sắp xếp mạng lưới quy mô trường lớp học theo đúng định hướng tinh gọn, hiệu quả. Tỉnh đã chủ động ưu tiên lồng ghép các nguồn vốn đầu tư công, chương trình mục tiêu quốc gia để củng cố cơ sở vật chất, đặc biệt là hạ tầng các trường phổ thông dân tộc bán trú và các điểm trường ở khu vực khó khăn. Trong công tác ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số được đẩy mạnh, việc triển khai học bạ số và đồng bộ dữ liệu ngành đạt tỷ lệ cao; 100% các cơ sở giáo dục trên địa bàn đã thực hiện quản lý hồ sơ chuyên môn điện tử và áp dụng chữ ký số…

Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động của các cơ sở giáo dục sau sắp xếp đang đối mặt với những khó khăn, thách thức. Cả nước có 5.749 cơ sở giáo dục có quy mô lớn, trong đó 73 trường có quy mô trên 100 lớp. Quy mô trường lớp tăng nhanh gây áp lực lớn cho công tác quản trị, vận hành, phân công nhiệm vụ và bảo đảm an toàn trường học.

Toàn ngành hiện vẫn còn thiếu trên 116.000 giáo viên, tập trung ở các môn học mới, môn đặc thù và các cấp học phổ thông, đồng thời tồn tại tình trạng thừa, thiếu giáo viên cục bộ do mất cân đối cơ cấu giữa các môn học và địa bàn. Việc triển khai học bạ số và văn bằng số còn vướng mắc ở hạ tầng công nghệ thông tin tại các điểm trường vùng sâu, chi phí duy trì chữ ký số và cập nhật thông tin định danh do thay đổi mã trường, con dấu sau sáp nhập…

Thảo luận tại hội nghị, đại diện các bộ, ngành Trung ương và các địa phương đã tập trung làm rõ nguyên nhân của các tồn tại, vướng mắc, đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2026-2027.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn nhấn mạnh, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm coi “Giáo dục là quốc sách hàng đầu”. Nhiều cơ chế, chính sách, các nguồn lực cho giáo dục trong thời gian qua được tăng cường cho giáo dục đã tạo động lực để toàn ngành có sự bứt phá, phát triển trong giai đoạn mới. Những kết quả đạt được trong thời gian qua đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông là đáng ghi nhận, tuy nhiên cũng còn nhiều khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ. Đồng chí yêu cầu toàn ngành cần phải đổi mới mạnh mẽ tư duy, tiếp tục thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp của năm học 2026-2027.

Bộ trưởng đề nghị trong thời gian tới, các đơn vị thuộc Bộ và các địa phương cần chuyển mạnh trọng tâm từ "sắp xếp trên hồ sơ" sang "vận hành chất lượng, an toàn trên thực tế". Cần tập trung rà soát, tháo gỡ các điểm nghẽn, xử lý dứt điểm các khó khăn vướng mắc; điều tiết và tuyển dụng đội ngũ giáo viên sát với nhu cầu thực tế từng môn học, cấp học, thực hiện luân chuyển đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên cho phù hợp, đảm bảo kế hoạch dạy học của từng đơn vị; ưu tiên đầu tư hoàn thiện cơ sở vật chất, đảm bảo vận hành an toàn các trường nội trú liên cấp tại các xã biên giới.

Tiếp tục rà soát, đánh giá kỹ các trường học sau sắp xếp, đặt lợi ích quyền lợi người học lên hàng đầu, kịp thời giải quyết chế độ chính sách cho đội ngũ cán bộ, giáo viên trong quá trình sắp xếp trường học. Cùng với đó cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát về an toàn vệ sinh an toàn thực phẩm, công khai minh bạch khẩu phần ăn học đường; đẩy mạnh làm sạch dữ liệu, hoàn thành phát hành học bạ số, chuẩn bị tốt các điều kiện triển khai văn bằng số thống nhất trên toàn quốc…