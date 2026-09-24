Tháo gỡ điểm nghẽn để khoa học, công nghệ đi vào sản xuất

Các đại biểu tham gia tọa đàm

Sáng 24-9, Bộ Công thương tổ chức tọa đàm về tháo gỡ điểm nghẽn, thúc đẩy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22-12-2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Ông Hoàng Ninh, Phó Cục trưởng Cục Khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, nêu rõ ba điểm nghẽn chính là thể chế, nguồn lực - nhân lực và khoảng cách từ nghiên cứu đến ứng dụng. Trong đó, quy định chưa theo kịp tốc độ phát triển công nghệ, doanh nghiệp thiếu nguồn lực và nhân lực để làm chủ công nghệ, trong khi nhiều kết quả nghiên cứu chưa đáp ứng nhu cầu thực tế để đưa ra thị trường.

Ông Dương Đức Anh, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu điện tử - tin học - tự động hóa, nhận định nhiều sản phẩm nghiên cứu mới dừng ở mô hình thử nghiệm, cần thêm thời gian đánh giá độ bền, ổn định khi đưa vào sản xuất. Doanh nghiệp cũng gặp khó về vốn đối ứng để thử nghiệm, hoàn thiện công nghệ.

Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Mai, Phó trưởng Ban Kỹ thuật (Tập đoàn Hóa chất Việt Nam), cho biết, một số dây chuyền của tập đoàn này được đầu tư từ nhiều thập niên trước, hiệu suất chưa cao và phát thải còn lớn.

Để tháo gỡ, Bộ Công Thương xác định 4 hướng trọng tâm: hoàn thiện cơ chế, tập trung nhiệm vụ khoa học, công nghệ vào nhu cầu thực tế; tập trung nguồn lực, tránh dàn trải; đào tạo nhân lực theo nhu cầu doanh nghiệp; nâng cao năng lực hấp thụ công nghệ của doanh nghiệp. Trong đó, Nhà nước hỗ trợ bằng cơ chế, chính sách, còn doanh nghiệp chủ động xác định nhu cầu và đề xuất giải pháp phù hợp.

Các đại biểu cũng cho rằng doanh nghiệp cần tham gia từ khâu đặt bài toán, thử nghiệm, hoàn thiện sản phẩm đến thương mại hóa, thay vì chỉ tiếp nhận kết quả ở cuối quá trình.

Ông Hoàng Ninh nhấn mạnh khoa học, công nghệ và chuyển đổi số cần tạo giá trị cụ thể như tăng năng suất, giảm chi phí, tạo sản phẩm mới, nâng sức cạnh tranh; đồng thời kết nối, khai thác dữ liệu phục vụ quản trị sản xuất, kinh doanh.