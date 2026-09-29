Tháo gỡ điểm nghẽn, đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông trọng điểm

Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Thái Nguyên.

Trên cả nước, áp lực giải ngân đang rất lớn khi năm 2026 có 55 dự án với 112 dự án thành phần thuộc danh mục dự án trọng điểm ngành Giao thông vận tải, được bố trí 258.502 tỷ đồng. Tuy nhiên, đến hết ngày 21-9, mới giải ngân 105.257 tỷ đồng, đạt 40,7% kế hoạch; trong đó có 42 dự án, dự án thành phần giải ngân dưới 40%.

Đối với tỉnh Thái Nguyên, 3 dự án được tập trung rà soát gồm, đường Hồ Chí Minh đoạn Chợ Chu - ngã ba Trung Sơn; tuyến Chợ Mới - Bắc Kạn và cao tốc Bắc Kạn - Cao Bằng.

Đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Thái Nguyên.

Dự án đường Hồ Chí Minh đoạn Chợ Chu - ngã ba Trung Sơn có tổng mức đầu tư 1.665 tỷ đồng, dài 28,98km, trong đó đoạn qua Thái Nguyên dài 12,24km. Đến nay, toàn bộ mặt bằng đoạn qua địa bàn tỉnh đã được bàn giao; khu tái định cư đã hoàn thành.

Tuy nhiên, giải ngân năm 2026 cho công tác giải phóng mặt bằng mới đạt 1,956/6 tỷ đồng, tương đương khoảng 32,6%.

Tuyến Chợ Mới - Bắc Kạn có tổng mức đầu tư 5.750 tỷ đồng, dài khoảng 28,8km, dự kiến cơ bản hoàn thành trong năm 2026. Công tác giải phóng mặt bằng đạt 99%, với 260,31/261,8ha đất và 28,45/28,8km tuyến đã được bàn giao. Năm 2026, Dự án được giao 62 tỷ đồng và đã giải ngân 36,42 tỷ đồng, đạt 58,7%.

Đối với cao tốc Bắc Kạn - Cao Bằng, tuyến dài khoảng 82,5km, trong đó 60,66km qua Thái Nguyên, tổng mức đầu tư 29.300 tỷ đồng. Tỉnh đang triển khai lập dự án thành phần về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng đoạn qua địa bàn để trình thẩm định, phê duyệt.

Thái Nguyên tiếp tục tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, giải ngân vốn, góp phần bảo đảm mục tiêu chung đối với các dự án giao thông trọng điểm.

Hội nghị được kết nối trực tuyến đến điểm cầu các tỉnh/thành phố trên cả nước.

Tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tài chính Tạ Anh Tuấn yêu cầu rà soát cụ thể từng dự án, nhất là các dự án giải ngân thấp; phải làm rõ nguyên nhân, xác định đúng điểm nghẽn và đưa ra giải pháp xử lý thực chất, hướng tới mục tiêu giải ngân 100% vốn được giao.

Bộ Tài chính cũng đề nghị các địa phương đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, thanh toán ngay khối lượng đã nghiệm thu, tránh dồn hồ sơ vào những tháng cuối năm.