Quốc hội Khóa XVI

Ngày 27/11, Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội thảo Giáo dục năm 2026 với chủ đề “Cơ chế, chính sách và nguồn lực thực hiện đột phá phát triển giáo dục và đào tạo”.

Hội thảo nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị; đánh giá tình hình thực thi chính sách, nhận diện những điểm nghẽn và đề xuất giải pháp huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho giáo dục.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh chủ trì hội thảo (ảnh QH).

Phát biểu khai mạc và chỉ đạo Hội thảo, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh khẳng định, giáo dục và đào tạo luôn được Đảng, Nhà nước xác định nhất quán là quốc sách hàng đầu. Thể chế hóa Nghị quyết số 71-NQ/TW, ngay trong năm 2025, Quốc hội đã ban hành đồng bộ các luật, nghị quyết quan trọng về giáo dục, có hiệu lực từ ngày 1/1/2026.

Tuy nhiên, sau gần một năm triển khai, bên cạnh những kết quả tích cực bước đầu với nhiều mô hình sáng tạo, vẫn còn những vấn đề cần tập trung tháo gỡ. Trong đó, việc ban hành một số văn bản quy định chi tiết còn chậm, nhất là các quy định về tiền lương, phụ cấp nhà giáo. Tình trạng thiếu giáo viên, mất cân đối cơ cấu và phân bổ đội ngũ giữa các môn học, cấp học, địa bàn vẫn chưa được khắc phục.

Nhấn mạnh thước đo của đột phá giáo dục phải là kết quả thực tế về chất lượng, cơ hội học tập và sự phát triển nguồn nhân lực, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh nêu rõ: “Khoảng cách cần rút ngắn hôm nay không chỉ là giữa chủ trương và pháp luật, mà quan trọng hơn là giữa pháp luật và lớp học. Đưa chính sách từ nghị trường đến được từng nhà trường, từng thầy cô, từng học sinh, đó là đích đến của Hội thảo”.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh phát biểu (ảnh QH).

Trên tinh thần đó, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị Hội thảo tập trung thảo luận năm vấn đề trọng tâm.

Trước hết là hoàn thiện thể chế, bảo đảm tính đồng bộ giữa pháp luật về giáo dục với các luật về ngân sách, đầu tư công, tài sản công và tổ chức bộ máy; làm rõ cơ chế phân cấp, phân quyền gắn với trách nhiệm giải trình, đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản trị giáo dục.

Cùng với đó, cần nâng cao chất lượng và bảo đảm công bằng giáo dục, thu hẹp chênh lệch vùng miền, nhất là đối với học sinh dân tộc thiểu số, miền núi; tính toán điều kiện thực tế khi từng bước đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai và chuẩn bị đồng bộ điều kiện vận hành các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền.

Về tài chính, đầu tư cho giáo dục cần đúng trọng tâm, bảo đảm chi tối thiểu 20% tổng chi ngân sách Nhà nước cho giáo dục và đào tạo; đổi mới phương thức phân bổ theo sứ mạng và kết quả hoạt động.

Các đại biểu dự hội thảo (ảnh QH).

Đặc biệt, Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh quan điểm “mọi đột phá của giáo dục đều phải đi qua người thầy”, đồng thời đề nghị đánh giá kỹ việc triển khai Luật Nhà giáo và Nghị quyết số 248/2025/QH15 của Quốc hội, nhằm tháo gỡ những vướng mắc về biên chế, tuyển dụng, điều động và chính sách tiền lương, đãi ngộ đối với nhà giáo vùng khó khăn.

Một vấn đề khác được đặt ra là gắn đào tạo với nhu cầu nhân lực dài hạn, sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp, đại học; thúc đẩy tự chủ đại học đi đôi với trách nhiệm giải trình và ưu tiên đào tạo nhân lực công nghệ chiến lược.

Hội thảo nhận được 68 bài tham luận, tập trung vào nhiều nội dung như triển khai Nghị quyết số 71-NQ/TW, đổi mới giáo dục phổ thông, chính sách hỗ trợ bữa ăn bán trú vùng biên giới và chuyển dịch giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2026-2030 theo hướng bám sát nhu cầu của nền kinh tế.

Các ý kiến, kiến nghị tại Hội thảo sẽ được Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo tổng hợp, làm luận cứ khoa học và thực tiễn phục vụ hoạt động lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề lớn của Quốc hội, góp phần đưa những quyết sách về giáo dục và đào tạo sớm đi vào cuộc sống.