Sau hơn một tháng tạm dừng để khắc phục các tồn tại về chất lượng bảo trì, Cục Đường bộ Việt Nam cho phép Trạm thu phí Bến Thủy và Bến Thủy 2 thu phí trở lại từ 0h ngày 25/11/2026. Nhà đầu tư được yêu cầu tiếp tục sửa chữa các hư hỏng còn lại, tăng cường bảo trì và bảo đảm an toàn giao thông trên các tuyến.