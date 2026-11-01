Tháo gỡ điểm nghẽn hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng nhanh, bền vững

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP. Cần Thơ MÃ THỊ TƯƠI: Chuyển hóa thành chính sách hỗ trợ giữ đất lúa

Qua theo dõi phiên thảo luận về kinh tế - xã hội, tôi đồng tình với ĐBQH Nguyễn Tuấn Anh (TP. Cần Thơ), khi đặt cạnh nhau hai câu chuyện: tăng trưởng của vùng thấp và trách nhiệm giữ đất lúa để bảo đảm an ninh lương thực quốc gia. Đề xuất của đại biểu Nguyễn Tuấn Anh về việc hỗ trợ ngân sách cho địa phương phải duy trì đất lúa, có tính đến phần cơ hội phát triển bị hạn chế, sớm tháo gỡ vướng mắc về đất xây dựng cơ sở sơ chế, bảo quản nông sản và hoàn thiện cơ chế tín chỉ cac-bon giúp nông dân trồng lúa phát thải thấp tăng thêm thu nhập, theo tôi là hợp lý. Bởi lẽ, không thể chỉ giao chỉ tiêu tăng trưởng mà chưa tính đủ những trách nhiệm riêng của vùng.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP. Cần Thơ Mã Thị Tươi. Ảnh: Vũ Châu

Mối lo về giao thông nội vùng cũng thể hiện rõ qua hai dự án được ĐBQH Lý Anh Thư (An Giang) nêu tại phiên thảo luận. Đó là cầu Tân Châu - Hồng Ngự nối hai bờ sông Tiền và cao tốc Hà Tiên - Rạch Giá - Bạc Liêu. Đây là tuyến đường quan trọng giúp hàng hóa của vùng thông ra thị trường, tạo điều kiện phát triển du lịch, kinh tế biên giới, kinh tế biển.

Nhưng nếu chỉ có hạ tầng - nhất là hạ tầng giao thông thì chưa đủ tạo ra nhiều việc làm. ĐBQH Tạ Minh Tâm (Đồng Tháp) nêu con số trăn trở: năm 2025, toàn vùng có khoảng 65.000 doanh nghiệp, tương đương 4,1 doanh nghiệp trên 1.000 dân; tỷ lệ lao động có việc làm đã qua đào tạo mới đạt 16,5%. Tỷ trọng doanh nghiệp của vùng đã giảm từ khoảng 22% năm 2000 xuống 7% năm 2024. Trước thực trạng này, kiến nghị của đại biểu Tạ Minh Tâm về việc xây dựng khung giải pháp phát triển doanh nghiệp đặc thù, liên kết kinh tế nông nghiệp với TP. Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, theo tôi là cần thiết và rất đáng quan tâm.

Qua các phiên thảo luận, tôi mong kiến nghị của các đại biểu sớm được Quốc hội, Chính phủ nghiên cứu và chuyển hóa thành những chính sách để hỗ trợ vùng ĐBSCL giữ đất lúa, đầu tư giao thông đúng tiến độ, tăng thu nhập cho nông dân từ nông nghiệp xanh, giúp doanh nghiệp đứng vững và phát triển…

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai HUỲNH THÚY VÂN: Chuyển những kiến nghị thành chính sách, hành động cụ thể

Theo dõi phiên thảo luận tại hội trường về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước tại Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI, tôi ấn tượng với tinh thần thẳng thắn, trách nhiệm và những ý kiến xuất phát từ thực tiễn của các đại biểu. Điều đáng quý là bên cạnh ghi nhận những kết quả đạt được, với điều hành dân chủ, linh hoạt, các đại biểu đã tập trung phân tích những khó khăn, điểm nghẽn và điều kiện để các mục tiêu tăng trưởng trở thành kết quả cụ thể.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai Huỳnh Thúy Vân. Ảnh: Nguyễn Ánh

Những kết quả phát triển kinh tế - xã hội của đất nước rất đáng ghi nhận: GDP 9 tháng năm 2026 ước tăng 9,01% so với cùng kỳ; thu ngân sách nhà nước cả năm ước đạt 3,06 triệu tỷ đồng; kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, các cân đối lớn được bảo đảm. Tuy nhiên, các đại biểu không chỉ nhìn vào tốc độ mà còn quan tâm đến chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của doanh nghiệp trong nước và mức độ cải thiện đời sống người dân. Theo tôi, đó là cách tiếp cận cần thiết để phát triển kinh tế nhanh, bền vững và mang lại lợi ích thiết thực cho người dân.

Trong bối cảnh Chính phủ trình Quốc hội mục tiêu phấn đấu tăng trưởng GDP từ 10% trở lên năm 2027, yêu cầu đặt ra không chỉ là tạo thêm động lực mà còn phải xác định rõ các điều kiện thực hiện. Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số cần trở thành động lực tăng trưởng thực chất; đầu tư công phải gắn với tiến độ, chất lượng và hiệu quả công trình; phân cấp, phân quyền phải đi đôi với nguồn lực, năng lực thực thi và trách nhiệm của từng cấp. Đồng thời, tăng trưởng kinh tế phải gắn với tạo việc làm, nâng cao thu nhập, bảo đảm an sinh xã hội, nhất là ở vùng khó khăn và vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Liên hệ với Gia Lai, các vấn đề được đặt ra tại nghị trường rất sát với thực tiễn phát triển của tỉnh. Tỉnh đang thực hiện mục tiêu tăng trưởng GRDP bình quân khoảng 10,5%/năm giai đoạn 2026 - 2030, với nhu cầu huy động khoảng 610.000 - 650.000 tỷ đồng vốn đầu tư cho toàn giai đoạn theo điều chỉnh Quy hoạch tỉnh đã được HĐND tỉnh thông qua. Hiện thực hóa mục tiêu này, cần tiếp tục khơi thông các nguồn lực, phát triển hạ tầng giao thông kết nối liên vùng, nâng cao chất lượng thu hút đầu tư, phát huy lợi thế nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ, du lịch và không gian phát triển từ cao nguyên đến duyên hải. Quan trọng hơn, mọi giải pháp phải được đo bằng kết quả triển khai và hiệu quả mang lại cho người dân, doanh nghiệp.

Đối với HĐND tỉnh, những vấn đề này đặt ra yêu cầu tiếp tục nâng cao chất lượng quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền và giám sát việc thực hiện các nghị quyết. Giám sát cần đi sâu vào hiệu quả sử dụng đất đai, vốn đầu tư, tiến độ dự án, khả năng tạo việc làm, nguồn thu ngân sách và trách nhiệm của từng cơ quan trong xử lý khó khăn, vướng mắc…

Theo tôi, giá trị của phiên thảo luận không chỉ ở việc chỉ ra đúng những vấn đề đặt ra từ thực tiễn, mà còn ở khả năng chuyển những ý kiến, kiến nghị thành chính sách và hành động cụ thể. Khi vấn đề được nhận diện đúng, trách nhiệm được xác định rõ và giải pháp được thực hiện đến cùng, tiếng nói từ nghị trường mới thực sự góp phần tạo chuyển biến thiết thực cho đất nước, địa phương và đời sống Nhân dân.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Ninh Bình MAI THANH LONG: Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền phải gắn với phân bổ nguồn lực

Điểm nhấn tại phiên thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội tại Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI là nhiều ý kiến tập trung vào yêu cầu hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số, nhấn mạnh tăng trưởng phải đi đôi với chất lượng, hiệu quả và tính bền vững; lấy năng suất lao động, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển nguồn nhân lực làm động lực chủ yếu. Bên cạnh đó, những vấn đề thiết thực liên quan đến giáo dục, y tế, an sinh xã hội, chính sách tiền lương, đời sống cán bộ cơ sở và hiệu quả vận hành chính quyền địa phương 2 cấp cũng được đề cập với nhiều kiến nghị cụ thể.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Ninh Bình Mai Thanh Long. Ảnh: Trọng Hiếu

Một nội dung có ý nghĩa đặc biệt đối với các địa phương là yêu cầu đẩy mạnh phân cấp, phân quyền phải gắn với phân bổ nguồn lực, hoàn thiện cơ chế, chính sách và nâng cao năng lực thực thi. Đây là điều kiện quan trọng để phát huy tính chủ động, sáng tạo, trách nhiệm của chính quyền địa phương, đồng thời bảo đảm các chủ trương, chính sách của Trung ương thực sự đi vào cuộc sống.

Đối với Ninh Bình, những vấn đề được Quốc hội thảo luận có ý nghĩa thiết thực trong quá trình triển khai các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, khai thác tiềm năng, lợi thế, thúc đẩy liên kết vùng, phát triển hạ tầng, du lịch, dịch vụ và nâng cao đời sống nhân dân. Qua phiên thảo luận, tôi nhận thức sâu sắc hơn yêu cầu đổi mới hoạt động của HĐND, tăng cường giám sát việc thực hiện chính sách, kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc từ cơ sở và kiến nghị các giải pháp tháo gỡ phù hợp.

Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Thanh Hóa NGÔ THỊ HỒNG HẢO: Tăng cường gắn kết, chia sẻ kinh nghiệm dân cử

Dự thính phiên thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước tại Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI, điều khiến tôi ấn tượng trước hết là cách thức tổ chức, điều hành khoa học, linh hoạt, dân chủ của Chủ tọa phiên họp, tạo điều kiện để các đại biểu phát huy trí tuệ, trách nhiệm và kinh nghiệm thực tiễn. Nội dung thảo luận rộng, liên quan đến nhiều lĩnh vực quan trọng, các ý kiến đều tập trung vào những vấn đề trọng tâm, thẳng thắn chỉ rõ hạn chế, khó khăn, điểm nghẽn và đề xuất giải pháp tháo gỡ.

Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Thanh Hóa Ngô Thị Hồng Hảo. Ảnh: Khánh Duy

Đáng chú ý, các đại biểu không chỉ nhìn nhận tình hình kinh tế - xã hội qua những chỉ tiêu tăng trưởng, thu ngân sách hay giải ngân đầu tư công, mà còn quan tâm đến chất lượng tăng trưởng, hiệu quả sử dụng nguồn lực, bảo đảm an sinh xã hội và những tác động trực tiếp của chính sách đối với đời sống Nhân dân.

Tôi đặc biệt quan tâm đến những ý kiến về tháo gỡ điểm nghẽn trong tổ chức thực thi chính sách; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với bảo đảm nguồn lực; chăm lo chế độ, chính sách đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và những người trực tiếp thực hiện nhiệm vụ ở cơ sở. Bởi chính sách dù tốt đến đâu cũng khó phát huy hiệu quả nếu thiếu nhân lực, kinh phí, cơ sở vật chất và điều kiện thực hiện, nhất là trong bối cảnh vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Việc Quốc hội tạo điều kiện để đại diện HĐND các địa phương dự thính phiên họp là hoạt động rất thiết thực, góp phần tăng cường sự gắn kết, chia sẻ kinh nghiệm giữa cơ quan dân cử ở Trung ương và địa phương. Đây cũng là dịp để chúng tôi tiếp tục nghiên cứu, vận dụng những kinh nghiệm phù hợp, góp phần đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh, đáp ứng tốt hơn sự kỳ vọng của cử tri và Nhân dân.