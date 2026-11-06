Tháo dỡ nhiều hàng quán lấn chiếm bãi biển khu vực vịnh Lăng Cô

Biển Lăng Cô nằm trong khu vực Vịnh Lăng Cô - một trong những danh thắng thiên nhiên, nằm giữa hai thành phố lớn Huế và Đà Nẵng, trên con đường di sản miền Trung “Phong Nha - Kẻ Bàng - Cố đô Huế - Phố cổ Hội An - Thánh địa Mỹ Sơn” và tuyến hành lang kinh tế Đông – Tây. Tháng 5/2009, Vịnh Lăng Cô được bầu chọn là thành viên thứ 30 của Câu lạc bộ những vịnh đẹp nhất thế giới.

Một số hàng quán tại bãi biển Lăng Cô đã dựng trụ bê tông, làm sàn kiên cố, lấn chiếm không gian bãi biển cộng đồng.

Thế nhưng, nhiều năm qua, dọc bãi biển Lăng Cô, một số hàng quán tự ý lấn chiếm hành lang bờ biển. Theo ghi nhận của phóng viên Báo Công an nhân dân, chủ các hàng quán cho xây dựng nhiều trụ cột bê tông kiên cố, cắm xuống bãi biển, dựng sàn và mái che để tổ chức hoạt động kinh doanh dịch vụ.

Không dừng lại ở đó, một số hàng quán xây dựng chắn ngang các lối đi cộng đồng các đường dân sinh xuống bãi tắm dẫn đến khoảng không gian dành cho các hoạt động cộng đồng bị hạn chế. Những đường dân sinh đi xuống biển vốn phục vụ chung cho cư dân và du khách bị thu hẹp, cản trở…

Nhiều cư dân sống quanh khu vực cho biết, việc các công trình lấn chiếm hành lang bờ biển ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống sinh hoạt của họ. Theo người dân địa phương, những nhà hàng này được xây dựng từ nhiều năm trước, sau đó dần mở rộng diện tích, lấn chiếm bãi biển.

“Vào buổi chiều mùa hè, nhiều người lớn tuổi ở gần biển muốn đi bộ ra biển tắm hay hóng mát, hít thở không khí trong lành nhưng những lối đi xuống biển bị thu hẹp khiến người dân gặp nhiều khó khăn trong việc di chuyển”, ông D.V.Đ., một người dân địa phương bức xúc.

Tình trạng một số hàng quán lấn chiếm khiến cho biển Lăng Cô nhếch nhác.

Không chỉ tại bãi biển Lăng Cô, biển Bình An ở cạnh đó cũng bị một số hộ dân lấn chiếm để kinh doanh các nhà hàng, quán ăn hải sản.

Trước thực trạng không gian cộng đồng và biển Lăng Cô bị lấn chiếm, UBND xã Chân Mây - Lăng Cô đã rà soát hiện trạng sử dụng đất, đồ án quy hoạch và lên kế hoạch tháo dỡ, lập lại trật tự quản lý không gian ven biển.

Một số cơ sở kinh doanh ở bãi biển Bình An (xã Chân Mây - Lăng Cô) dựng trụ bê tông làm thu hẹp, cản trở lối đi của người dân và du khách xuống biển.

Trước khi tiến hành tháo dỡ, chính quyền xã Chân Mây – Lăng Cô đã tổ chức cuộc họp với các cơ sở kinh doanh lấn chiếm bãi biển. Tại cuộc họp, đại diện các phòng, ban chuyên môn của xã đã thông tin, trao đổi về hiện trạng các công trình, hàng quán đang hoạt động tại khu vực hành lang bờ biển và các tuyến đường ra bãi tắm cộng đồng; đồng thời phân tích những yêu cầu về quản lý đất đai, trật tự xây dựng, hành lang bờ biển và việc bảo đảm không gian phục vụ cộng đồng.

Các hộ kinh doanh cũng đã trao đổi, nêu những khó khăn, nguyện vọng, kiến nghị liên quan đến việc tháo dỡ, di chuyển công trình cũng như đề xuất được bố trí, xem xét các vị trí phù hợp để tiếp tục hoạt động kinh doanh trong thời gian tới.

Ông Đinh Ngọc Hùng, Chủ tịch UBND xã Chân Mây - Lăng Cô mong muốn các hộ dân đồng thuận, phối hợp cùng chính quyền địa phương thực hiện việc tháo dỡ, di chuyển các công trình theo đúng quy định, qua đó trả lại mặt bằng và tạo diện mạo xanh – sạch – đẹp, thông thoáng, văn minh cho các bãi tắm cộng đồng.

Các hàng quán lấn chiếm không gian bãi biển đang được chính quyền tiến hành tháo dỡ.

Đối với những kiến nghị của các hộ dân về việc bố trí lại vị trí kinh doanh, Chủ tịch UBND xã cho biết chính quyền địa phương tiếp tục nghiên cứu, rà soát các vị trí phù hợp trên cơ sở quy hoạch, hiện trạng và các quy định pháp luật có liên quan, nhằm tạo điều kiện để người dân ổn định hoạt động kinh doanh. Đồng thời, xã sẽ kiên quyết không để phát sinh thêm các hàng quán, công trình mới lấn chiếm hành lang bờ biển, đường ra bãi tắm và không gian công cộng…

Ông Phạm Hữu Bình, Phó Trưởng phòng Kinh tế xã Chân Mây - Lăng Cô cho biết, từ cuối tháng 10/2026 đến nay, các lực lượng chức năng cùng người dân đang khẩn trương tháo dỡ công trình lấn chiếm hành lang bờ biển, đường ra các bãi tắm cộng đồng tại khu vực thôn Bình An, Loan Lý và Đồng Dương. Theo đó, tại các khu vực nêu trên có 6 hàng quán ven biển với nhiều công trình phụ trợ lấn chiếm không gian công cộng.

Sau khi hoàn thành việc tháo dỡ, chính quyền xã Chân Mây - Lăng Cô sẽ triển khai các hoạt động tại bãi tắm cộng đồng, tạo lập và duy trì lối đi thông thoáng, thuận tiện, an toàn cho người dân và du khách.

Theo ghi nhận của phóng viên, đến trưa nay (6/11), quán B.N đã tiến hành tháo dỡ khoảng 90% và đang tiếp tục tháo mái tôn, đồng thời cho xe múc tiến hành múc toàn bộ các trụ bê tông và con đường dẫn ra bãi tắm. Tương tự, quán B. L đã hoàn thành tháo dỡ khoảng 85% và đang tiếp tục tháo dỡ. Ngoài ra, quán H.H. đang tháo dỡ khoảng 60%; quán H.B đang tiến hành tháo dỡ; trong khi đó quán N.A cơ bản đã hoàn thành việc tháo dỡ trả lại không gian bãi tắm cộng đồng cho người dân.

Chứng kiến cảnh chính quyền kiên quyết tháo dỡ các hàng quán lấn chiếm bãi biển, ông Phạm Văn H. (trú thôn Hải Vân, xã Chân Mây – Lăng Cô) bày tỏ, người dân địa phương rất phấn khởi khi đường dân sinh đi ra các bãi biển đã trở nên thông thoáng, cảnh quan và môi trường các bãi biển cộng đồng đã dần được trả lại như xưa...

Ông Đinh Ngọc Hùng, Chủ tịch UBND xã Chân Mây - Lăng Cô cho biết sau khi hoàn thành việc tháo dỡ, các hộ dân hoàn trả mặt bằng xong, xã sẽ lập hồ sơ hiện trạng, ghi nhận các vị trí đã được giải phóng để phục vụ công tác kiểm tra, giám sát, ngăn chặn tình trạng tái lấn chiếm. Tiếp đó, địa phương sẽ triển khai các hoạt động tại bãi tắm cộng đồng, chú trọng tạo lập và duy trì lối đi thông thoáng, thuận tiện, an toàn. Đồng thời, chính quyền địa phương sẽ nghiên cứu, rà soát vị trí phù hợp quy hoạch và quy định pháp luật, tạo điều kiện thuận lợi để người dân ổn định hoạt động kinh doanh, góp phần phát triển du lịch dịch vụ.