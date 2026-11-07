Tháo dỡ loạt nhà mặt phố phục vụ dự án Trục không gian Quốc lộ 1A

Những ngày đầu tháng 11, tại những khu vực nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng phục vụ dự án Trục không gian Quốc lộ 1A, công tác tháo dỡ công trình được đơn vị thi công tăng tốc triển khai.

Dự án Trục không gian Quốc lộ 1A đoạn từ đường Vành đai 1 đến nút giao Cầu Giẽ dài khoảng 36,3 km, qua 18 phường, xã của Hà Nội. Tổng vốn đầu tư của dự án gần 162.000 tỷ đồng. Tuyến bắt đầu tại khu vực hầm Kim Liên, nơi giao với đường Vành đai 1, thuộc các phường Kim Liên và Bạch Mai. Điểm cuối nằm ở nút giao Cầu Giẽ, thuộc xã Chuyên Mỹ. Đồ hoạ: Đinh Hà

Dự án Trục không gian Quốc lộ 1A đoạn qua phường Kim Liên dài khoảng 1,1 km, diện tích trong phạm vi thực hiện khoảng 52.299,1 m2. Phạm vi thu hồi đất liên quan đến 8 tổ chức và khoảng 210 hộ gia đình, cá nhân.

Những ngày đầu tháng 11/2026, việc thu hồi đất, giải phóng mặt bằng đang được triển khai khẩn trương tại địa bàn hai phường Kim Liên và Bạch Mai. Trên công trường, hàng chục máy xúc, xe tải và công nhân làm việc liên tục để tháo dỡ từng hạng mục công trình.

Trong quá trình tháo dỡ, đơn vị thi công triển khai phun nước liên tục để hạn chế bụi xây dựng phát tán ra môi trường gây ảnh hưởng tới khu vực lân cận và người tham gia giao thông.

Đơn vị thi công tiến hành cắt điện, thu dọn hệ thống dây ngay sau khi các hộ dân bàn giao mặt bằng, đảm bảo an toàn cho công tác phá dỡ công trình.

Trên địa bàn phường Bạch Mai, việc tháo dỡ công trình ảnh hưởng tới một điểm dừng xe buýt, khiến người dân phải đứng chờ dưới lòng đường. Tại phường này, 222 hộ gia đình và 9 tổ chức thuộc diện giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án.

Nhiều hộ dân trong phạm vi giải phóng mặt bằng đã nhận tiền bồi thường, chủ động di dời tài sản để bàn giao mặt bằng cho dự án Trục không gian Quốc lộ 1A.

Một người dân sống trong căn nhà rộng 40 m² tại số 229 Giải Phóng khẩn trương thu dọn đồ đạc, di dời tài sản để sớm bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Theo người này, năm 2024, gia đình anh mua căn nhà từ chủ cũ với giá 23 tỷ đồng, sau đó đầu tư thêm 5 tỷ đồng sửa sang làm quán cà phê.

Một căn nhà tại phường Bạch Mai có không gian nhỏ hẹp và hình dạng méo mó sau khi bị thu hồi phần lớn diện tích.

Những dãy nhà trước đây nằm trong ngõ nhỏ nay lộ ra phía mặt đường sau khi các dãy nhà phía trước bị phá dỡ phục vụ dự án. Người dân khẩn trương sửa chữa, cải tạo những căn nhà bị phá dỡ một phần sau giải tỏa.

Tại Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, đơn vị thi công đã hoàn thành việc di dời cổng cũ, đồng thời xây dựng phần cổng mới tại vị trí đúng với chỉ giới quy hoạch.

Tối 2/11, Đại học Bách khoa Hà Nội thông tin phương án di dời cổng Parabol sẽ được thực hiện đồng bộ với kế hoạch giải phóng mặt bằng trên đường Giải Phóng, phục vụ dự án Trục không gian quốc lộ 1A. Theo phương án này, cổng sẽ lùi vào trong khuôn viên trường 20 m so với vị trí hiện tại.

Tại 18 phường, xã của Hà Nội, công tác tháo dỡ và chi trả tiền bồi thường cho các hộ dân có công trình nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng đang được tích cực triển khai. Hình ảnh một cửa hàng ôtô tại xã Ngọc Hồi đang được đơn vị thi công tháo dỡ chiều 3/11.

Theo thiết kế, trục đường có mặt cắt ngang rộng 90 m, gồm 10 làn xe trên tuyến chính và 6 làn song hành hai bên, tốc độ thiết kế 80 km/h. Theo kế hoạch, dự án hoàn thành hạ tầng vào năm 2027, góp phần hoàn thiện mạng lưới đường bộ của Hà Nội theo Quy hoạch Thủ đô với tầm nhìn 100 năm.