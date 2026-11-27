Theo số liệu tổng hợp tại hội thảo, sau khi hợp nhất với tỉnh Bình Dương và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, TP Hồ Chí Minh có 168 đơn vị hành chính cấp xã (113 phường, 54 xã, 1 đặc khu) với hơn 2,6 triệu trẻ em dưới 16 tuổi. Trong đó, có 9.948 trẻ có hoàn cảnh đặc biệt, 12.825 trẻ có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt và 3.156 trẻ đang được nuôi dưỡng tại 9 cơ sở bảo trợ xã hội công lập cùng 62 cơ sở ngoài công lập có phép.

Đáng chú ý, bên cạnh hơn 1,79 triệu trẻ thường trú và gần 565.000 trẻ tạm trú, thành phố có tới 164.178 trẻ thực tế đang cư trú nhưng chưa đăng ký thường trú, tạm trú. Trong khi đó, lực lượng quản lý nhà nước về trẻ em hiện có 172 người (4 công chức cấp thành phố thuộc ngành Y tế và 168 công chức kiêm nhiệm tại Phòng Văn hóa - Xã hội cấp xã) cùng 19.233 cộng tác viên dân số kiêm nhiệm ở cơ sở.

Các đại biểu tham dự hội thảo.

Đánh giá về thực tiễn này, ông Đặng Hoa Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam, nguyên Cục trưởng Cục Trẻ em cho rằng, việc tinh gọn bộ máy giúp tập trung đầu mối điều phối liên ngành, nhưng việc một công chức cấp xã phải kiêm nhiệm nhiều lĩnh vực trong khi quy mô dân số trẻ em tăng gấp nhiều lần đang tạo ra áp lực rất lớn. Đặc biệt, trong lĩnh vực bảo vệ trẻ em, sự can thiệp, tham vấn trực tiếp giữa con người với con người mang tính đặc thù sâu sắc mà công nghệ số hay trí tuệ nhân tạo khó có thể thay thế hoàn toàn.

Từ kết quả khảo sát thực tế của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND thành phố, hội nghị đối thoại ngày 13/11 và 37 tham luận khoa học, hội thảo đã chỉ rõ nhiều "điểm nghẽn" từ cơ sở.

Toàn thành phố có 1.940 viên chức, người lao động tại các trung tâm bảo trợ công lập và 1.455 nhân viên tại các cơ sở ngoài công lập, nhưng có tới 533 nhân viên ngoài công lập chưa qua đào tạo chuyên môn. Nhiều mái ấm, nhà mở hoạt động dựa vào nguồn xã hội hóa nên thiếu ổn định, trong khi cơ chế đặt hàng dịch vụ công tác xã hội chưa được phát huy tương xứng.

Rào cản pháp lý cũng khiến nhiều trẻ yếu thế bị "kẹt" ngoài chính sách an sinh. Toàn thành phố vẫn còn 382 trẻ chưa được cấp giấy tờ tùy thân; nhiều trẻ di cư, trẻ tại mái ấm, lớp học tình thương chưa có giấy khai sinh, mã số định danh cá nhân nên không thể cấp thẻ bảo hiểm y tế. Ngoài ra, việc hỗ trợ thanh thiếu niên từ đủ 16 đến dưới 18 tuổi khi rời cơ sở bảo trợ, lộ trình chuyển đổi lớp học tình thương, chăm sóc sức khỏe tâm thần và phòng ngừa xâm hại trên không gian mạng vẫn là những bài toán nan giải.

Các đại biểu tham dự hội thảo đã đề xuất giải pháp hoàn thiện, phát triển hệ thống mạng lưới bảo vệ trẻ em trên địa bàn thành phố.

Đại diện Sở Y tế thành phố nhấn mạnh tại hội thảo, thước đo quan trọng nhất của một hệ thống bảo vệ trẻ em hiệu quả không nằm ở số lượng cơ sở hoạt động hay số lượng văn bản ban hành, mà là khi một trẻ em cần được bảo vệ, phải có người tiếp nhận, có cơ quan chịu trách nhiệm và có dịch vụ phù hợp được cung cấp kịp thời.

Thời gian qua, HĐND TP Hồ Chí Minh đã ban hành nhiều nghị quyết an sinh vượt trội như: Nghị quyết 30/2025/NQ-HĐND hỗ trợ 240.000 đồng/tháng cho trẻ mầm non con công nhân khu công nghiệp; Nghị quyết 35/2025/NQ-HĐND nâng chuẩn trợ giúp xã hội lên 650.000 đồng/tháng; Nghị quyết 75/2025/NQ-HĐND hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế cho trẻ em từ đủ 6 đến dưới 16 tuổi có đăng ký cư trú.

Phát biểu tại hội thảo, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND TP Hồ Chí Minh Cao Thanh Bình nêu rõ, trong bối cảnh tốc độ đô thị hóa và biến động dân cư cơ học rất lớn, việc khảo sát tại 168 phường, xã, đặc khu kết hợp đối thoại và hội thảo khoa học là cách làm bài bản nhằm nhận diện đầy đủ khoảng trống dịch vụ, đánh giá đúng năng lực cung cấp dịch vụ tại cơ sở trong mô hình chính quyền hai cấp. Những luận cứ khoa học và kiến nghị từ thực tiễn sẽ là căn cứ quan trọng để Ban tham mưu HĐND thành phố hoàn thiện cơ chế, chính sách sát với thực tiễn, bảo đảm mọi trẻ em đều được thụ hưởng công bằng thành quả phát triển của thành phố.

Phát biểu chỉ đạo tại hội thảo, Phó Chủ tịch HĐND TP Hồ Chí Minh Huỳnh Thanh Nhân cho biết, mục tiêu cuối cùng không chỉ là duy trì và phát triển số lượng các cơ sở trợ giúp trẻ em, mà quan trọng hơn là bảo đảm mọi trẻ em, nhất là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và trẻ em có nguy cơ, đều được tiếp cận các dịch vụ chăm sóc, bảo vệ và hỗ trợ phù hợp, kịp thời, an toàn và có chất lượng.

Phó Chủ tịch HĐND thành phố đề nghị Sở Y tế chủ trì chuẩn hóa cơ sở dữ liệu mạng lưới bảo vệ trẻ em; hoàn thiện quy chế phối hợp ba cấp độ gắn với tích hợp các đường dây nóng vào Cổng thông tin 1022, mô hình "một cửa" tại bệnh viện và nghiên cứu cơ chế đặt hàng dịch vụ công tác xã hội. Sở Tư pháp, Công an, Bảo hiểm xã hội thành phố và chính quyền 168 đơn vị cấp xã thiết lập kênh xác minh liên ngành nhanh để giải quyết dứt điểm giấy khai sinh, định danh cá nhân và thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ yếu thế. Ngành giáo dục xây dựng lộ trình sắp xếp các lớp học tình thương nhân văn, không giải thể lớp giữa năm học khi chưa có phương án tiếp nhận học sinh. Đồng thời, Ban Văn hóa - Xã hội tiếp tục chắt lọc các kiến nghị để tham mưu ban hành cơ chế, chính sách đặc thù, xây dựng mạng lưới bảo vệ trẻ em liên thông, bền vững cho thành phố.