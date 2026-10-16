Tháo dỡ nhà xưởng, ki-ốt xây dựng trái phép

Ngày 16/10, UBND phường Nguyệt Viên (Thanh Hóa) đã tổ chức lực lượng, huy động phương tiện, máy móc tiến hành tháo dỡ nhà trông giữ xe, dãy ki-ốt và các hạng mục liên quan xây dựng vi phạm trên vỉa hè, hành lang tuyến đường nội bộ tại Khu công nghiệp Hoằng Long, nhằm lập lại trật tự đô thị, bảo đảm an toàn giao thông và phòng ngừa nguy cơ cháy, nổ.

Huy động máy móc, nhân lực cưỡng chế tháo dỡ công trình vi phạm.

Theo ghi nhận, công trình vi phạm có chiều sâu hơn 4 m, chiều dài hơn 100 m, được xây dựng trên phần vỉa hè và hành lang tuyến đường nội bộ trong Khu công nghiệp Hoằng Long. Công trình có kết cấu cột, mái lợp tôn, các mặt quây tôn, phục vụ hoạt động trông giữ xe và kinh doanh.

Việc xây dựng, sử dụng công trình trên phần diện tích dành cho giao thông không chỉ ảnh hưởng đến mỹ quan, gây cản trở việc đi lại mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, đặc biệt là nguy cơ cháy, nổ tại khu vực tập trung nhiều cơ sở sản xuất, kinh doanh.

Công trình tồn tại nhiều năm chưa bị xử lý dứt điểm.

Qua rà soát, công trình đã tồn tại trong nhiều năm. Mặc dù chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng nhiều lần tuyên truyền, nhắc nhở, yêu cầu các hộ, cá nhân liên quan tự giác tháo dỡ, khắc phục vi phạm, song việc chấp hành chưa triệt để.

Trước thực trạng này, UBND phường Nguyệt Viên đã tổ chức tháo dỡ nhằm xử lý các vi phạm theo quy định, bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật, không để tình trạng lấn chiếm vỉa hè, hành lang giao thông tiếp tục kéo dài.

Quyết tâm lập lại trật tự đô thị.

Tại hiện trường, các lực lượng phối hợp triển khai tháo dỡ phần mái tôn, tôn quây, hệ thống cột và những hạng mục liên quan. Quá trình thực hiện được tổ chức theo phương án, bảo đảm an toàn, đúng quy định. Cùng với đó, lực lượng chức năng kết hợp tuyên truyền, giải thích để các hộ, cá nhân liên quan hiểu rõ trách nhiệm, tự giác chấp hành, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác xử lý vi phạm.

Việc tháo dỡ công trình vi phạm thể hiện quyết tâm của phường Nguyệt Viên trong công tác quản lý trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, nhất là đối với những trường hợp tồn tại kéo dài tại khu công nghiệp.

Qua đó, góp phần giải phóng hành lang giao thông, tạo không gian thông thoáng cho tuyến đường nội bộ, hạn chế nguy cơ cháy, nổ và bảo đảm an toàn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh tại Khu công nghiệp Hoằng Long.

Thời gian tới, phường Nguyệt Viên sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, rà soát địa bàn, kịp thời phát hiện và xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định.

Đồng thời, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của các tổ chức, cá nhân, kiên quyết ngăn chặn tình trạng tái lấn chiếm vỉa hè, hành lang an toàn giao thông, góp phần xây dựng môi trường sản xuất, kinh doanh an toàn, văn minh, giữ gìn trật tự, kỷ cương trên địa bàn.