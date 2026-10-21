Tháo gỡ điểm nghẽn để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế số

Quang cảnh phiên họp.

Thúc đẩy môi trường đầu tư kinh doanh lành mạnh

Theo tờ trình do Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng trình bày, dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thương mại, Luật Cạnh tranh, Luật Quản lý ngoại thương, Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng nhằm thể chế hóa đầy đủ chủ trương, chính sách của Đảng và tháo gỡ triệt để các khó khăn, vướng mắc có nguyên nhân từ pháp luật. Việc xây dựng dự án Luật bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, tính đồng bộ, thống nhất và tính khả thi của hệ thống pháp luật; phù hợp với các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên; cắt giảm tối đa thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền. Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng cho biết, dự thảo Luật được xây dựng theo hướng bảo đảm yêu cầu về quốc phòng, an ninh; đã đánh giá điều kiện về nguồn nhân lực, khả năng tổ chức thi hành, thực hiện phân quyền và cơ chế hậu kiểm. Các nội dung phân quyền, phân cấp cơ bản đã được triển khai trên thực tế, được đánh giá khả thi, phù hợp với chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước và các nguyên tắc của Luật Tổ chức Chính phủ, Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

Trình bày Báo cáo thẩm tra về dự án Luật, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi cho biết, Ủy ban Kinh tế và Tài chính tán thành sự cần thiết sửa đổi, bổ sung 4 luật nhằm thể chế hóa chủ trương của Đảng về hoàn thiện thể chế, tháo gỡ điểm nghẽn, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, cải cách thủ tục hành chính, tạo môi trường đầu tư kinh doanh cạnh tranh lành mạnh và đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế số; đồng thời, nhất trí phạm vi sửa đổi như Chính phủ trình, tập trung xử lý các vấn đề đã được nhận diện rõ, có căn cứ thực tiễn và đồng thuận cao. Ngoài ra, các vấn đề còn nhiều ý kiến khác nhau cần tiếp tục được nghiên cứu trong quá trình rà soát toàn diện các Luật có liên quan. Ủy ban Kinh tế và Tài chính đề nghị tiếp tục rà soát các quy định về hạn chế quyền, xác lập nghĩa vụ, xử lý vi phạm và chuyển tiếp; bảo đảm thống nhất với Bộ luật Dân sự, pháp luật về đầu tư, doanh nghiệp, thương mại điện tử, dữ liệu, hải quan và điều ước quốc tế. Việc phân cấp, phân quyền phải gắn với trách nhiệm giải trình, kiểm tra, giám sát và nguồn lực thực hiện; tiếp tục số hóa thủ tục hành chính, xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung và hoàn thiện đồng bộ các văn bản quy định chi tiết.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên điều hành nội dung phiên họp.

Về sửa đổi, bổ sung Luật Thương mại, đối với nội dung về hạn mức khuyến mại, mức giảm giá tối đa, Ủy ban Kinh tế và Tài chính đề nghị làm rõ nguyên tắc, tiêu chí và giới hạn điều chỉnh, bảo đảm ổn định, minh bạch, có khả năng dự báo; có quy định phù hợp với giao dịch trên nền tảng số, trong đó nhiều hình thức ưu đãi có thể đồng thời được áp dụng; phân định rõ với hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh hoặc cạnh tranh không lành mạnh để tránh xử lý trùng lặp. Về sửa đổi, bổ sung Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Ủy ban Kinh tế và Tài chính tán thành tăng quyền chủ động của người tiêu dùng khi lựa chọn mục đích, phạm vi thu thập, sử dụng thông tin; đề nghị tiếp tục bảo đảm thống nhất với pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân, nhất là việc tách biệt dữ liệu cần thiết để thực hiện hợp đồng với dữ liệu dùng cho quảng cáo, cá nhân hóa; quyền rút lại sự đồng ý, trách nhiệm chứng minh đã có sự đồng ý và việc xử lý dữ liệu của người chưa thành niên, người tiêu dùng dễ bị tổn thương.

Thể chế hóa chủ trương về an ninh năng lượng

Tờ trình về Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực nêu rõ, việc sửa Luật lần này nhằm thể chế hóa chủ trương mới về an ninh năng lượng; tháo gỡ điểm nghẽn quy hoạch, đầu tư, lựa chọn nhà đầu tư, giá và thị trường điện nhằm khai thông điểm nghẽn thể chế đang ảnh hưởng trực tiếp đến phát triển nguồn điện, lưới điện và bảo đảm an ninh cung cấp điện; bảo đảm giá điện hợp lý, công khai, minh bạch; phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính và đồng bộ hệ thống pháp luật.

Theo Báo cáo thẩm tra dự án Luật do Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải trình bày, Ủy ban cơ bản tán thành sự cần thiết và phạm vi sửa đổi, bổ sung một số điều của dự án Luật nhằm tập trung thể chế hóa các chủ trương mới của Đảng; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn và bảo đảm đồng bộ với pháp luật có liên quan; thực hiện mạnh mẽ chủ trương phân cấp, phân quyền, cắt giảm thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh, tạo thuận lợi cho hoạt động điện lực.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh trình bày Tờ trình về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao, Luật Du lịch, Luật Thư viện, Luật Điện ảnh, Luật Di sản văn hóa, Luật Quảng cáo, Luật Báo chí.

Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch

Cũng trong chiều 20-10, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao; Luật Du lịch; Luật Thư viện; Luật Điện ảnh; Luật Di sản văn hóa; Luật Quảng cáo; Luật Báo chí. Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh đã trình bày Tờ trình dự án Luật. Theo Bộ trưởng, việc ban hành dự án Luật nhằm kịp thời thể chế hóa các quan điểm, đường lối của Đảng về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, cắt giảm thủ tục hành chính, điều kiện đầu tư kinh doanh, thúc đẩy chuyển đổi số và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn thi hành các luật thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch. Dự thảo Luật gồm 8 điều, điều chỉnh trực tiếp các nội dung tại 7 luật chuyên ngành và quy định điều khoản thi hành. Nội dung sửa đổi tập trung mạnh mẽ vào việc phân cấp, phân quyền và cắt giảm thủ tục hành chính.

Trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh khẳng định Ủy ban tán thành sự cần thiết ban hành Luật nhằm kịp thời thể chế hóa chủ trương của Đảng, đánh giá hồ sơ dự án Luật bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp và thống nhất với hệ thống pháp luật. Ủy ban đánh giá cao cơ quan chủ trì soạn thảo đã nghiêm túc tiếp thu ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, chủ động rà soát đưa ra khỏi dự thảo Luật 13 nội dung chính sách mới chưa được đánh giá tác động đầy đủ như quy định về đại lý du lịch trực tuyến, bảo hiểm bắt buộc khách du lịch quốc tế hay các quy định liên quan đến công trình xây dựng trong khu vực bảo vệ di tích. Ủy ban Văn hóa và Xã hội thống nhất cao với việc đẩy mạnh phân cấp, phân quyền và chuyển đổi phương thức quản lý từ tiền kiểm sang hậu kiểm. Để bảo đảm tính khả thi khi Luật đi vào cuộc sống, Ủy ban đề nghị Chính phủ tiếp tục rà soát, đánh giá đầy đủ các điều kiện bảo đảm nguồn lực thực hiện sau phân cấp, quy định rõ cơ chế phối hợp giữa các bộ, ngành, địa phương và ban hành đầy đủ, kịp thời các văn bản hướng dẫn thi hành.