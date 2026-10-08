Tháo gỡ điểm nghẽn an toàn thực phẩm học đường

Áp lực lớn từ quy mô gần 56.000 suất ăn mỗi ngày

Tại buổi làm việc, những số liệu được báo cáo cho thấy khối lượng công việc và áp lực lớn mà chính quyền cơ sở đang phải đảm trách. Hiện nay, mạng lưới giáo dục trên địa bàn phường quản lý tới 190 cơ sở và nhóm lớp, phục vụ tổng cộng 55.720 suất ăn mỗi ngày cho học sinh các lứa tuổi.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Mai Hoa

Trong đó, khối công lập gồm 21 trường với 54 điểm trường, chia thành nhiều phương thức quản lý linh hoạt, từ mô hình tự tổ chức nấu ăn ở 17 trường mầm non với 7.700 suất mỗi ngày, cho đến việc liên kết với các đơn vị dịch vụ tổ chức nấu trực tiếp tại bếp ăn của 13 trường tiểu học với hơn 21.300 suất và 10 trường trung học cơ sở với gần 11.000 suất.

Cùng với đó là hệ thống 30 trường ngoài công lập và 120 nhóm lớp mầm non độc lập với hơn 15.700 suất ăn trải rộng trên khắp địa bàn dân cư.

Con số gần 5,6 vạn bữa ăn mỗi ngày vừa là minh chứng cho nhu cầu bán trú rất cao của người dân đô thị, vừa đặt lên vai đội ngũ cán bộ cơ sở và các thầy cô giáo một trọng trách to lớn. Để chuẩn bị cho năm học mới, UBND phường đã chủ động xây dựng phương án, ban hành kế hoạch cụ thể, tiến hành khảo sát thực trạng toàn bộ bếp ăn bán trú và thành lập hội đồng thẩm định.

Đoàn kiểm tra liên ngành số 01 thành phố cũng đã trực tiếp đến kiểm tra thực địa công tác tổ chức bữa ăn bán trú tại hai cơ sở giáo dục trên địa bàn là Trường Tiểu học Văn Yên và Trường Tiểu học và THCS Hà Đông.

Tại các điểm trường được kiểm tra, không khí chăm lo cho bữa ăn của học trò được thể hiện rất rõ nét, từ việc kiểm soát quy trình sơ chế, cho đến chia suất và lưu mẫu thức ăn. Các quy trình kiểm thực ba bước cơ bản được triển khai nền nếp, hợp đồng kinh tế được ký kết công khai và thực đơn bữa ăn được niêm yết rõ ràng để phụ huynh cùng theo dõi.

Thực hiện chuyển đổi số, địa phương cũng đã đưa nền tảng công nghệ HanoiCheck vào quản trị bữa ăn học đường trên diện rộng. Đến nay, hệ thống số đã ghi nhận 134 đơn vị, bao phủ 170 điểm trường với hơn 48.000 học sinh và 1.623 lớp học hoàn thành việc nhập liệu. Đã có hàng trăm đơn hàng được xác lập thành công và hơn 2.600 bức ảnh về suất ăn thực tế được tải lên hệ thống. Nhiều trường học đã phát huy tính năng động, thực hiện đặt đơn hằng ngày, tính toán định lượng dinh dưỡng theo từng độ tuổi và thường xuyên công khai thực đơn, ảnh bữa ăn lên ứng dụng Công dân Thủ đô số iHanoi, tạo điều kiện thuận lợi nhất để gia đình học sinh cùng tương tác, giám sát minh bạch.

Chuẩn hóa toàn diện quy trình

Tại buổi làm việc, với tinh thần thẳng thắn và xây dựng, Đoàn kiểm tra liên ngành đã phân tích, chỉ rõ một số điểm nghẽn mang tính nghiệp vụ mà địa phương và các nhà trường cần sớm hoàn thiện để quy trình ngày càng chuẩn hóa, khoa học và chặt chẽ hơn.

Trước hết, trong công tác tiếp nhận, đánh giá hồ sơ và lựa chọn nhà cung cấp, đoàn kiểm tra lưu ý hội đồng thẩm định cơ sở cần xây dựng bảng tiêu chí chấm điểm chi tiết hơn, gắn liền giữa điểm số hồ sơ năng lực và kết quả thẩm định thực tế tại cơ sở, tránh việc đánh giá chung chung hay chấm điểm tối đa mang tính hình thức.

Việc phân bổ, phân công nhà cung cấp dịch vụ về từng trường cần được đối chiếu thận trọng, gắn liền với trình tự, thủ tục lựa chọn nhà thầu và các quy định hiện hành về thẩm quyền quản lý tài chính, phân định rõ trách nhiệm chủ đầu tư giữa chính quyền phường và ban giám hiệu nhà trường đối với từng nguồn kinh phí cụ thể.

Thực hiện chia suất ăn tại Trường Tiểu học và THCS Hà Đông. Ảnh: Mai Hoa

Tại khu vực bếp ăn của các nhà trường, đoàn kiểm tra lưu ý nhân viên cần sử dụng đầy đủ các dụng cụ chuyên dụng để bảo đảm vệ sinh tuyệt đối; các khu vực lưu trữ nước uống đóng chai, đồ khô cần được kê đặt trên các giá, kệ sạch sẽ, tránh để ở những vị trí khuất hoặc gần gầm cầu thang.

Việc ghi chép sổ sách giao nhận hằng ngày đối với gia vị, dầu ăn, lương thực khô và kỹ thuật lưu mẫu thức ăn đủ khối lượng cũng cần được đội ngũ y tế, giáo viên trực tiếp giám sát chặt chẽ, liên tục.

Kiểm tra định lượng, chất lượng dinh dưỡng suất ăn. Ảnh: Mai Hoa

Đoàn công tác khuyến nghị các nhà trường cần tiếp tục phối hợp với chuyên gia dinh dưỡng để cân đối hài hòa hơn nữa tỷ lệ giữa ba nhóm chất đạm, chất béo và đường bột trong khẩu phần trưa. Dù tổng năng lượng cơ bản đã đạt chuẩn, việc xây dựng cơ cấu món ăn cần phân hóa rõ rệt hơn giữa lứa tuổi tiểu học và trung học cơ sở nhằm tối ưu hóa nhu cầu phát triển thể chất của từng giai đoạn lứa tuổi.