Tháo gỡ điểm nghẽn đối với Dự án Khu Trung tâm thương mại và nhà ở Phúc Sơn

Nhiều vướng mắc về pháp lý, đất đai và tiến độ đầu tư.

Dự án của Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn tại khu vực Vĩnh Tường đang tiếp tục được tháo gỡ khó khăn, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người dân.

Trong số các dự án đang được tỉnh Phú Thọ tập trung rà soát, dự án Khu Trung tâm thương mại và nhà ở Phúc Sơn giai đoạn 1 và giai đoạn 2 tại khu vực Vĩnh Tường có nhiều tồn tại kéo dài, liên quan đến thủ tục đầu tư, điều chỉnh quy hoạch, giao đất và việc thực hiện các nghĩa vụ của nhà đầu tư.

Dự án Khu Trung tâm thương mại và nhà ở Phúc Sơn giai đoạn 1 được triển khai từ năm 2010, với quy mô ban đầu 15,31 ha, tổng mức đầu tư hơn 218 tỷ đồng. Theo kết quả rà soát, dự án đã hoàn thành giải phóng mặt bằng toàn bộ diện tích; cơ bản hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật gồm giao thông, cấp điện, cấp nước, chiếu sáng và thoát nước. Các công trình trường mầm non, nhà văn hóa, khu cây xanh, công viên đã được đầu tư, đưa vào sử dụng. Toàn bộ 536 lô đất nền đã được chuyển nhượng, nhiều hộ dân xây dựng nhà ở, sinh sống ổn định.

Tuy nhiên, dự án đã hết thời hạn đầu tư từ tháng 12/2017 nhưng vẫn chưa hoàn thành công trình trạm y tế và việc bàn giao một số hạng mục hạ tầng. Đáng chú ý, quá trình điều chỉnh quy hoạch làm thay đổi ranh giới, diện tích dự án nhưng các quyết định giao đất và thủ tục đầu tư chưa được điều chỉnh đồng bộ. Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư ban hành năm 2023 cũng đã bị thu hồi, chấm dứt hiệu lực vào năm 2024. Những tồn tại này khiến việc hoàn thiện các thủ tục pháp lý để tiếp tục triển khai dự án gặp nhiều khó khăn.

Đối với dự án giai đoạn 2, các vướng mắc chủ yếu tập trung ở công tác giải phóng mặt bằng, thủ tục đất đai và điều chỉnh tiến độ đầu tư. Việc chưa giải quyết đồng bộ những nội dung này ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng tiếp tục triển khai dự án theo kế hoạch.

Làm rõ trách nhiệm, khơi thông nguồn lực đầu tư

Một trong những vấn đề trọng tâm được đặt ra trong quá trình tháo gỡ các dự án của Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn là xác định tình trạng pháp lý, năng lực tài chính và khả năng tiếp tục thực hiện dự án của doanh nghiệp.

Dự án Khu Trung tâm thương mại và nhà ở Phúc Sơn có quy mô ban đầu 15,31 ha, tổng mức đầu tư hơn 218 tỷ đồng.

Đồng chí Đào Hoàng Chinh - Phó Giám đốc Sở Xây dựng cho biết: Doanh nghiệp đã hoàn thành nghĩa vụ thi hành án đối với vụ án liên quan trực tiếp đến các dự án của Tập đoàn Phúc Sơn tại một số địa phương. Tuy nhiên, trách nhiệm bồi thường trong vụ án liên quan đến dự án Sân bay Nha Trang vẫn chưa được khắc phục toàn bộ. Do đó, Sở Xây dựng đã đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn khẩn trương hoàn thiện hồ sơ chứng minh năng lực tài chính; xác định rõ khối lượng công việc còn lại, phương án phân bổ vốn chủ sở hữu, huy động vốn và thực hiện các nghĩa vụ tài chính. Trên cơ sở đó, Sở Xây dựng phối hợp với Sở Tài chính, Sở Tư pháp và các cơ quan liên quan đánh giá năng lực thực tế của doanh nghiệp, làm căn cứ tham mưu phương án tiếp tục triển khai các dự án.

Về phía Sở Tư pháp, sau khi nghiên cứu cơ sở pháp lý, đơn vị cho rằng, việc có bản án liên quan đến cá nhân lãnh đạo doanh nghiệp không làm chấm dứt quyền tiếp tục thực hiện dự án của pháp nhân. Việc xem xét cho phép triển khai phải căn cứ vào tình trạng pháp lý của từng dự án, năng lực tài chính, việc thực hiện nghĩa vụ của nhà đầu tư và các điều kiện theo quy định của pháp luật.

Song song với việc làm rõ năng lực nhà đầu tư, các cơ quan chức năng đã và đang tiến hành rà soát, hoàn thiện thủ tục điều chỉnh chủ trương đầu tư, quy hoạch, giao đất và tiến độ thực hiện; hướng dẫn chủ đầu tư hoàn thành các hạng mục còn lại, thực hiện bàn giao hạ tầng theo quy định. Đặc biệt, đối với dự án Phúc Sơn giai đoạn 1, việc tháo gỡ gắn với thực trạng hàng trăm hộ dân đã sinh sống ổn định, bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người dân và tránh lãng phí hệ thống hạ tầng đã đầu tư.

Theo đồng chí Vũ Việt Văn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, hiện nay, UBND tỉnh đã và đang yêu cầu các sở, ngành, địa phương tiếp tục rà soát kỹ dự án, phân loại cụ thể các khó khăn, vướng mắc.

Việc tháo gỡ khó khăn đối với dự án của Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn được thực hiện trên nguyên tắc tuân thủ pháp luật, xử lý đúng thẩm quyền, gắn trách nhiệm của cơ quan quản lý với trách nhiệm của nhà đầu tư. Những vấn đề đủ điều kiện giải quyết cần sẽ tập trung xử lý; các nội dung còn có ý kiến khác nhau phải tiếp tục rà soát, thống nhất cơ sở pháp lý trước khi tham mưu cấp có thẩm quyền quyết định.

Với sự chỉ đạo của UBND tỉnh cùng việc xác định rõ trách nhiệm, lộ trình xử lý từng vướng mắc, các dự án đủ điều kiện tiếp tục triển khai sẽ có cơ sở để từng bước khơi thông nguồn lực, hạn chế lãng phí, góp phần cải thiện môi trường đầu tư và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.