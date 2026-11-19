Đồng chí Trần Thị Lộc trao đổi với người dân xóm Tam An, xã Thành Công.

Cử tri xã Thành Công kiến nghị ngành Điện kiểm tra, khảo sát, bổ sung các trạm biến áp tại một số xóm do nguồn điện còn yếu, chưa đáp ứng nhu cầu sinh hoạt và sản xuất.

Cụ thể, đấu nối hai nhánh còn lại của Trạm biến áp Gò Đồn 2 để cung cấp điện cho người dân; bổ sung, sửa chữa, nâng cấp trạm biến áp và đường dây điện tại các xóm Tam An, Xuân Hòa, Phú Nhội, Thống Nhất 1, Bìa, Xuân Hà. Đồng thời, kiểm tra đường dây điện từ Trạm biến áp Vạn Phú 2 đến khu đình làng xóm Nhội (cũ) do dây điện võng thấp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông; di chuyển một số cột điện trên đoạn đường thuộc xóm Cơ Phi 1 và xóm Bến Chẩy 2 (cũ) để bảo đảm an toàn cho người và phương tiện lưu thông.

Qua khảo sát, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của chính quyền địa phương và ngành Điện trong giải quyết kiến nghị của cử tri. Trong đó, một số trạm biến áp đã được nâng cấp, góp phần bảo đảm nguồn điện phục vụ sinh hoạt của người dân; các công trình xây dựng trạm điện mới và di chuyển cột điện cũng đang được khẩn trương triển khai.

Đồng chí đề nghị xã Thành Công tiếp tục phối hợp chặt chẽ với đơn vị chuyên môn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình theo kế hoạch, sớm giải quyết dứt điểm những kiến nghị còn tồn tại, đáp ứng mong mỏi của nhân dân.