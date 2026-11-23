Tháo gỡ điểm nghẽn để phát triển giáo dục
Chiều 23/11, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội thảo Giáo dục năm 2026, với chủ đề “Cơ chế, chính sách và nguồn lực cho đột phá phát triển giáo dục và đào tạo”. Hội thảo hướng tới tháo gỡ những điểm nghẽn, tạo động lực đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục trong giai đoạn phát triển mới.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/thao-go-diem-nghen-de-phat-trien-giao-duc-246261123222748092.htm