Tháo gỡ điểm nghẽn cho ngành du lịch

Du lịch Tràng An, Ninh Bình. (Ảnh minh họa)

Các chính sách trọng tâm trong Dự thảo

Nghị quyết có ý nghĩa quan trọng trong việc thể chế hóa các chủ trương lớn, đồng thời cụ thể hóa những định hướng, tư duy mới về phát triển du lịch trong giai đoạn mới.

Theo Cục phó Du lịch Quốc gia Hà Văn Siêu, Dự thảo gồm 12 điều, lựa chọn những chính sách then chốt, áp dụng có trọng tâm tại các trung tâm du lịch lớn, khu du lịch quốc gia, bản địa du lịch cộng đồng và vùng khó khăn, ưu đãi gắn với điều kiện, kết quả và cơ chế giám sát. Các chính sách được thiết kế trên nguyên tắc bám sát tinh thần Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị.

Trong đó, Dự thảo gồm 6 chính sách trọng tâm gồm: Ưu đãi đầu tư theo nguyên tắc “càng lớn, càng lan tỏa, càng được ưu đãi”; Giảm chi phí cho doanh nghiệp, gắn kết với cộng đồng; Mở không gian cho mô hình kinh doanh mới; Đầu tư vào con người; Thị thực thông thoáng; Nhà nước dẫn dắt bằng nguồn lực công.

Tàu chở khách tham quan Vịnh Cát Bà.

Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển du lịch Việt Nam đang được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoàn thiện, nhằm cụ thể hóa Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị, tháo gỡ những điểm nghẽn và tạo cơ chế đủ mạnh để du lịch phát triển đột phá.

Nghị quyết hướng tới thu hút đầu tư, phát triển sản phẩm du lịch hấp dẫn, tăng mức chi tiêu và thời gian lưu trú của khách, nâng cao năng suất, tạo việc làm và tăng thu nhập cho người dân. Thứ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Huy Dũng

Theo Thứ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Huy Dũng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, dự thảo Nghị quyết hướng tới thu hút đầu tư, phát triển sản phẩm du lịch hấp dẫn, tăng mức chi tiêu và thời gian lưu trú của khách, nâng cao năng suất, tạo việc làm và tăng thu nhập cho người dân. Các chính sách được đề xuất theo hướng tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp đầu tư, đổi mới và nâng cao năng lực cạnh tranh, đồng thời bảo đảm các điều kiện hưởng ưu đãi rõ ràng, dễ tiếp cận và có tính khả thi. Đây là những nội dung đang trong quá trình xây dựng, hoàn thiện dự thảo, chưa phải chính sách đã được ban hành.

Bảy nhóm vấn đề trọng tâm

Theo Thứ trưởng, 7 nhóm vấn đề cần tập trung góp ý gồm: Điều kiện và ưu đãi đối với các dự án du lịch; Hỗ trợ cơ sở lưu trú, mở đường bay và liên kết tiêu thụ sản phẩm; Mô hình kinh doanh mới, kinh tế đêm và thử nghiệm có kiểm soát; Nhân lực, đào tạo và nhà ở cho người lao động; Thị thực và khả năng cạnh tranh quốc tế; Du lịch cộng đồng, doanh nghiệp nhỏ và liên kết điểm đến; Hạ tầng, xúc tiến, tín dụng và tổ chức thực hiện.

Cụ thể, nhóm thứ nhất về ưu đãi, dự án du lịch chất lượng cao được đề xuất hỗ trợ hạ tầng, tiếp cận nhà, đất công và xúc tiến thị trường. Dự án du lịch động lực được đề xuất ưu đãi tiền thuê đất, áp dụng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 10% trong 10 năm. Đối với dự án du lịch động lực mang tính chiến lược, dự thảo đề xuất thời hạn hoạt động đến 70 năm, miễn thuế trong 4 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo.

Hồ Hòa Bình nhìn từ Bakhan resort.

Nhóm thứ hai là chính sách hỗ trợ cơ sở lưu trú, mở đường bay và liên kết tiêu thụ sản phẩm. Dự thảo đề xuất giảm tối đa 30% tiền thuê đất hằng năm đối với phần cảnh quan, cây xanh, mặt nước và không gian chung không trực tiếp kinh doanh của khách sạn thành phố, khách sạn nghỉ dưỡng từ 4 sao trở lên, có mật độ xây dựng gộp dưới 25%. Đồng thời, địa phương được đề xuất quyết định hỗ trợ mở đường bay mới và liên kết tiêu thụ dài hạn các sản phẩm OCOP của địa phương.

Nhóm thứ ba tập trung vào các mô hình kinh doanh mới, kinh tế đêm và thử nghiệm có kiểm soát. Các lĩnh vực được đề cập gồm kinh tế chia sẻ, nền tảng số, du lịch xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế đêm, du lịch ven sông, ven biển, tổ hợp du lịch và du lịch chăm sóc sức khỏe. Dự thảo đề xuất miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 5 năm đối với các mô hình đáp ứng điều kiện; đồng thời nghiên cứu cơ chế thử nghiệm hoạt động 24/7, thủ tục rút gọn và cấp phép một lần đối với một số tổ hợp nghệ thuật, lễ hội, giải trí.

Hát trống quân phục vụ du khách tại Hưng Yên.

Nhóm thứ tư là chính sách về nhân lực, đào tạo và nhà ở cho người lao động. Dự thảo đề xuất giảm 50% thuế thu nhập cá nhân trong 5 năm đối với tiền lương, tiền công đủ điều kiện của chuyên gia, nhân lực chất lượng cao; hỗ trợ tối đa 30% kinh phí đào tạo; hỗ trợ cơ sở đào tạo và bố trí quỹ đất phát triển nhà ở cho người lao động.

Nhóm thứ năm là chính sách thị thực và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế. Dự thảo hướng tới xây dựng chính sách thị thực có sức cạnh tranh với các nước trong khu vực về đối tượng, thời hạn, số lần nhập cảnh, chi phí và mức độ thuận tiện. Các nhóm khách được hướng tới gồm khách từ thị trường trọng điểm, khách có mức chi tiêu cao, lưu trú dài ngày, khách quay lại, khách hội nghị, khách du lịch chăm sóc sức khỏe và người làm việc từ xa.

Du khách giã bánh dày tại homestay du lịch cộng đồng ở Bản Liền, Lào Cai.

Nhóm thứ sáu là phát triển du lịch cộng đồng, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và liên kết điểm đến. Dự thảo ưu tiên các điểm du lịch cộng đồng tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, hải đảo và nông thôn; đồng thời đề xuất các chính sách hỗ trợ hạ tầng, bảo tồn văn hóa, đào tạo, chuyển đổi số, quảng bá và kết nối thị trường. Chính quyền địa phương được đề xuất ban hành chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh phát triển du lịch xanh, nâng cao chất lượng dịch vụ phù hợp với đặc thù địa phương.

Nhóm thứ bảy là chính sách về hạ tầng, xúc tiến, tín dụng và tổ chức thực hiện. Dự thảo ưu tiên phát triển hạ tầng kết nối, hạ tầng thiết yếu, đồng thời định hướng triển khai các công cụ như quỹ bảo lãnh tín dụng, hỗ trợ lãi suất và tín dụng ưu đãi cho du lịch xanh. Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng cho biết, sau khi Nghị quyết được ban hành, Bộ dự kiến phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước nghiên cứu sáng kiến, chương trình tín dụng ưu đãi đặc biệt dành cho doanh nghiệp du lịch, cùng với hệ thống ngân hàng thương mại.

Tháo gỡ điểm nghẽn và tạo đột phá cho ngành du lịch

Ông Tạ Văn Hạ, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội đánh giá các nội dung dự thảo cơ bản đã tiếp cận được những vấn đề thực tiễn mà doanh nghiệp quan tâm. Tuy nhiên, để du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, các chính sách cần được rà soát theo hướng cụ thể, khả thi và tạo ra những động lực phát triển rõ ràng hơn.

Bãi biển Lăng Cô (Huế).

Nhấn mạnh vai trò của Dự thảo, Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh khẳng định đây là cơ sở quan trọng để hoàn thiện chính sách, đáp ứng kỳ vọng phát triển du lịch theo tinh thần Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị: “Công tác xây dựng dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách dặc thù phát triển du lịch Việt Nam để tiếp tục cụ thể hóa thể chế, giúp cho tất cả các nguồn lực, động lực, lực lượng tham gia phát triển du lịch có được cơ hội tốt nhất, điều kiện tốt nhất và có sự giúp đỡ chặt chẽ với sự định hướng dẫn dắt của Nhà nước, cùng thúc đẩy phát triển doanh nghiệp đúng tinh thần của Nghị quyết 26”.

Hiệu quả của Nghị quyết không chỉ được đo bằng số lượng cơ chế, chính sách được thông qua, mà quan trọng hơn là khả năng đưa các cơ chế đó vào thực tiễn, khơi thông nguồn lực và tạo ra những giá trị mới cho đất nước. Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh

Bộ trưởng nhấn mạnh, dự thảo Nghị quyết cần hướng tới mục tiêu không chỉ tạo động lực cho các dự án đầu tư trong tương lai mà còn góp phần tháo gỡ khó khăn, giải phóng nguồn lực tại các dự án đang hoạt động. Chính sách phải vừa tạo điều kiện cho các dự án quy mô lớn, có khả năng tạo đột phá, vừa quan tâm đến doanh nghiệp nhỏ và vừa, cộng đồng dân cư và các mô hình du lịch dựa vào thiên nhiên, văn hóa địa phương, qua đó mở rộng cơ hội tham gia và hưởng lợi từ phát triển du lịch.

Du khách tham quan, ngắm cảnh Hồ Hòa Bình.

“Hiệu quả của Nghị quyết không chỉ được đo bằng số lượng cơ chế, chính sách được thông qua, mà quan trọng hơn là khả năng đưa các cơ chế đó vào thực tiễn, khơi thông nguồn lực và tạo ra những giá trị mới cho đất nước. Các chính sách cần phát huy hiệu quả tại từng vùng, từng địa phương, đồng thời thúc đẩy liên kết vùng để hình thành sản phẩm và động lực tăng trưởng mới. Thông qua việc tiếp tục lắng nghe ý kiến doanh nghiệp, hiệp hội và các cơ quan liên quan, dự thảo Nghị quyết sẽ được hoàn thiện theo hướng tạo điều kiện huy động sự tham gia của doanh nghiệp và xã hội, góp phần nâng cao đời sống nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội và thúc đẩy phát triển du lịch bền vững, phù hợp với tinh thần Nghị quyết 26”, Bộ trưởng chia sẻ.

Bộ trưởng cũng bày tỏ mong muốn các ý kiến đóng góp sẽ cùng hướng tới mục tiêu chung là hình thành những cơ chế thiết thực, tạo động lực mới, khơi thông nguồn lực và nâng cao hiệu quả phát triển du lịch Việt Nam trong giai đoạn mới.