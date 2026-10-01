Tháo dỡ loạt công trình trái phép 'bao vây' nhà thờ đổ ở Ninh Bình

Ngày 15/9 vừa qua, UBND tỉnh Ninh Bình ban hành quyết định công nhận Khu chứng tích biến đổi khí hậu Nhà thờ biển Hải Lý là điểm du lịch mới của địa phương, đồng thời yêu cầu UBND xã Hải Tiến tổ chức quản lý, khai thác và phát triển điểm du lịch theo quy định.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Ninh Bình, UBND xã Hải Tiến đã tổ chức tuyên truyền, vận động các hộ dân tự nguyện tháo dỡ hàng loạt công trình xây dựng trái phép xung quanh chứng tích, trả lại mặt bằng quanh Nhà thờ đổ Hải Lý, tạo điều kiện phát triển điểm du lịch.

Theo thống kê, dọc bờ biển Hải Tiến có 23 công trình xây dựng trái phép, trong đó 12 công trình là nhà hàng, cơ sở kinh doanh ăn uống, chủ yếu tập trung quanh khu vực Nhà thờ đổ Hải Lý; các công trình còn lại phục vụ nuôi trồng thủy sản. Đây đều là những công trình được người dân xây dựng, lắp đặt để phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.

Ghi nhận của Tiền Phong tại Nhà thờ đổ Hải Lý, hàng loạt công trình ven biển nằm sát nhà thờ đang được khẩn trương tháo dỡ.

Bàn ghế, biển hiệu và các vật dụng phục vụ kinh doanh cũng được đưa ra khỏi khu vực.

Ông Phạm Đình Cung (SN 1962), chủ một cơ sở kinh doanh tại khu vực Nhà thờ đổ Hải Lý, cho biết: "Sau khi được xã tuyên truyền, gia đình tôi đã tự nguyện tháo dỡ quán nước ngay cạnh nhà thờ đổ và sẽ hoàn tất trong vài ngày tới".

Nhà thờ đổ Hải Lý thực chất là phần còn lại của nhà thờ Trái tim Chúa. Đây là công trình có giá trị lịch sử, kiến trúc gắn với quá trình hình thành và phát triển của làng chài Xương Điền xưa.

Nhà thờ có từ năm 1877. Sau khoảng 40 năm tồn tại, nơi đây bị biển xâm thực, nhà thờ được di chuyển vào sâu phía trong, cách khoảng 3km so với vị trí cũ. Năm 1917, người dân bắt tay xây dựng lại Nhà thờ giáo họ Trái tim Chúa lần thứ 2 tại vị trí hiện tại theo thiết kế của một kiến trúc sư người Pháp. Công trình hoàn thành năm 1927.

Theo thời gian, khu vực ven biển xã Hải Tiến tiếp tục chịu tác động mạnh của quá trình biển xâm thực, sạt lở và những hiện tượng thời tiết cực đoan. Năm 2005, bão số 7 gây thiệt hại nghiêm trọng cho khu vực ven biển Hải Tiến, phá hủy tuyến đê bao phía ngoài, cuốn trôi làng chài và nhiều nhà thờ ven biển. Những dấu tích còn lại của một số nhà thờ cũ sau khi được di chuyển cũng bị sóng biển đánh đổ.

Nhà thờ đổ Hải Lý là công trình hiếm hoi còn lưu giữ được một phần kiến trúc gồm tháp chuông, nền và đoạn tường phía Bắc. Qua thời gian, những phần kiến trúc còn lại mang vẻ cổ kính, rêu phong, tạo nên một cảnh quan đặc trưng và trở thành điểm đến thu hút đông đảo du khách.

Lãnh đạo UBND xã Hải Tiến cho biết, trong quá trình tuyên truyền, vận động người dân tháo dỡ các công trình, vật kiến trúc vi phạm khu vực ven biển Nhà thờ đổ Hải Lý. Hiện công tác di dời, giải phóng mặt bằng đang được khẩn trương thực hiện. Việc di dời sẽ hoàn thành trong đầu tháng 10/2026. Lãnh đạo UBND xã Hải Tiến thông tin thêm, sau khi người dân hoàn trả mặt bằng, địa phương sẽ nghiên cứu, quy hoạch lại khu vực này để bảo vệ chứng tích Nhà thờ đổ Hải Lý.