Tháo gỡ điểm nghẽn giao thông tại cầu Bà Xí

Khu vực cầu Bà Xí thường xuyên xảy ra ùn tắc giao thông vào giờ cao điểm, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân. Ảnh: KHÁNH HUYỀN

Đường Mẹ Suốt có mật độ phương tiện lưu thông lớn, đặc biệt tại khu vực cầu Bà Xí, nơi gần chợ và trường học. Vào đầu giờ sáng và cuối buổi chiều, lượng người và phương tiện tập trung đông khiến giao thông bị ách tắc, việc di chuyển qua cầu gặp khó khăn. Tình trạng này không chỉ ảnh hưởng đến sinh hoạt, đi lại của người dân mà còn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra va chạm giao thông.

Bà Bùi Thị Phượng trú tại tổ Chơn Tâm 7 cho biết, khu vực gần chợ và trường học nên phương tiện lưu thông đông, nhất là vào giờ cao điểm. Khi nhiều ô tô, xe máy cùng di chuyển qua cầu, tình trạng ùn ứ dễ xảy ra, khiến người dân mất nhiều thời gian đi lại.

Lực lượng chức năng điều tiết giao thông tại khu vực cầu Bà Xí. Ảnh: KHÁNH HUYỀN

Trước thực trạng trên, UBND phường Hòa Khánh ban hành Văn bản số 6539/UBND-PKTHTVĐT ngày 7/10/2026 về việc cấm ô tô lưu thông trong giờ cao điểm buổi chiều trên một đoạn đường Mẹ Suốt nhằm hạn chế áp lực phương tiện tại khu vực.

Theo phương án tổ chức giao thông, ô tô bị cấm lưu thông từ 16 giờ 30 phút đến 18 giờ 30 phút hằng ngày trên đường Mẹ Suốt, đoạn từ đường Phạm Như Xương đến phía nam cầu Bà Xí, theo hướng từ đường Phạm Như Xương về cầu Bà Xí.

Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường chủ trì, phối hợp công an phường và các đơn vị liên quan lắp đặt biển báo, tổ chức tuyên truyền để người dân nắm rõ phạm vi, thời gian cấm và chủ động lựa chọn lộ trình phù hợp.

Theo Trung tá Nguyễn Duy Ngọc, Trưởng Công an phường Hòa Khánh, đơn vị đã triển khai lắp đặt biển báo cấm đỗ xe trong giờ cao điểm, đồng thời bố trí cán bộ trực, điều tiết giao thông tại những thời điểm phương tiện lưu thông đông. Lực lượng công an tiếp tục theo dõi tình hình thực tế, phối hợp các đơn vị liên quan hướng dẫn người dân chấp hành quy định, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông tại khu vực cầu Bà Xí.

Lực lượng chức năng hướng dẫn người dân chấp hành phương án tổ chức giao thông trên đường Mẹ Suốt. Ảnh: KHÁNH HUYỀN

Một trong những nguyên nhân dẫn đến ùn tắc giao thông ở khu vực này là do cầu Bà Xí như nút thắt cổ chai, mặt cầu nhỏ hẹp hơn tuyến đường Mẹ Suốt.

Ông Huỳnh Anh Vũ, Chủ tịch UBND phường Hòa Khánh thông tin, ngày 21/10/2026, UBND thành phố ban hành Công văn số 10861/UBND-SXD về phương án đầu tư thoát nước, chống ngập và cải thiện giao thông khu vực cầu Bà Xí, đường Mẹ Suốt và các khu vực lân cận.

Theo đó, phương án cải tạo, mở rộng cầu Bà Xí theo hướng tận dụng tối đa kết cấu hiện hữu, bảo đảm bề rộng phần xe chạy tương đương với đường Mẹ Suốt tại khu vực hai đầu cầu…Theo kế hoạch, việc mở rộng cầu Bà Xí dự kiến hoàn thành trong quý I/2027.

Theo ông Huỳnh Anh Vũ, trong thời gian chờ triển khai các hạng mục đầu tư, mở rộng cầu Bà Xí, Công an phường Hòa Khánh tuyên truyền, hướng dẫn người dân chấp hành quy định giao thông và kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh.