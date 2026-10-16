Tháo gỡ điểm nghẽn để phát triển kinh tế khu công nghiệp tại Đồng Nai

Phó Bí thư Thành ủy Võ Tấn Đức phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc. Ảnh: Vương Thế

Theo báo cáo tại buổi làm việc, trong 9 tháng của năm 2026, tổng vốn đầu tư cấp mới và điều chỉnh đạt hơn 1,7 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài (FDI), bằng 118% kế hoạch năm; vốn đầu tư trong nước đạt hơn 8,4 ngàn tỷ đồng, bằng 168% kế hoạch. Giải ngân vốn đầu tư FDI lũy kế đạt hơn 1,47 tỷ USD, tương đương 98,5% kế hoạch năm.

Thành phố có 89 KCN với tổng diện tích quy hoạch gần 43,4 ngàn hécta, trong đó 44 KCN đang hoạt động và 45 khu quy hoạch phát triển giai đoạn 2021-2030. Lũy kế đến nay, các KCN, KKT, khu công nghệ cao thu hút 2.813 dự án từ 45 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có 1.969 dự án FDI với tổng vốn đăng ký hơn 38,4 tỷ USD. Các khu vực này đang tạo việc làm cho hơn 812 ngàn lao động.

Phó Trưởng ban phụ trách Ban Quản lý các Khu công nghiệp, Khu kinh tế Phạm Việt Phương trình bày kết quả hoạt động của đơn vị. Ảnh: Vương Thế

Bên cạnh kết quả đạt được, Ban Quản lý các KCN, KKT chỉ ra nhiều khó khăn, vướng mắc liên quan đến sự đồng bộ của pháp luật, thủ tục quy hoạch và đầu tư, quỹ đất sạch, hạ tầng kỹ thuật và năng lượng phục vụ các dự án quy mô lớn. Liên kết giữa doanh nghiệp FDI với doanh nghiệp trong nước còn hạn chế; việc phát triển nhà ở công nhân, hạ tầng xã hội và tái cấu trúc không gian công nghiệp cũng đặt ra nhiều yêu cầu cần giải quyết.

Trong thời gian tới, ban xác định tập trung tháo gỡ các vướng mắc về cơ chế, chính sách và thủ tục đầu tư; rà soát quỹ đất có khả năng bàn giao thực tế; hoàn thiện cơ sở dữ liệu và cổng xúc tiến đầu tư. Đồng thời, ưu tiên thu hút các dự án công nghệ cao, bán dẫn, trung tâm dữ liệu, tự động hóa, logistics và sản xuất xanh; thúc đẩy liên kết chuỗi cung ứng, nâng cao năng lực của doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ trong nước.

Tại cuộc họp, đại diện các sở, ban, ngành liên quan cũng đã trao đổi những khó khăn, vướng mắc, điểm nghẽn và giải pháp phối hợp tháo gỡ nhằm thúc đẩy sự phát triển của các KCN trên địa bàn. Đồng thời tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh thúc đẩy tăng trưởng kinh tế cao, dài hạn của thành phố Đồng Nai.

Phó Giám đốc Sở Công thương Vũ Sao Sáng trao đổi về tình hình cung ứng điện cho các khu công nghiệp. Ảnh: Vương Thế

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thành ủy Võ Tấn Đức đề nghị Ban Quản lý các KCN, KKT coi nhiệm vụ thu hút đầu tư mới, hỗ trợ sản xuất và giải ngân vốn xây dựng nhà máy của các doanh nghiệp là nhiệm vụ cấp thiết từ nay đến cuối năm. Để phục vụ mục tiêu phát triển bền vững của thành phố và đáp ứng nhu cầu của các nhà đầu tư, cần phải nhận diện đúng những điểm nghẽn cốt lõi để có giải pháp tháo gỡ. Không để tình trạng nhà đầu tư có nhu cầu mà thành phố không có mặt bằng, hạ tầng, điện, nước và các dịch vụ thiết yếu để doanh nghiệp lựa chọn đầu tư.

Phó Giám đốc Sở Tài chính Ngô Đức Thắng phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Vương Thế

Về lâu dài, Ban Quản lý các KCN, KKT và các đơn vị liên quan phải phối hợp chặt chẽ, tham mưu cho lãnh đạo thành phố những giải pháp nhằm tái cấu trúc không gian công nghiệp, thu hút đầu tư ngành nghề chất lượng cao; phát triển KCN xanh, sinh thái. Từ đó tiến tới thể chế hóa các cơ chế, chính sách đặc thù cho đầu tư KCN và dự án thứ cấp, đổi mới phương thức làm việc từ quản lý hành chính sang kiến tạo phát triển; xây dựng và vận hành hiệu quả cơ sở dữ liệu các KCN, KKT trên địa bàn…