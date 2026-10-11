Tháo gỡ điểm nghẽn chuyển đổi số, lấy hiệu quả phục vụ làm thước đo

Đoàn công tác của Bộ Khoa học và Công nghệ khảo sát tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Quảng Trị. (Ảnh: Bộ Khoa học và Công nghệ)

Theo Cục Chuyển đổi số quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ, đợt cao điểm 100 ngày làm việc xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số được triển khai từ ngày 10/7 đến hết ngày 30/11/2026. Qua hơn hai tháng thực hiện, những vướng mắc về thể chế, hạ tầng, dữ liệu, dịch vụ công và nền tảng số dùng chung đã được nhận diện rõ hơn, từng bước xử lý theo từng nhóm nhiệm vụ.

Hoàn thiện thể chế, tăng khả năng kết nối và khai thác dữ liệu

Về thể chế và kiến trúc tổng thể, Bộ Khoa học và Công nghệ đã hoàn thành cập nhật Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số. Ngày 29/7/2026, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1425/QĐ-TTg về Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số phiên bản 1.0.

Bộ cũng ban hành Thông tư số 39/2026/TT-BKHCN về lập và quản lý chi phí trong hoạt động đầu tư, mua sắm, thuê dịch vụ cho chuyển đổi số sử dụng ngân sách nhà nước; Thông tư số 41/2026/TT-BKHCN quy định chi tiết về phát triển thử nghiệm trong chuyển đổi số và quản lý chất lượng các hoạt động này.

Đối với hạ tầng số, Bộ đã tổng hợp danh mục các trung tâm dữ liệu, trung tâm tính toán hiệu năng cao cần bảo đảm nguồn điện và gửi Bộ Công thương.

Qua rà soát, 117 điểm lõm sóng, sóng yếu được xác định tại 11 tỉnh, thành phố. Các địa phương và doanh nghiệp viễn thông đã xây dựng kế hoạch khắc phục, trong đó cam kết hoàn thành xử lý 46 điểm còn lại trước ngày 30/11/2026.

Internet vệ tinh được triển khai để hỗ trợ những khu vực khó khăn về kết nối. Ngày 11/9/2026, Cục Viễn thông phối hợp với Starlink Việt Nam tiếp nhận 254 bộ thiết bị, trong đó có 44 bộ phục vụ khắc phục tạm thời các điểm lõm sóng tại trụ sở cơ quan nhà nước, cơ sở đào tạo và cơ sở y tế công lập.

Trong lĩnh vực dữ liệu, Bộ Khoa học và Công nghệ đã hoàn thành kết nối 7/7 cơ sở dữ liệu với Trung tâm Dữ liệu quốc gia theo Nghị quyết số 11/NQ-CP. Trong đó, sáu cơ sở dữ liệu đã hoàn thành làm sạch và đồng bộ dữ liệu lịch sử, đạt chỉ tiêu tối thiểu 80%.

Các cơ sở dữ liệu chuyên ngành về bưu chính, viễn thông, chứng thực điện tử, doanh thu dịch vụ viễn thông, tài nguyên viễn thông và thống kê tốc độ Internet cũng đã hoàn thành. Đây là cơ sở để tăng cường khai thác, chia sẻ, tái sử dụng dữ liệu, từng bước giảm yêu cầu người dân, doanh nghiệp cung cấp lại thông tin.

Tái cấu trúc thủ tục, nâng cao chất lượng dịch vụ số

Bộ Khoa học và Công nghệ đã hoàn thiện Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính, tích hợp và hoạt động đồng bộ với Cổng Dịch vụ công quốc gia. Việc kết nối hệ thống với các cơ sở dữ liệu đã công bố và các cơ sở dữ liệu mới hoàn thành cũng đã được ghi nhận.

Bộ đã hoàn thành tái cấu trúc 80 thủ tục hành chính còn lại theo Nghị quyết số 66.7/2025/NQ-CP; lựa chọn năm thủ tục có tần suất cao để tiếp tục tái thiết kế quy trình theo hướng đơn giản hóa, giảm thao tác và tăng khả năng tái sử dụng dữ liệu.

Để đánh giá hiệu quả cung cấp dịch vụ số, Bộ đã ban hành bộ tiêu chuẩn, chỉ số đo lường chất lượng dịch vụ và trải nghiệm người dùng tại Quyết định số 2324/QĐ-BKHCN ngày 7/5/2026.

Các tiêu chí triển khai và yêu cầu đối với nền tảng số dùng chung quốc gia cũng được xác định tại Văn bản số 6104/BKHCN-CĐSQG ngày 13/8/2026, trong đó có yêu cầu bảo đảm khả năng đăng nhập một lần qua VNeID.

Cùng với nâng cao chất lượng dịch vụ, công tác bảo đảm an toàn, an ninh mạng được triển khai. Các hệ thống cấp độ 4 và cấp độ 5 đã hoàn thành hồ sơ cấp độ, kiểm thử xâm nhập và đánh giá độc lập trước ngày 30/7/2026.

Ba hệ thống cấp độ 4, 5 đang hoạt động và toàn bộ 49 hệ thống cấp độ 3 đã kết nối, chia sẻ thông tin giám sát với Trung tâm An ninh mạng quốc gia, tăng khả năng phát hiện và xử lý nguy cơ mất an toàn thông tin.

Theo Cục Chuyển đổi số quốc gia, một số điểm nghẽn vẫn chưa được khắc phục triệt để, nhất là chuẩn hóa dữ liệu, hoàn thiện nền tảng dùng chung và đưa các kết quả đã ban hành vào vận hành thực tế.

Từ nay đến ngày 30/11/2026, trọng tâm là tiếp tục đôn đốc các bộ, ngành, địa phương hoàn thành báo cáo, chuẩn hóa dữ liệu, hoàn thiện kế hoạch triển khai nền tảng số dùng chung và xử lý các điểm lõm sóng còn lại. Công cụ đo lường trải nghiệm người dùng cũng cần tiếp tục được hoàn thiện.

Kết quả của đợt cao điểm cần được kiểm chứng bằng khả năng vận hành ổn định của hệ thống, mức độ khai thác và tái sử dụng dữ liệu, sự đơn giản của thủ tục và lợi ích thực tế đối với người dân, doanh nghiệp. Đây là thước đo để chuyển đổi số nâng cao hiệu quả quản trị, điều hành và chất lượng phục vụ.