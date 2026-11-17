Huy động phương tiện tháo dỡ các trụ bê-tông của hàng quán lấn chiếm ven biển Lăng Cô. Ảnh: HTH

Ngày 17.11, ông Đinh Ngọc Hùng, Chủ tịch UBND xã Chân Mây - Lăng Cô đã trực tiếp kiểm tra tiến độ tháo dỡ hàng quán ven biển tại các khu vực Bình An, Loan Lý, Đồng Dương.

Qua kiểm tra, các hộ kinh doanh cơ bản đồng thuận, thực hiện tháo dỡ công trình theo cam kết. Để đẩy nhanh tiến độ, UBND xã huy động phương tiện cơ giới, nhân công hỗ trợ thu hồi vật liệu còn khả năng tận dụng; đồng thời phá dỡ các trụ bê tông, móng và cấu kiện cứng còn sót lại, thu gom phế thải xây dựng.

Trong tháng 11.2026, địa phương tiếp tục thu gom vật liệu, vệ sinh môi trường và xử lý các hạng mục tồn đọng, hoàn trả mặt bằng sạch, thông thoáng tại các lối ra biển.

Cùng với giải tỏa, xã Chân Mây - Lăng Cô sẽ nghiên cứu, đề xuất nguồn lực đầu tư các quảng trường, lối ra biển, điểm check-in và không gian sinh hoạt cộng đồng trong năm 2027.

Các hạng mục được định hướng xây dựng khang trang, an toàn, hài hòa với cảnh quan và phục vụ nhu cầu của người dân, du khách.

Xã Chân Mây - Lăng Cô hỗ trợ phương tiện và nhân công thu gom phế thải xây dựng và vệ sinh khu vực vừa tháo dỡ. Ảnh: HTH

Đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ, chính quyền địa phương sẽ nghiên cứu sắp xếp tại những khu vực phù hợp quy hoạch, bảo đảm quy mô và cảnh quan chung, đồng thời tạo điều kiện để các hộ ổn định sinh kế, kinh doanh đúng quy định.

Thời gian tới, xã Chân Mây - Lăng Cô tiếp tục rà soát hiện trạng các hàng quán dọc bờ biển ở các khu vực ven vịnh biển Lăng Cô để nhằm tập trung xử lý các phần cơi nới, lấn chiếm hành lang biển và không gian công cộng; chấn chỉnh việc bố trí hàng quán, thu gom rác thải, bảo đảm vệ sinh môi trường.

Đồng thời, tăng cường quản lý chất lượng hàng hóa, dịch vụ, việc niêm yết giá, an toàn thực phẩm và an ninh trật tự; không để tái diễn tình trạng lấn chiếm, xây dựng trái phép, hình thành các điểm kinh doanh tự phát gây mất mỹ quan.

Cũng trong cùng ngày, lãnh đạo xã Chân Mây - Lăng Cô đã kiểm tra khu vực đầm An Cư (đầm Lập An) và yêu cầu các cơ sở kinh doanh dịch vụ, đơn vị liên quan tháo dỡ sàn bê-tông xây dựng trái phép ở các điểm check-in. Việc tháo dỡ phải hoàn thành trong tháng 11 này.

Các hàng quán lấn chiếm ra biển ở khu vực Đồng Dương, xã Chân Mây - Lăng Cô. Ảnh chụp vào tháng 10.2026.

Theo lãnh đạo xã Chân Mây - Lăng Cô, địa phương khuyến khích các ý tưởng tạo điểm nhấn cảnh quan, thu hút du khách nhưng phải phù hợp quy hoạch, tuân thủ quy định pháp luật, hài hòa với cảnh quan tự nhiên và thân thiện với môi trường.

Trước đó, tháng 10 vừa qua, Báo Văn Hóa đã có bài phản ánh tình trạng nhiều hàng quán kinh doanh dịch vụ ẩm thực tại các bãi biển cộng đồng ở xã Chân Mây - Lăng Cô tự ý mở rộng diện tích, lấn chiếm hành lang bảo vệ bờ biển, gây cản trở lối xuống biển và ảnh hưởng cảnh quan, môi trường.

Một số nhà hàng dựng trụ bê tông, sàn và mái che kiên cố sát bãi biển; rác thải từ hoạt động kinh doanh cũng bị phản ánh đổ ra bãi cát.

Xã Chân Mây - Lăng Cô cho biết, việc giải tỏa hàng quán lấn chiếm và chấn chỉnh các hạng mục xây dựng không phù hợp là một trong những nội dung của kế hoạch lập lại trật tự không gian ven biển của xã.

Qua đó, địa phương hướng đến khôi phục không gian công cộng, bảo đảm quyền tiếp cận biển của người dân, du khách, đồng thời nâng cao chất lượng dịch vụ và xây dựng môi trường du lịch biển văn minh, bền vững.