Tháo gỡ chồng lấn quy hoạch, mở rộng dư địa phát triển kinh tế biển
Thảo luận tại Tổ 5 (gồm Đoàn ĐBQH TP. Quảng Ninh, TP. Đà Nẵng, tỉnh Cao Bằng) về dự án Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo (sửa đổi), các đại biểu đề nghị hoàn thiện cơ sở pháp lý cho việc lập quy hoạch chi tiết sử dụng không gian biển; đồng thời, có cơ chế xử lý chồng lấn giữa các mục đích sử dụng, bảo đảm hài hòa yêu cầu quốc phòng, an ninh, bảo tồn và phát triển kinh tế biển.
Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/thao-go-chong-lan-quy-hoach-mo-rong-du-dia-phat-trien-kinh-te-bien-10440383.html