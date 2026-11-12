Tháo gỡ "điểm nghẽn" chuyển đổi số

Thực hiện Kế hoạch số 11 của Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ (KH-CN), đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh về triển khai kế hoạch hành động 100 ngày xử lý các "điểm nghẽn" về chuyển đổi số trong hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, đến nay, nhiều nhiệm vụ đã hoàn thành, tạo chuyển biến thực chất trong tổ chức thực hiện.

Công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Đại Lãnh hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục hành chính.

Gỡ vướng từ hạ tầng đến dịch vụ công

Theo báo cáo của Sở KH-CN, 100% trụ sở cơ quan nhà nước, cơ sở đào tạo, y tế công lập và 100% thôn, cụm dân cư trên địa bàn tỉnh đã được phủ sóng Internet băng rộng, không còn điểm lõm sóng. Tỷ lệ dân số được phủ sóng 4G đạt 100%, mạng 5G đạt 98%. Trong đó, các thôn đảo: Ninh Đảo, Ninh Tân và Điệp Sơn (xã Đại Lãnh) cùng các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số đều được phủ sóng.

Tại những nơi chưa có điện, doanh nghiệp viễn thông triển khai giải pháp vận hành trạm thu phát sóng di động (BTS) bằng năng lượng mặt trời, máy phát điện; đồng thời tận dụng các trạm BTS ven biển trên đất liền để mở rộng vùng phủ sóng ra các đảo. Tại thôn Ninh Đảo có 2 trạm BTS của Viettel và MobiFone, vận hành bằng năng lượng mặt trời và máy phát điện. MobiFone cũng đã triển khai Internet không dây công nghệ 5G đến các hộ gia đình tại thôn đảo này. Thôn Ninh Tân và Điệp Sơn hiện được phủ sóng từ các trạm BTS ở khu vực lân cận.

Ông Phạm Trúc Việt - Chủ tịch UBND xã Đại Lãnh cho biết, mặc dù các thôn đảo đã được phủ sóng thông tin di động băng rộng, hạ tầng viễn thông vẫn còn hạn chế. Thôn Ninh Tân và Điệp Sơn chưa được cung cấp Internet không dây 5G và Internet cáp quang băng rộng. Hiện nay, UBND xã đang phối hợp với Viettel triển khai phủ sóng Internet không dây 5G tại các thôn đảo, từng bước nâng cao chất lượng kết nối, tạo điều kiện để người dân tiếp cận thông tin, sử dụng dịch vụ công trực tuyến và phát triển kinh tế.

Đoàn viên, thanh niên xã Phước Hữu hỗ trợ lực lượng công an đối soát dữ liệu dân cư, phục vụ công tác làm sạch dữ liệu đất đai.

Cùng với hạ tầng, tỉnh đã kiểm kê 100% trung tâm dữ liệu, phòng máy chủ và xây dựng phương án chuyển dịch giai đoạn 2026 - 2027; hoàn thành rà soát 171 hệ thống thông tin, gồm 3 hệ thống cấp độ 3 và 168 hệ thống cấp độ 2. Đến nay, 3/3 hệ thống thông tin cấp độ 3 đã được phê duyệt, giám sát 24/7, thực hiện kiểm tra định kỳ tài khoản, phân quyền và kết nối, chia sẻ thông tin giám sát an ninh mạng với Trung tâm An ninh mạng quốc gia; 100% hệ thống có hồ sơ cấp độ được phê duyệt, cập nhật lên bảng điều hành.

Tỉnh cũng đã phê duyệt Khung kiến trúc dữ liệu, khung quản trị, quản lý dữ liệu tỉnh. Công tác bảo đảm an toàn thông tin tiếp tục được tăng cường với việc hoàn thành lắp đặt 64 thiết bị bảo mật tại 64 Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã; duy trì giám sát an toàn cho Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) và Hệ thống thông tin đất đai tỉnh. Trong giải quyết TTHC, 1.165/1.165 TTHC đủ điều kiện liên quan đến doanh nghiệp được cung cấp dịch vụ công trực tuyến; 2.151/2.151 TTHC được thực hiện không phụ thuộc vào địa giới hành chính trong phạm vi cấp tỉnh; 1.101/1.101 TTHC được công bố đủ điều kiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình.

Công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Ninh Phước hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục hành chính.

Về dữ liệu mở, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3491 ngày 5-10-2026 về Danh mục dữ liệu mở tỉnh Khánh Hòa và đưa Cổng dữ liệu mở tỉnh vào vận hành chính thức từ ngày 15-10. Đây là cơ sở để tăng khả năng khai thác, chia sẻ, sử dụng dữ liệu phục vụ quản lý, điều hành và phát triển kinh tế - xã hội.

Hoàn thiện chính sách chuyển đổi số

Một trong những nhiệm vụ được tập trung thực hiện là bảo đảm chính sách đối với người làm công tác chuyên trách về chuyển đổi số, an toàn thông tin mạng, an ninh mạng theo Nghị định số 179, ngày 1-7-2025 của Chính phủ. Đến nay, tỉnh đã phê duyệt 72 đối tượng hưởng chính sách, trong đó có 57 đối tượng thuộc khối chính quyền và 15 đối tượng thuộc các cơ quan Đảng. Đáng chú ý, công tác hoàn thiện các nghị quyết về KH-CN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đạt kết quả tích cực.

Tổ dân phố Khánh Sơn (phường Ninh Chử) đã được trang bị máy tính, kết nối wifi để hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến.

Theo ông Nguyễn Tấn Quang - Phó Giám đốc Sở KH-CN, HĐND tỉnh đã ban hành 4 nghị quyết quan trọng gồm: Nghị quyết số 16, ngày 8-7-2026 quy định nội dung và mức chi quản lý hoạt động KH-CN và đổi mới sáng tạo có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa; Nghị quyết số 24, ngày 7-8-2026 quy định tiêu chí, điều kiện, trình tự, thủ tục, nội dung và mức hỗ trợ cho các dự án sản xuất sản phẩm công nghệ số trọng điểm, dự án nghiên cứu và phát triển, thiết kế, sản xuất, đóng gói, kiểm thử sản phẩm chip bán dẫn, dự án xây dựng trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo tại tỉnh Khánh Hòa. Bên cạnh đó là Nghị quyết số 29, ngày 27-8-2026 quy định chính sách thu hút, phát triển nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực KH-CN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của tỉnh Khánh Hòa; Nghị quyết số 41, ngày 15-10-2026 quy định nội dung và mức chi thực hiện chương trình, nhiệm vụ KH-CN và đổi mới sáng tạo, hoạt động hỗ trợ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Đây là những chính sách quan trọng, tạo hành lang thúc đẩy KH-CN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đi vào thực chất. Sở KH-CN đang tiếp tục tham mưu xây dựng các nghị quyết về sản phẩm phụ trợ; khởi nghiệp sáng tạo trong công nghiệp công nghệ số; chip bán dẫn; một số nội dung và mức chi cụ thể cho hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh.

Việc triển khai kế hoạch hành động 100 ngày xử lý các "điểm nghẽn" về chuyển đổi số trong hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh đang tạo chuyển biến tích cực. Từ nay đến ngày 30-11, tỉnh tiếp tục tập trung hoàn thành các nhiệm vụ còn lại, nâng cao hiệu quả khai thác dữ liệu, hạ tầng và nền tảng số, hướng đến đổi mới phương thức quản trị, phục vụ tốt hơn người dân và doanh nghiệp. Qua đó, góp phần đưa KH-CN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đi vào thực chất.