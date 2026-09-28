Tháo gỡ điểm nghẽn, đưa khoa học, công nghệ trở thành động lực tăng trưởng

Thủ tướng Lê Minh Hưng, Trưởng Ban Chỉ đạo 57 Trung ương và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước chủ trì phiên họp. Ảnh: TTXVN

Dự tại điểm cầu Tỉnh ủy Thanh Hóa có các đồng chí: Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 57 tỉnh; Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Tô Anh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo các ban, sở, ngành cấp tỉnh.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại biểu dự phiên họp tại điểm cầu Tỉnh ủy Thanh Hóa.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong dự phiên họp tại điểm cầu Tỉnh ủy Thanh Hóa.

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng và Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh dự phiên họp tại điểm cầu Tỉnh ủy Thanh Hóa.

Theo báo cáo tại phiên họp, việc triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW đã đạt nhiều kết quả tích cực, song vẫn còn không ít nhiệm vụ chậm tiến độ, đòi hỏi các bộ, ngành, địa phương tập trung tháo gỡ, bảo đảm chuyển hóa nguồn lực thành sản phẩm, năng suất và giá trị thực tế.

Hệ thống hiện theo dõi 2.011 nhiệm vụ được giao theo Nghị quyết số 57-NQ/TW. Trong đó, 1.326 nhiệm vụ đã hoàn thành, 482 nhiệm vụ thực hiện thường xuyên, 176 nhiệm vụ đang thực hiện và 27 nhiệm vụ quá hạn.

Đại diện Bộ Công an trình bày báo cáo tại phiên họp.

Đối với Kế hoạch số 05-KH/BCĐTW và Quyết định số 88/QĐ-BCĐCP, trong tổng số 92 nhiệm vụ được giao, có 4 nhiệm vụ hoàn thành với sản phẩm cụ thể, 82 nhiệm vụ đang thực hiện và 6 nhiệm vụ quá hạn.

Đến ngày 20/9/2026, nhiều điểm nghẽn về thể chế, thủ tục hành chính đã được tập trung xử lý. Các tỉnh, thành phố đã rà soát những vướng mắc về thể chế, ban hành danh mục thủ tục hành chính ưu tiên tái thiết kế theo quy trình “6 rõ”.

Hơn 34,02 triệu sổ sức khỏe điện tử đã được tích hợp trên VNeID. Công tác xử lý các vùng lõm sóng cũng bước đầu có chuyển biến.

Đại biểu dự phiên họp tại điểm cầu Tỉnh ủy Thanh Hóa.

Trong xây dựng hạ tầng dữ liệu, đã hoàn thành đồng bộ 8/12 cơ sở dữ liệu trọng yếu với Trung tâm Dữ liệu quốc gia, đồng thời kết nối, đồng bộ 69/104 cơ sở dữ liệu chuyên ngành. Khối Đảng đã làm sạch 99,83% phiếu đảng viên trong tổng số hơn 5,3 triệu hồ sơ đang quản lý.

Tuy nhiên, vẫn còn 4/12 cơ sở dữ liệu trọng yếu chưa kết nối với Trung tâm Dữ liệu quốc gia và 34/104 cơ sở dữ liệu chuyên ngành chưa hoàn thành kết nối.

Một trong những điểm nghẽn lớn hiện nay là khả năng hấp thụ và chuyển hóa nguồn lực. Năm 2026, kinh phí chuyển đổi số của các địa phương là 51.019 tỷ đồng, song mới giải ngân 17.442 tỷ đồng, đạt 34%. Thực tế này đặt ra yêu cầu không chỉ tăng đầu tư mà còn phải chuyển mạnh từ quản lý đầu vào sang quản trị theo sản phẩm, kết quả và tác động.

Đại biểu dự phiên họp tại điểm cầu Tỉnh ủy Thanh Hóa.

Báo cáo nhấn mạnh, mỗi nhiệm vụ lớn phải xác định rõ sản phẩm, đơn vị sử dụng, mức độ nội địa hóa, doanh thu hoặc chi phí tiết kiệm, mức tăng năng suất, khả năng thương mại hóa, nhân rộng và đóng góp vào tăng trưởng. Qua đó, kịp thời điều chỉnh, tập trung nguồn lực hoặc dừng những nhiệm vụ hiệu quả thấp, bảo đảm khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số thực sự trở thành động lực phát triển kinh tế - xã hội.

Các tham luận tại phiên họp tập trung phân tích những vấn đề nền tảng đối với phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; đề xuất giải pháp nâng cao năng lực nghiên cứu, làm chủ, ứng dụng và thương mại hóa công nghệ; đồng thời kiến nghị các cơ chế thúc đẩy nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và thương mại hóa kết quả nghiên cứu.

Các ý kiến cũng nhấn mạnh yêu cầu gắn chuyển đổi số với tăng trưởng kinh tế, đổi mới quản trị và nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phát biểu chỉ đạo tại phiên họp. Ảnh: TTXVN

Phát biểu chỉ đạo tại phiên họp, Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo 57 Trung ương Lê Minh Hưng yêu cầu tập trung giải quyết những nhiệm vụ còn chậm tiến độ, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ cách thức tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Trong đó, phải chuyển từ tư duy triển khai theo tiến độ hành chính sang quản trị theo sản phẩm, hiệu quả và tác động thực tế, qua đó tạo động lực mới cho tăng trưởng.

Đại biểu dự phiên họp tại điểm cầu Tỉnh ủy Thanh Hóa.

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương chủ động tổ chức các hội nghị chuyên đề, rà soát, xác định rõ dư địa tăng trưởng của từng ngành, từng vùng, từng địa phương và từng chuỗi giá trị; từ đó xác định những điểm nghẽn, bài toán về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số cần tập trung giải quyết, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng “hai con số”.

Cùng với đó, cần tập trung nguồn lực cho các nhiệm vụ công nghệ chiến lược; tổ chức lại hạ tầng nghiên cứu, thử nghiệm theo hướng kết nối, dùng chung và nâng cấp năng lực hiện có trước khi đầu tư mới.

Đại biểu dự phiên họp tại điểm cầu Tỉnh ủy Thanh Hóa.

Thủ tướng nhấn mạnh, mỗi nhiệm vụ phải xác định rõ bài toán cần giải quyết, công nghệ cần làm chủ, sản phẩm cuối cùng, người chịu trách nhiệm, doanh nghiệp tiếp nhận, địa chỉ thử nghiệm, mốc kỹ thuật, nguồn lực, quyền sở hữu trí tuệ và phương án thương mại hóa.

Những sản phẩm có tiềm năng phải được lựa chọn, phát triển theo chuỗi giá trị vùng, liên vùng, từng bước hình thành sản phẩm quốc gia.

Thủ tướng yêu cầu xây dựng, triển khai chiến dịch “100 ngày chuyển đổi số”. Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo không chỉ kiểm đếm tiến độ hành chính, mà cần tập trung kiểm đếm sản phẩm và tác động; kịp thời tham mưu điều chỉnh, tập trung thêm nguồn lực đối với những nhiệm vụ có hiệu quả, đồng thời mạnh dạn dừng những nhiệm vụ hiệu quả thấp.

Mục tiêu cuối cùng là chuyển hóa nguồn lực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số thành sản phẩm thực, năng suất thực và tăng trưởng thực, đóng góp thiết thực vào phát triển kinh tế - xã hội đất nước.