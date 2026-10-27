Tháo gỡ 'điểm nghẽn', đẩy mạnh thu tiền sử dụng đất các tháng cuối năm 2026

Quang cảnh cuộc họp - Ảnh: Phan Khiêm

Thời gian qua, các sở, ngành, địa phương đã tập trung triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản. Toàn tỉnh hiện có 66 dự án khu đô thị và nhà ở thương mại được chấp thuận chủ trương đầu tư với quy mô diện tích khoảng 2.052,6ha, tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 111.640 tỉ đồng. Tuy nhiên, tiến độ phần lớn dự án còn chậm do vướng mắc về giải phóng mặt bằng, giá đất và áp lực tài chính.

Tính đến ngày 26/10/2026, số thu tiền sử dụng đất toàn tỉnh đạt 3.743 tỉ đồng. Trong đó, thu từ các dự án do nhà đầu tư thực hiện đạt 2.038 tỉ đồng, đạt 270% dự toán giao; khu vực cấp xã thực hiện đạt 1.545 tỉ đồng, đạt 87% dự toán giao và thu do Trung tâm Phát triển quỹ đất thực hiện đạt 159 tỉ đồng, đạt 10% dự toán giao.

Các đại biểu tham dự cuộc họp - Ảnh: Phan Khiêm

Để hoàn thành mục tiêu 4.500 tỉ đồng do HĐND tỉnh giao trong năm 2026, đồng thời phấn đấu thu tối thiểu 4.000 tỉ đồng trong năm 2027, ngành Tài chính cùng các đơn vị liên quan đang rà soát kỹ danh mục từng dự án, tập trung đôn đốc thu nợ thuế và đẩy nhanh tiến độ đấu giá các quỹ đất.

Đại biểu tham dự cuộc họp - Ảnh: Phan Khiêm

Tại cuộc họp, đại diện các sở, ngành, nhà đầu tư đã thảo luận thẳng thắn, làm rõ những khó khăn, vướng mắc về thủ tục pháp lý, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và năng lực triển khai của từng dự án cụ thể. Các sở, ngành, các doanh nghiệp cũng thống nhất nhiều giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, tạo động lực thúc đẩy tiến độ triển khai các dự án trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận tại cuộc họp, đồng chí Lê Văn Bảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương các cơ quan, đơn vị và ghi nhận tinh thần trách nhiệm của nhà đầu tư đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính ngân sách; đặc biệt biểu dương Tập đoàn Trường Thịnh đã hoàn thành nghĩa vụ nộp tiền sử dụng đất dự án Khu đô thị Bảo Ninh 4, góp phần phát triển đô thị, tạo nguồn thu ngân sách và thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

Đồng chí Lê Văn Bảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận tại cuộc họp - Ảnh: Phan Khiêm

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, nguồn lực đất đai đóng vai trò rất quan trọng đối với phát triển kinh tế-xã hội; vì vậy, yêu cầu các sở, ngành, địa phương và nhà đầu tư tập trung cao độ để tháo gỡ "điểm nghẽn", đẩy mạnh thu tiền sử dụng đất trong những tháng cuối năm 2026 và chuẩn bị kế hoạch năm 2027.

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, tham mưu phân bổ dự toán thu cho các đơn vị, địa phương. Sở Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương hoàn thiện bảng giá đất, giải quyết dứt điểm các vướng mắc về thủ tục đất đai và giải phóng mặt bằng. Sở Xây dựng phối hợp chặt chẽ với các địa phương đôn đốc tiến độ hạ tầng, đồng thời làm đầu mối theo dõi, tổng hợp khó khăn phát sinh để tham mưu UBND tỉnh xử lý. Cơ quan Thuế có trách nhiệm rà soát kỹ các nguồn thu, đôn đốc nộp ngân sách đúng hạn.

Đối với các địa phương, nhiệm vụ trọng tâm là tập trung vào công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và đẩy nhanh quỹ đất đấu giá. Đối với các nhà đầu tư, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu đánh giá lại năng lực tài chính, xây dựng tiến độ chi tiết và cam kết thời gian hoàn thành nghĩa vụ tài chính. Trường hợp dự án chậm tiến độ do nguyên nhân chủ quan, các cơ quan chức năng kiên quyết tham mưu xử lý, thu hồi đất theo đúng quy định pháp luật.